İngilizce kız isimleri 2020 - Dünya'da en çok kullanılan İngilizce kız bebek isimleri ve anlamları

Kız çocuklarına verilebilecek oldukça fazla İngilizce isim bulunmaktadır. İngilizce isimlerin anlamları da oldukça önemlidir. Bu sebeple bebeklere isim konulurken anlamlarına bakmakta da fayda vardır.

İngilizce Kız İsimleri 2020 - Dünya'da En Çok Kullanılan İngilizce Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

l Addison: Adem'in çocuğu

l Abbey: Güzel ve zeki

l Adela, Adele, Adel: Asil ve zarif

l Agnes: Kutsal

l Agatha: İyi kalpli

l Alberta: Zarif ve bilge

l Aisha: Yaşayan

l Aidan: Ateş gibi

l Alexandra, Alex, Alexa: İnsanlığın koruyucusu

l Mandy, Amanda: Sevgiyi hak eden

l Amy: Sevilen

l Almira: Asil kadın

l Annabel: Hayranlık duyulan

l Angelina, Angela, Angel, Angelca: Tanrı'nın ulağı, melek

l Annemarie: İsyankar kadın, zarif

l Anne: Merhametli, zarif

l Beatrix, Beatrice: Seyahat eden

l Babs: Yabancı

l Bianca: Beyaz

l Bernadette: Ayı kadar güçlü

l Candace: Açık ve net, beyaz

l Camelia, Camellia: Çiçek açan bitki

l Cara: Sevgili

l Carmen: Tanrı'nın bahçesi

l Cherish: Hazine

l Carleen, Carrol, Carroline, Carrie, Carla, Carola, Carolinna: Özgür kadın

l Casey: Açıkgöz

l Daphe: Defne ağacı

l Daisy: Papatya

l Dawn: Şafak

l Darlene: Sevgili

l Diane, Diana: Kutsal kadın

l Dolly: Tanrı'nın hediyesi

l Dixie: Onuncu çocuk

l Ellen, Elaine: Meşale

l Edith: Varlık için savaşan

l Ellinor, Eleanor, Ella: Tutku, sempati

l Else, Elsa: Tanrı'nın sözü

l Emma: Evrensel kadın

l Emilia, Emily: Rakip

l Esta, Estelle, Ester: Yıldıza benzeyen

l Eve: Havva, nefes alan ve yaşayan

l Fallon: Liderin kızı

l Faith: İnanılır, güvenilir

l Fiona: Adil kadın

l Felicity: Mutluluk ile dolu

l Franny, Francesca: Fransalı kadın

l Geraldine: Mızrağa sahip hükümdar

l Georgina, Georgia: Çiftçi kadın

l Gwen: Kutsal yay

l Germaine: Kız kardeş

l Hazel: Ela ya da fındık ağacı

l Henrietta, Harriet: Evin hükümdarı

l Heather: Çiçek açan bitki

l Hillary: Şakacı, neşeli

l Helena, Helen: Meşale

l Hope: Umut

l Lole: Mor

l Ibbie: Tanrı'nın sözü

l Isabella: Tanrı'nın sözü

l Lona: Adada doğan

l Jenny, Jennifer, Jenna: Beyaz büyülü kadın

l Jade: Yontulmamış olan değerli taş

l Jessica: İleriyi görebilen

l Karmen: Tanrı'nın bahçesi

l Keanna: Merhametli, zarif

l Kasey: Açıkgöz

l Kelly: Parlak ve zeki

l Keitha: Orman

l Kirsti, Kristina, Christina, Kristen, Kirsteen: Hristiyan kadın

l Kinsey: Kralın zaferi

l Kathy, Kayla, Kathleen, Karina, Karen, Karin, Kaylee, Karina: Sade, saf

l Laurel, Lauretta, Laura, Lauren: Defne ağacı

l Laney: Meşale

l Lily, Lillian: Zambak

l Leatrice: Seyahat eden

l Lexi: İnsanlığın koruyucusu

l Mary, Maria a, Maria, Maryam, Marie, Maureen: İsyankar kadın

l Margaret: İnci

l Nancy: Zarafet

l Nadine, Nadia: Umut dolu

l Nicole: Zafer

l Olivia, Olive: Zeytin

l Ophelia: Yardımsever kadın

l Octavia: Sekizinci

l Pamela, Pam: Sevimli

l Perla: Değerli taş

l Paige: Genç uşak

l Penny: Dokumacı

l Quinn: Bilge

l Queen: Kraliçe

l Regina: Kraliçe

l Rosa, Rose: Gül

l Rebecca: Bağlayan birleştiren

l Ruth: Arkadaş, yoldaş

l Renata, Renate, Renee: Yeniden doğan

l Rowena: Sevinç, şan

l Scarlett: Kırmızı kıyafetli

l Sandy: İnsanlığın koruyucusu

l Sharon: Ormanlardan ve verimli topraklardan gelen

l Sierra: Dağlardan gelen

l Shay: Hediye

l Serenity, Serena: Çok sakin

l Sheila: Karartılmış

l Tammy: Palmiye

l Tam: Kalp

l Terra: Yeryüzü, toprak

l Tina: Akarsu gibi

l Tasha: Hz. İsa'nın doğduğu gün

l Theodora: Tanrı'nın hediyesi

l Ulrika: Varlıklı ve güçlü

l Uliana: Yumuşak saçlı

l Ursula: Ayı gibi güçlü

l Valeria, Valentina: Güçlü

l Victoria, Vicky: Zafer

l Velvet: Kadife

l Violet: Menekşe

l Valencia: Güç

l Xenia: Misavirperver

l Zoe: Yaşam

l Yolanda: Menekşe

l Whitley: Beyaz adadan gelen

l Young: Genç