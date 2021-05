İngilizce meyveler - İngilizce meyvelerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

İngilizcede meyveleri öğrenmek önemlidir. Çünkü meyveler günlük hayatımızda çok fazla kullanmaktayız. Sadece meyveleri öğrenerek bile daha iyi iletişim kurabiliriz. Meyveler kelimesinin İngilizcesi fruits olarak yazılmaktadır.

İngilizce Meyveler Nedir?

İngilizce meyveler ve sebzeler konusu ilk öğretilenler arasında yer alır. Meyveleri kelimesinin İngilizcesi fruits olarak yazılır. İlk öğrenilen konulardan olduğu için İngilizce de meyveler( fruits) bu yüzden önemlidir. Bu meyvelerin en bilinenleri: apple, banana, blackberry, cherry, grape, kiwi: kivi, coconut, lemon, orange, peach, pear, strawberry, tangerine, watermelon, melon. Bunlar il öğretilen ve en popüler meyveler arasındadır.

İngilizce Meyveler İsimleri ve Yazılışı Nasıldır?

İngilizcede okunuş ve yazılış birbirinden çok farklıdır. Buna rağmen kelimelerin yazılışlarını bilmek işinize yarayacaktır. apple: elma, banana: muz, blackberry: böğürtlen, cherry: kiraz, grape: üzüm, kiwi: kivi, coconut: hindistan cevizi, lemon: limon, orange: portakal, peach: şeftali, pear: armut, strawberry: çilek, tangerine: mandalina, watermelon: karpuz, melon: kavun ve daha birçok örnek verilebilir.

İngilizce Meyveler Okunuşu ve Telaffuzu Nasıldır?

Elma: Apple /epıl/ = Apple okunurken baştaki a harfi e olarak telaffuz edilir. Sondaki e harfi okunmaz ve sondaki p harfi ile l hafi arasında ı harfi varmış gibi okunur.

Armut: Pear /per/ = Pear kelimesi okunurken e harfinin yanındaki a harfi okunmaz.

Muz: Banana /bınena/ = Banana kelimesi bu kadar a harfi ile okunmaz. Baştaki a harfi ı, ikinci a harfi ise e olarak okunur.

Portakal: Orange /orınc/ = Baştaki or kelimesinden sonra ınç şeklinde devam edilerek okunmalıdır.

Hindistan Cevizi: Coconut /kukınat/ = Kelimenin içerisindeki c harfleri k olarak, ilk o harfi u diğer o harfi ı ve en sondaki u harfi ise a olarak okunmalıdır.

Şeftali: Peach /piiç/ = P ile harfinden sonraki hiçbir kelime okunmaz. P harfinden sonra iiç kelimesi okunur.

Kiraz: Cherry /çeri/ = Okunuşu yazılışından oldukça farklıdır. Direk 'çeri' şeklinde telaffuz edilmektedir.

Mango: Mango /mengo/ = Mango kelimesi m harfinin yanındaki a harfini e olarak telaffuz ederek okunur.

İncir: Fig /fig/ = Yazıldığı gibi okunan nadir meyvelerden biri de incirdir.

Limon: Lemon /lemın/ = M harfinin yanındaki o, ı harfi olarak okunur.

Fıstık: Peanut /piinat/ = ea harfleri ii şeklinde, n ve t arasındaki u ise a şeklinde telaffuz edilir.

İngilizce Meyveler Hakkında Sorular Nelerdir?

Meyveler hakkında birçok kalıp soru cümlesi bulunmaktadır.

l Do you like apple? = Elma sever misin?

l Would you like some fruit? = Biraz meyve ister misin?

l Can you give me some peach juice? = Bana biraz şeftali suyu verir misin?

l Which fruit do you like most? = En çok hangi meyveyi seversin?

l Would you like to eat a mandarin? = Bir mandalina yemek ister misin?

l Do you peel an orange? = Bir portakal soyar mısın?

l Is there any pomegranate juice in the fridge? = Buzdolabında nar suyu var mı?

l What is your favorite fruit? = Senin en sevdiğin meyve nedir?

l Where does banana grow in the world? = Muz dünyada nerede yetişir?

l Can you squeeze some lemon in the salad? = Salataya biraz limon sıkar mısın?

l How much is a kilo of cherry? = Bir kilo kiraz ne kadar?