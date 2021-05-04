İngilizce meslekler - İngilizce mesleklerin isimleri, anlamları, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Meslek, kişinin sahip olduğu ve düzenli olarak yaptığı iş demektir. Belirli bir alana sahip olan bu işler rutin olarak devam eder.

İngilizce Meslekler, Yazılışları, Anlamları ve Okunuşları

Accountant: Muhasebeci demektir ve ekauntınt olarak okunur.

Acrobat: Akrobat, cambaz demektir ve ekrobat olarak okunur.

Actor /Actress: Erkek Oyuncu/Kadın Oyuncu anlamlarına gelir ve ektır/ektıris diye okunur.

Actuary: Katip anlamına gelir ve ekçuari olarak okunur.

Administrator: Yönetici demektir ve Edministıreytır olarak okunur.

Advertiser: Reklamcı demektir ve edvirtayzır olarak okunur.

Advocate: Avukat demektir ve edvokat olarak okunur.

Agent: Temsilci, Vekil demektir ve eycınt olarak okunur.

Alchemist: Simyacı, Simyager demektir ve alkemist olarak okunur.

Ambassador: Elçi demektir ve embessıdır olarak okunur.

Analyst: Analizci demektir ve enılist olarak okunur.

Anchorman: Haber Sunucusu demektir ve enkırmen olarak okunur.

Angler: Balık Avlayıcısı demektir ve englır olarak okunur.

Announcer: Sunucu, Spiker demektir ve ennaunsır olarak okunur.

Arbitrator: Ara Bulucu, Hakem demektir arbitreytır olarak okunur.

Architect: Mimar demektir ve arkitekt olarak okunur.

Artisan: Esnaf demektir ve Artizın olarak okunur.

Assistant: Asistan demektir ve esistınt olarak okunur.

Author: Yazar demektir ve otır olarak okunur.

Baker: Fırıncı demektir ve beykır olarak okunur.

Banker: Bankacı demektir ve benkır olarak okunur.

Bricklayer: Tuğla Örücü, Duvarcı demektir ve bırikleyır olarak okunur.

Bus driver: Otobüs Şoförü demektir ve bas dırayvır olarak okunur.

Butcher: Kasap demektir ve buçır olarak okunur.

Captain: Kaptan demektir ve keptın olarak okunur.

Cardiologist: Kardiyolog, Kalp Doktoru demektir ve kardiyolojist olarak okunur.

Cashier: Kasiyer, Veznedar demektir ve keşiyır diye okunur.

Chauffeur: Özel Şöför demektir ve şoför diye okunur.

Chemist: Kimyager anlamına gelir ve kemist diye okunur.

Civil Engineer: İnşaat Mühendisi anlamına gelir ve sivil enciniır diye okunur.

Cleaner: Temizlikçi anlamına gelir ve kılinır diye okunur.

Clown: Palyaço anlamına gelir ve kılavn olarak okunur.

Contractor: Müteahhit, Üstlenici anlamlarına gelir ve kontraktır diye okunur.

Counsellor: Danışman, Müşavir anlamlarına gelir ve kansılır diye oknur.

Courier: Kurye anlamına gelir ve koriır diye okunur.

Dancer: Dansçı anlamına gelir ve densır diye okunur.

Decorator: Dekoratör anlamına gelir ve dekoreytır olarak okunur.

Dentist: Diş Hekimi anlamına gelir ve dendist olarak okunur.

Dermatologist: Dermatolog, Cilt Uzmanı anlamlarına gelir ve dermatolojist olarak okunur.

Doctor: Doktor anlamına gelir ve daktır olarak okunur.

Educator: Eğitimci, Eğitmen anlamlarına gelir ve ecükeytır olarak okunur.

Electrician: Elektrikçi anlamına gelir ve elektirişın olarak okunur.

Engineer: Mühendis anlamına gelir ve encinıır diye okunur.

Esthetician: Estetisyen anlamına gelir ve estetişın olarak okunur.

Fireman/Fire fighter: İtfaiyeci anlamına gelir ve fayırmın olarak okunur.

Gamer: Oyuncu anlamına gelir ve geymır olarak okunur.

Gardener: Bahçıvan anlamına gelir ve gardınır olarak okunur.

Greengrocer: Manav anlamına gelir ve gıringırosır diye okunur.

Hairdresser: Kuaför anlamına gelir ve heyırdıresır olarak okunur.

Inspector: Müfettiş anlamına gelir ve inspektır olarak okunur.

Judge: Yargıç anlamına gelir ve cac diye okunur.

Lawyer: Avukat anlamına gelir ve lavyır olarak okunur.

Nurse: Hemşire anlamına gelir ve nörs diye okunur.

Pharmacist: Eczacı anlamına gelir ve farmasist olarak okunur.

Referee: Hakem anlamına gelir ve refıri olarak okunur.

Therapist: Terapist anlamına gelir ve terapist olarak okunur.

Teacher: Öğretmen anlamına gelir ve tiçır olarak okunur.

Writer: Yazar anlamına gelir ve raytır olarak okunur.