İngilizce manzara ne demek? Manzara kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Her yaştan insan İngilizce dilini kolaylıkla öğrenebilir. Yaş olarak hangi çağda olursanız olun İngilizce öğrenebilirsiniz. Dünyada en çok konuşulan dil İngilizcedir. Birçok popüler dil olsa da İngilizce, her zaman özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Türkçede bulunan bazı özel kelimeler hariç neredeyse tüm kelimelerin İngilizce anlamları vardır.

İngilizce Manzara Ne Demek?

Hayatımız içinde gezdiğimiz ve gördüğümüz yerlerde en çok kullanılan kelimelerden birisi manzaradır. Çünkü, gittiğimiz yerlerde çok güzel yerler olunca manzara muhteşem gibi şeyler söyleriz. İngilizce manzara kelimesi ise view diye ifade edilmektedir. İngilizce bir cümle içerisinde manzara kelimesinin yerine view yazılmaktadır.

Manzara Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Manzara kelimesi view şeklinde yazılır. Başka bir yazılış şekli yoktur. Karşınıza view yazılı İngilizce bir cümle çıkarsa bu cümle manzara ile alakalıdır.

Manzara Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce kelimelerin anlamlarını bildiğiniz gibi okunuşlarını da bilmeniz gereklidir. Aksi halde kelimeyi yanlış söylersiniz. Manzara kelimesinin İngilizcesi olan view ise vyoo şeklinde okunmaktadır.

Manzara Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Manzara kelimesinin view şeklinde yazıldığını öğrendiniz. Söylenişi ise yazıldığı gibi değildir. Yani view kelimesini vyoo diye okumalısınız. Doğru okunma şekli vyoo olarak bilinmelidir. Başka türlü okunmaz.

Manzara kelimesiyle alakalı örnek cümle:

İngilizcesi : There was a waterfall with a magnificent view in the city I went on vacation.

Türkçe Anlamı : Tatile gittiğim şehirde manzarası muhteşem olan bir şelale vardı.