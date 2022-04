İngilizce Must / Musn't Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Must ve mustn't İngilizcede bulunan modallardan birisidir. Bu modal zorunluluk ve yükümlülüklerden bahsederken kullanılmaktadır.

İngilizce Must / Musn't Kullanımı Örnekleri

İngilizcede zorunluluk modalı Obligation olarak belirtilmektedir. Bu modal İngilizcede must ve mustn't olarak günlük hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kalıp iki farklı bağlamda kullanılır. Bunlardan birincisi tavsiye verirken, ikincisi ise zorunluluk durumları olmaktadır. Bunun dışında bu gibi durumlarda have to kalıbı da kullanılabilir.

Must ve musn't modal başlığında bulunur ve gereklilik ifade ederken kullanılmaktadır. Must ve mustn't kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar şunlardır:

- Fiil must ve mustn't kullanıldıktan sonra getirilmelidir.

- Fiil ile must arasında bir kelime veya bir ifade olmamalıdır.

- Yasak belirtiliyor ise farklı bir çeviri yapılmalıdır.

- must ve mustn't'ın geçmiş zamanı olan must have V3 cümleye farklı bir anlam yüklemektedir.

İngilizce'de must çok sık tercih edilen modallardan birisidir. Gereklilik ve zorunluluk ifade edileceği durumlarda kullanılan bu kalıp günlük hayatta cümle içlerinde de çok sık tercih edilir. Must zorunluluk dışında güçlü tavsiye verilirken de kullanılır. Should tavsiye modallarından birisidir. Fakat çoğu zaman should yerine must kullanılır. Bu duruma şu şekilde örnek verebiliriz:

- You must study hard: Çok Çalışmalısın.

- You should study hard: Çok Çalışmalıdır.

Must ve mustn't ayrıca yasak olan ve yapılması tavsiye edilmeyen durumlarda da kullanılır. Buna şu şekilde örnek verebiliriz:

- You mustn't dribk heavily at home: Evde sıkara içmemelisin.

- You must stop when you see the red light: Kırmızı ışıkta durmalısın.

İngilizce Must Olumlu Cümleleri İle Konu Anlatımı

Olumlu cümlelerde must modalı kullanılmaktadır. Özellikle sınavlarda en sık karşılaşılan konulardan birisidir. Must kullanılırken cümle yapısı Subject (Özne) + Must + Verb (Fiil) şeklinde olması gerekmektedir. Buna şu şekilde örnek verilebilir:

- I must go to the police: Polise gitmeliyim

- Children must be educated firmly: Çocuklar iyi bir şekilde eğitilmeli

İngilizce Mustn't Olumsuz Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede mustn't kullanımı olumlu cümle yapısı ile benze olmaktadır. Aradaki tek fark must ile birlikte olumsuzluk eki olan not ekinin eklenmesidir. Olumsuz cümle yapısı Subject ( Özne ) + Mustn't ( Must Not) + Verb (Fiil) şeklinde olması gerekir. Olumsuz cümleler oluşturmak için bu kalıp kullanılmalıdır. Olumsuz cümleye örnek şu şekilde verilebilir:

- You Mustn't ( Must not ) listen to music so loudly: Çok yüksek sesle müzik dinlememelisin.

- You mustn't ( must not ) speak loudly: Yüksek sesle konuşmamalısın.

İngilizce Must Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede gereklilik belirten must ve mustn't modalı olumlu ve olumsuz cümlelerde benzer bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlar dışında soru cümlelerinde de kullanılır. Soru cümlelerinde cümle kalıbı ''soru kelimesi + must + özne + verb (eylem)'' şeklinde olmaktadır. Eğer soru kelimesi yok ise cümle ''must + özne + Verb (eylem)'' şeklinde oluşturulur. İngilizce must soru cümlesine şu şekilde örnek verebiliriz:

- Where must students go? Öğrenciler nereye gitmeliler?

- Must people tell lies? İnsanlar yalan söylemeli mi?

- When must I call the teacher? Öğretmeni ne zaman aramalıyım?