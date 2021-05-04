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Sözlük
Haber Giriş: 04.05.2021 - 04:18 | Son Güncelleme:

İngilizce mevsimler - İngilizce mevsimlerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

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İngilizce mevsimler - İngilizce mevsimlerin isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Season kelimesi hem sezon / dönem hem de mevsim anlamına gelir. Her yılda dört mevsim (Kış, İlkbahar, Yaz, Sonbahar) her mevsimde ise üç ay vardır. Month - Ay, Week - Hafta, Day ise Gün demektir. Mevsimlerin İngilizce isimleri ve yazılışları nedir? Nasıl telaffuz edilirler? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.

Mevsimlerin İngilizce karşılığı sırasıyla şöyledir: Winter (Kış), Spring (İlkbahar) Summer (Yaz), Autumn (Sonbahar),

 İngilizce Mevsimlerin İsimleri ve Yazılışı

 Kış / Winter

 Wintertime olarak da bilinen Kış, yılın ilk mevsimidir.

 Örnek Cümleler:

 1- This winter was very rainy and cold.

 Bu kış çok yağmurlu ve soğuk geçti.

 2- We should make shelter for stray animals so that they do not get cold in winter.

 Kışın üşümemeleri için sokak hayvanlarına barınak yapmalıyız.

 Kış Ayları:

 Aralık - December

 Ocak - January (Tarih atarken kısaca ''Jan'' şeklinde yazılabilir.

 Şubat - February (Günlük konuşmalarda kısaca Feb olarak kullanılır.)

 Örnek Cümleler:

 1- We are moving to our new home on December 20.

 20 Aralıkta yeni evimize taşınıyoruz.

 2- Was your birthday 14 January?

 Senin doğum günün 14 Ocak mıydı?

 3- What are you planning to do in February holiday?

 Şubat tatilinde neler yapmayı planlıyorsun?

 Spring / İlkbahar

 İlkbahar kelimesinin İngilizce karşılığı, Spring, Earlywood ve Springtide'dır. Hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda Spring kelimesi yaygın olarak kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- Spring is the second season of the year.

 İlkbahar, yılın ikinci mevsimidir.

 2- In the spring, the trees bloom and nature awakens.

 İlkbaharda ağaçlar çiçek açar ve doğa uyanır.

İlkbahar Ayları:

 Mart / March

 Nisan / April

 May / Mayıs

 Örnek Cümleler:

 1- The opening ceremony will take place on March 21st.

 Açılış töreni 21 Martta gerçekleşecek.

 2- My favorite season is April.

 Benim en sevdiğim mevsim Nisan.

 3- If nothing goes wrong, we are thinking of getting married in May.

 Bir aksilik çıkmazsa Mayıs'ta evlenmeyi düşünüyoruz. 

 Summer / Yaz

 Örnek Cümle:

This time we will go to Aydın during the summer break.

 Yaz tatilinde bu sefer Aydın'a gideceğiz.

 Yaz Ayları:

 Haziran - June

 Temmuz - Jully

 Ağustos - August

 Örnek Cümleler:

 1- We will receive our report cards on June 14th.

 14 Haziranda karnelerimizi alacağız.

 2- I intend to come to you in August.

 Ağustos ayı içerisinde yanına gelmeyi düşünüyorum.

Sonbahar / Autumn

 Autumn always makes me sad.

 Sonbahar beni hep hüzünlendirir.

 Sonbahar Ayları:

 Eylül - Septembır

 Ekim - October

 Kasım - November

 Örnek Cümle:

 You are all invited to our party on November 11.

 11 Kasımdaki partimize hepiniz davetlisiniz.

 Tarihlerde Mevsimlerin Yazılışı

 Mektuplarda, elektronik postalarda ve resmi yazışmalarda tarih atarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus mevsimlerin yazılışıdır. Doğum tarihini yazarken de önce mevsimin adı sonra gün ve son olarak yıl yazılmalıdır.

 Örnekler:

1- Date of birth: December 14, 1988

 Doğum tarihi: 14 Aralık 1988

 2- Today's date is Jan 16, 2021

 Bugünün tarihi 14 Ocak 2021

İngilizce Mevsimlerin Telaffuzu

 1- Winter - Vin-tır

 2- Spring - Sip- ring

 3- Summer - Sam-mır

 4- Autumn - A-u-tum

 İngilizce Ayların Telaffuzu

 1- December - Di-sem-bır

 2- January - Ca-nı-ari

 3- February - Feb-ru-eri

 4- March - Març

 5- April - Ep-rıl

 6- May - Mey

 7- June - Cun

 8- Jully- Cu-lay

 9- August - O-gıst

 10- September - Sep-tem-bır

 11- October - Ok-to-bır

 12- November - No-vem-bır

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