İngilizce makas ne demek? Makas kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizcede Türkçe kelimelerin önemli bir çoğunluğunun İngilizce karşılığı mutlaka bulunur. Bunlar içerisinde makas kelimesinin de günlük yaşamda kullanılan yaygın bir karşılığı yer almaktadır. Bu kelimenin anlamını, okunuş ve yazılışını öğrenerek amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

İngilizce Makas Ne Demek?

Birçok farklı yerde günlük yaşamda amaca uygun olarak İngilizce makas kelimesinin karşılığı kullanılmaktadır. Bu bağlamda makas kelimesi adına İngilizce olarak, ‘Scissors,’ kelimesini kullanabilirsiniz. Birçok farklı marka ve model ile beraber çeşidine bağlı olarak bütün makasları genel olarak anlatır.

Makas Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Makas kelimesinin İngilizce yazılışı karşısında, ‘Scissors,’ en yaygın kullanılan sözcük olarak ön plana çıkıyor. Özellikle hem tekil hem de çoğul şeklinde bu biçimde kullanabilirsiniz. Yani bu kelime çoğul yapılmak istendiğinde sonuna herhangi bir şekilde, ‘s’ takısı eklemenize gerek yok.

Makas Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Elbette makas kelimesinin yazılışı kadar okunuşu da bir o kadar önemlidir. Özellikle bu kelimenin ingilizce okunuş karşılığını dinlemeden ya da nasıl söyleneceğini okumadan anlamak kolay değildir. O yüzden makas kelimesinin İngilizce karşılığı olarak okunuşunu, ‘Sizırs,’ şeklinde ifade edebilirsiniz.

Makas Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Birkaç kez çalışmak suretiyle kolay biçimde makas kelimesinin İngilizce söylenişini rahatlıkla dile getirebilirsiniz. Bu bağlamda makas kelimesi için karşılık olarak, ‘Sizırs,’ ifadesi karşımıza çıkıyor. Tek başına veya cümle içerisinde kullanırken herhangi bir makası ifade etmek istediğiniz vakit, söyleniş açısından bu karşılığı değerlendirmeniz mümkün.