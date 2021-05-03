İngilizce müzik ne demek? Müzik kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir. Fakat aynı durum İngilizce gibi pek çok yabancı dil için geçerli değildir. Bu bakımdan kelimelerin yazılışları ve okunuşlarını okumak bir Türk'e zor gelebilir. Müzik kelimesi için bu durum daha farklıdır. İngilizce müzik de Türkçedeki müzik kelimesine benzer. Bu bakımdan okunması ya da yazılması da oldukça kolaydır.

İngilizce Müzik Ne Demek?

Müzik kelimesi İngilizce'de music'dir. Music kelimesi İngilizce bir kelimedir. Türkçedeki karşılığı ise müziktir. Bu bakımdan müzik kelimesinin İngilizceye bire bir olarak çevrimi music şeklinde yapılır.

Müzik Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Müzik kelimesinin İngilizcesi music şeklindedir. Yazılışı da music olarak kullanılır. I harfi İngilizcede olmadığından dolayı i harfi ile yazılır. Küçük harfle yazılır. Cümle başında olmadığı durumlarda küçük harf ile ''music'' şeklinde yazılır.

Müzik Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Müzik kelimesi Türkçedekinden çok farklı olarak telaffuz edilir. Türkçedeki müzik kelimesine benzese de telaffuzu oldukça zor olabilmektedir. İngilizce okunuşu da ''muusik'' şeklindedir. U harfi yarım harf uzatılarak telaffuz edilir. Bu yüzden ''muusik'' diye okunur. Okunuşu tonlamaya ve vurgulara göre değişiklik gösterebilir.

Müzik Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Müzik kelimesinin okunuşu ''muusik''dir. Fakat bunun fonetik alfabede gösterimi farklıdır. Fonetik alfabede müzik kelimesinin İngilizcesi ''mu:sik'' olarak belirlenmiştir. İki nokta üst üste kendinden önce gelen harfin yarım ses uzatılması gerektiğini gösterir. Yani tam olarak müzik kelimesinin İngilizce telaffuz ediliş şekli ''muusik''dir.