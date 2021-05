İngilizce koltuk ne demek? Koltuk kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Türkçede koltuk kelimesinin ikinci anlamı makam ve mevkidir. İngilizce dilinde de resmi makamları tanımlamak için koltuk anlamına gelen chair sözcüğü kullanılır. Chair kelimesinin diğer anlamları: Kürsü ve Tabure.

İngilizce Koltuk Ne Demek?

İngilizcede, karşılığı Koltuk olan birçok eş anlamlı sözcük bulunuyor. Bu kelimeler arasında en yaygın kullanılanları Flattery ve Seat'tir.

''Elbow'' kelimesi ise ''dirsek'' anlamına gelir. Elbow Chair'in sözlük anlamı dirsek sandalyesidir ve koltuk anlamında kullanılır.

Koltuk Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Koltuk kelimesinin İngilizce yazılışları şu şekildedir.

1- Chair

2- Armchair

3- Elbow Chair

4- Seat

5- Flattery

Örnek cümleler:

1- We bought new ''seats'' for the living room.

Oturma odası için yeni koltuklar aldık.

2- The ''chairs'' in the lobby are extremely comfortable.

Lobideki koltuklar oldukça rahat.

3- I moved the ''armchairs'' in my room yesterday morning.

Dün sabah odamdaki koltukların yerini değiştirdim.

Koltuk Kelimesinin İngilizce Okunuşu

1- Chair - Çeyır

2- Armchair- Arm - Çeyır

3- Elbow Chair - El- Bov Çeyır

4- Seat - Si

5- Flattery - Fi- La- Riy

Koltuk Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Koltuk kelimesinin İngilizce söylenişleri okunuşları ile aynıdır.

1- Seat - Si

2- Elbow Chair - El- Bov- Çeyır

3- Chair - Çeyır

4- Flattery - Fil - La Riv

5- Armchair - Arm - Çeyır