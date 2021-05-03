İngilizce kolay gelsin ne demek? Kolay gelsin kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Kolay gelsin kelimesinin karşılığı olarak İngilizcede birçok değişik ifade değerlendirilir. Ancak bunlar içerisinde bir tanesi vardır ki günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Yani biri aktif şekilde İngilizce içerisinde günümüzde değerlendirilmektedir.

İngilizce Kolay Gelsin Ne Demek

Herhangi bir yerde ve bir amaç içerisinde mutlaka kolay gelsin kelime grubu kullanılır. Bu sebepten dolayı İngilizce öğrenmek isteyen ve öğrenmeye çalışanlar bu kelime grubunun karşılığını bilmek istiyor. Şu an günlük yaşamda İngilizce üzerinden kolay gelsin kelimesine karşılık, ‘Goog luck with’ ifadesi değerlendirilir.

Kolay Gelsin Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Yazılış bakımından ele alındığı zaman kolay gelsin kelime grubunun karşılığı, ‘Good luck with,’ ön plana çıkıyor. Aslında sadece good luck kelime grubu kolay gelsin şeklinde değerlendiriliyor. Fakat ön kısmına kime hitap edileceği konusunda isim eklendiği için, ‘with’ gelmesi ile bütünleşir.

Kolay Gelsin Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Yazılışı ile beraber aynı zamanda kolay gelsin kelimesinin okunuşu da büyük öneme sahiptir. Buna bağlı olarak kolay gelsin kelimesinin İngilizce okunuşu, ‘Gud lak wit,’ biçiminde ele alınabilir ve söylenebilir.

Kolay Gelsin Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizce konuşurken yazılışı ile beraber o kelimenin nasıl söylenmesi gerektiği büyük bir öneme sahiptir. O yüzden kolay gelsin kelime grubu karşılığı olarak, ‘Gud lak wit,’ biçiminde söyleniş ön plana çıkıyor. Bu şekilde günlük yaşamda tek başına veya başka cümleler ile beraber bir araya getirerek değerlendirebilirsiniz.