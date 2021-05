İngilizce nar ne demek? Nar kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Nar, İngilizcede “Pomegranate” olarak tanımlanan bir kelimedir. Kelimenin okunuşu “Pamigranet” şeklindedir. Kullanımı sırasında ülkeden ülkeye farklı telaffuz şekilleri görülebilir. Ancak kelimenin genel okunuşu Pamigranet olarak bilinmektedir.

İngilizce Nar ne demek?

İngilizcede meyveler genellikle üç ve üzeri heceden oluşur. Nar kelimesinin İngilizce karşılığı Pomegranate’dir. Bu meyvenin İngilizce cümle yapılarında da kullanımı farklılık içermemektedir. Nar demek isteyen bir kişinin karşılıklı konuşma dilinde Pomegranate demesi yeterli olacaktır.

Nar kelimesinin İngilizce yazılışı

İngilizce konuşurken nar meyvesinden bahsetmek istiyorsanız Pomegranate kelimesini cümle veya konuşma içerisinde geçirmeniz gerekir.

Nar kelimesinin İngilizce söylenişi

Kelimenin yapısı itibariyle yazılışı farklı olsa da okunuşu ve söylenişi Pa-mi-gra-net şeklindedir.

Bazı ülkelerde “Pa” kelimesi “Po” olarak da okunabilir. Ayrıca sonu “-nate” şeklinde bütün pek çok kelime “neyt” olarak telaffuz edilmektedir. Bu nedenle nar kelimesinin karşılığı olan pomegranate kelimesi de sonunda yer alan “nate” kelimesinden dolayı “neyt” şeklinde okunmaktadır.

Nar kelimesini İngilizce cümle içinde kullanımı

Nar gibi birçok meyvenin okunuşu ve söylenmişi yapısal anlamda farklılıklar içerebilmektedir. Pomegranate yani nar kelimesi de bu kelimelerden bir tanedir. Söyleniş olarak da okunuş olarak da pamigranet demeniz halinde nar kelimesini kullanmış olursunuz. Ayrıca bu kelimeyi cümle içerisinde şu şekilde kullanılabilir; “What pomegranate does to the body?” “Narın vücuda etkileri nelerdir?” “Narın faydaları nelerdir?”