İngilizce modals örnekleri ve alıştırmaları konu anlatımı
Başta ''can'' ve ''may'' olmak üzere birçok kip, İngilizcede ''modals'' olarak tanımlanır. Modeller de yardımcı fiiller gibi tek başına bir anlama gelmez. Bununla birlikte aynı cümle içerisinde iki model de kullanılamaz. Örneğin ''must'' ve ''can'' modelinin bir arada kullanılması, cümlede anlam düşmesine neden olur. İngilizcede modals konusunu örnek cümleler ile birlikte derledik.
En çok kullanılan diğer modeller şunlardır: Will, Would, Have To ve Should.
Modals Çeşitleri ve Örnek Cümleler
1- Must:
Must, hem zorunluluk hem de ihtimal anlamında kullanılan bir modeldir. Hangi anlamda kullanıldığı cümlenin anlamından çıkarılmalıdır.
Örnek Cümleler:
1.A- You must keep her word and tidy your room.
Sözünü tutmalı ve odanı toplamalısın. (Zorunluluk cümlesi)
1.B- He must have returned when he could not find us at home.
Bizi evde bulamayınca geri dönmüş olmalı.(Tahmin / İhtimal cümlesi)
1.C.- She must listen to me before she hangs up
Telefonu kapamadan önce beni dinlemek zorunda.
2- Should:
Tavsiye cümlelerinde ''should'' kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- You should call your uncle and apologize for what you said yesterday.
Amcanı arayıp dün söylediklerin için özür dilemelisin.
1.B- You should listen to the words of the elders.
Büyüklerinin sözünü dinlemelisin.
3- May:
Gerçekleşmesi muhtemelen olan cümlelerde ''May'' kullanılır. May, aynı zamanda ''Büyük İhtimalle'' demektir.
Örnek Cümleler:
1.A- If my father finds out we are lying, he may be very angry.
Babam yalan söylediğimizi öğrenirse çok kızabilir.
1.B- She may regret what she said tomorrow.
Yarın bu söyledikleri için pişman olabilir.
1.C- The weather has spoiled well, it may rain within a few hours.
Hava bozdu iyice, birkaç saat içinde yağmur yapabilir.
Not: May, izin istemek için de kullanılır. İzin cümlelerinde May, cümlenin başında yer alır.
Örnek Cümle:
May I talk to you for a few minutes?
Sizinle birkaç dakika konuşabilir miyim?
4- Might:
Might modeli, May ile eş anlamlı olup sadece geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- We might get in trouble last night.
Dün akşam başımız belaya girebilirdi.
1.B- We might meet her last week.
Geçen hafta onunla buluşabilirdik.
5- Have To / Has To:
Have to modeli de Must gibi kesinlik ve zorunluluk bildirir.
Örnek Cümleler:
1.A: You have to be at the hospital tomorrow afternoon.
Yarın öğleden sonra hastanede olmak zorundasın.
1.B: She has to pay the debt without further delay.
Daha fazla geciktirmeden borcunu ödemek zorunda.
1.C.- You have to complete your homework before the holiday ends!
Tatil bitmeden ödevlerini tamamlamak zorundasın!
6- Will:
Will, 3 farklı anlamda kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- Will I just use your phone for a few minutes?
Sadece birkaç dakikalığına telefonunuzu kullanabilir miyim?
(Rica cümlesi)
1.B- I think they won't get along and will leave soon.
Bana kalırsa onlar anlaşamayacak ve yakın zamanda ayrılacaklar.
(Tahmin Cümlesi)
1.C - I will keep my promise to her and never lie again
Ona verdiğim sözü tutacağım ve bir daha asla yalan söylemeyeceğim.
(Gelecek zamanlı cümle)
7- Can:
''Can'' bir eylemin yerine getirilebileceğini belirtir.
Örnek Cümleler:
1.A- I can prepare an assignment exactly as the teacher wanted.
Tam olarak öğretmenin istediği gibi bir ödev hazırlayabilirim.
1.B- She can achieve anything she wants in this life.
O, bu hayatta istediği her şeyi başarabilir.
1.C- He can both play the guitar and sing.
Hem gitar çalıp hem şarkı söyleyebilir.