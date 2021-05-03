İngilizce mahalle ne demek? Mahalle kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçe anlamı ile mahalle kelimesinin İngilizcesi birçok farklı karşılık üzerinden ele alınır. Ancak bunlar içerisinde bir tanesi yaygın olarak kullanılır ve günlük yaşamda değerlendirilir. Hem tek başına hem de cümle içerisinde ele alınan bu kelime, mahalle üzerine kurulacak cümlelere olanak sağlar.

İngilizce Mahalle Ne Demek?

Mahalle kelimesinin İngilizce karşılığı, ‘Neighborhood’ olarak öne çıkıyor. Bu karşılık ile beraber günlük yaşam içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir işyeri veya ev adresi söz konusu olduğu zaman, bu kelime üzerinde cümle kurulabilir. Aynı zamanda mahalledeki komşuları anlatmak için de yine kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

Mahalle Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Mahalle kelimesinin hem okunuşu hem de yazılışı açısından İngilizcede önemi büyüktür. Günlük yaşamda ya da bir şeyler yazarken mutlaka bu kelimenin karşılığı kullanılır. Bu doğrultuda Mahalle kelimesinin İngilizce yazılışı, ‘Neighborhood’ şeklinde ifade edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir ekleme yapmadan direkt olarak bu yazılış üzerinden değerlendirmek mümkün. Aynı şekilde hem okunuşu hem de yazılışı açısından bu kelimeyi mahalle sözüne karşılık olarak farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Mahalle Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Elbette İngilizcede kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bu doğrultuda aynı şekilde mahalle kelimesinin İngilizcesi de yine farklı biçimde ele alınır ve okunur. Bu doğrultuda Türkçe karşılık olarak, ‘Neybırhood’ biçiminde okunabilir.

Mahalle Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Okunuş ile söylenişi açısından Mahalle kelimesi aynı şekilde ifade edilir. Bu doğrultuda günlük yaşamda bu kelimenin İngilizcesini kullanırken, ‘Neybırhood’ şeklinde ifade edilebilir.