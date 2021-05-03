İngilizce mart ne demek? Mart kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçe cümle kullanımı ile benzerlik gösteren İngilizce ayların kullanım şeklinin anlaşılması çok önemlidir. Bu nedenle Mart ayının İngilizce okunuşu ve yazılışının bilinmesi gerekmektedir.

İngilizce Mart Ne Demek?

Aylar hem iş hayatımızda hem de günlük konuşmada sıklıkla karşımıza çıkacak olan bir zaman ölçeğidir. Aylar ezberlemek ve öğrenmek İngilizce konuşmada çok önemli olmaktadır. Mart ayının İngilizcesi March olmaktadır. Günlük hayatta veya özel günlerde İngilizce Mart ayını March şeklinde yazabilirsiniz. Fakat bu kelimenin okunuşu farklı olmaktadır.

Mart Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizcede kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olmaktadır. Bu nedenle her kelimenin İngilizce yazılışı ve okunuşunu öğrenmek gerekmektedir. Mart kelimesinin İngilizcesi March olmaktadır. Böylece bu kelime de March şeklinde yazılmaktadır.

Mart kelimesinin İngilizce Okunuşu

Mart 12 aydan üçüncüsüdür. Günlük hayatta Mart kelimesi pek çok kez karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kelimenin İngilizce yazılışı ile birlikte okunuşunun da bilinmesi çok önemlidir. Mart kelimesinin İngilizcesi March iken okunuşu şu şekildedir;

March : Ma:rç şeklinde okunmaktadır.

Mart Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Günlük hayatta İngilizce konulabilmek için kelimelerin anlamlarını bilmek yetmez. Çünkü İngilizce kelimelerin okunuşları ile yazılışları birbirinden farklı olmaktadır. Bu nedenle kelimeleri doğru telaffuz etmek için kelimelerin söylenişi de bilmek gerekir. Mart kelimesinin İngilizce yazılışı ile söylenişi şu şekildedir:

Mart kelimesinin İngilizce yazılışı March olmaktadır.

Mart kelimesinin İngilizce Söylenişi ise Març şeklinde olmaktadır.