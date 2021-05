İngilizce modals örnekleri ve alıştırmaları konu anlatımı

En çok kullanılan diğer modeller şunlardır: Will, Would, Have To ve Should.

Modals Çeşitleri ve Örnek Cümleler

1- Must:

Must, hem zorunluluk hem de ihtimal anlamında kullanılan bir modeldir. Hangi anlamda kullanıldığı cümlenin anlamından çıkarılmalıdır.

Örnek Cümleler:

1.A- You must keep her word and tidy your room.

Sözünü tutmalı ve odanı toplamalısın. (Zorunluluk cümlesi)

1.B- He must have returned when he could not find us at home.

Bizi evde bulamayınca geri dönmüş olmalı.(Tahmin / İhtimal cümlesi)

1.C.- She must listen to me before she hangs up

Telefonu kapamadan önce beni dinlemek zorunda.

2- Should:

Tavsiye cümlelerinde ''should'' kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A- You should call your uncle and apologize for what you said yesterday.

Amcanı arayıp dün söylediklerin için özür dilemelisin.

1.B- You should listen to the words of the elders.

Büyüklerinin sözünü dinlemelisin.

3- May:

Gerçekleşmesi muhtemelen olan cümlelerde ''May'' kullanılır. May, aynı zamanda ''Büyük İhtimalle'' demektir.

Örnek Cümleler:

1.A- If my father finds out we are lying, he may be very angry.

Babam yalan söylediğimizi öğrenirse çok kızabilir.

1.B- She may regret what she said tomorrow.

Yarın bu söyledikleri için pişman olabilir.

1.C- The weather has spoiled well, it may rain within a few hours.

Hava bozdu iyice, birkaç saat içinde yağmur yapabilir.

Not: May, izin istemek için de kullanılır. İzin cümlelerinde May, cümlenin başında yer alır.

Örnek Cümle:

May I talk to you for a few minutes?

Sizinle birkaç dakika konuşabilir miyim?

4- Might:

Might modeli, May ile eş anlamlı olup sadece geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A- We might get in trouble last night.

Dün akşam başımız belaya girebilirdi.

1.B- We might meet her last week.

Geçen hafta onunla buluşabilirdik.

5- Have To / Has To:

Have to modeli de Must gibi kesinlik ve zorunluluk bildirir.

Örnek Cümleler:

1.A: You have to be at the hospital tomorrow afternoon.

Yarın öğleden sonra hastanede olmak zorundasın.

1.B: She has to pay the debt without further delay.

Daha fazla geciktirmeden borcunu ödemek zorunda.

1.C.- You have to complete your homework before the holiday ends!

Tatil bitmeden ödevlerini tamamlamak zorundasın!

6- Will:

Will, 3 farklı anlamda kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A- Will I just use your phone for a few minutes?

Sadece birkaç dakikalığına telefonunuzu kullanabilir miyim?

(Rica cümlesi)

1.B- I think they won't get along and will leave soon.

Bana kalırsa onlar anlaşamayacak ve yakın zamanda ayrılacaklar.

(Tahmin Cümlesi)

1.C - I will keep my promise to her and never lie again

Ona verdiğim sözü tutacağım ve bir daha asla yalan söylemeyeceğim.

(Gelecek zamanlı cümle)

7- Can:

''Can'' bir eylemin yerine getirilebileceğini belirtir.

Örnek Cümleler:

1.A- I can prepare an assignment exactly as the teacher wanted.

Tam olarak öğretmenin istediği gibi bir ödev hazırlayabilirim.

1.B- She can achieve anything she wants in this life.

O, bu hayatta istediği her şeyi başarabilir.

1.C- He can both play the guitar and sing.

Hem gitar çalıp hem şarkı söyleyebilir.