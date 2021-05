İngilizce kısaltmalar nasıl yazılır? İngilizce'de en çok kullanılan kısaltmalar ve anlamları konu anlatımı

Kısaltmalarda harf ve rakamlar da bir arada kullanılabilir. Örneğin ''Today'' kelimesinin kısaltması 2Day olarak yazılıyor. Çünkü 2 (two) ile Today kelimesinin ilk hecesi To sestaştır. Her ikisi de ''Tu' şeklinde okunur.

İngilizcede En Çok Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

İngilizce Ülke Kısaltmaları

Ülke kısaltmaları televizyon programlarında, futbol müsabakalarında ve skor tabelalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

1- Danimarka - Denmark - DNK

2- Almanya - Germany - DEU (Deutschland'ın kısaltması kullanılıyor)

3- Brezilya - Brazil - BRA

4- Fransa - France - FRA

5- Japonya - Japan - JPN

6- Türkiye - Turkey - TUR

7- İngiltere - England - ENG

Sosyal Medyada ve İnternette Kullanılan İngilizce Kısaltmalar

Kısaltmaların en yoğun kullanıldığı yerlerin başında internet siteleri ve sosyal medya mecraları geliyor.

1- Please:

Anlamı: Lütfen

Kısaltması: PLS

Genellikle birinden bir şey rica edildiğinde bu kısaltma kullanılır.

2- Do It Yourself

Anlamı: Kendin Yap / Yapabilirsin

Kısaltması: DIY

Bir talebi reddetmek isteyen kişiler DIY kısaltmasını kullanır ve karşı tarafın teklifini reddeder.

3- Laughing Out:

Anlamı: Kahkahalar ile, sesli sesli gülmek

Kısaltması LOL

4- I Love You:

Anlamı: Seni Seviyorum.

Kısaltması: Luv U

5- Good Game

Anlamı: İyi ve başarılı oyun.

Kısaltması: GG

Bir bilgisayar oyunundan çıkarken ''GG'' yazılır. Bu ''Oyun çok güzel fakat çıkmak zorundayım'' demektir.

6- Shaking My Head:

Anlamı: Şu an kafamı sallıyoum, söylediklerine katılıyorum, seninle aynı fikirdeyiz.

Kısaltması: SMH

7- No Problem

Anlamı: Sorun yok, benim için mesele değil

Kısaltması: NP

8- I Don't Know

Anlamı: Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok.

Kısaltması: IDK

Rakamlarla Yapılan İngilizce Kısaltmalar ve Anlamları

1- Forever:

Anlamı: Sonsuz, Sonsuza Değin

Kısaltması: 4E

4- Four - Okunuşu: For

E - Ever

For - Ever

2- Face to Face:

Anlamı :Yüz yüze

Kısaltması: F2F

Bu kısaltmada da Yüz anlamına gelen Face kelimesi F şeklinde yazılır. 2 ise to kelimesinin kısaltmasıdır.

3- Got to Go

Anlamı: Şimdi gitmek zorundayım ama yine geleceğim.

Kısaltması: G2G

Genellikle aniden bilgisayarı kapatmak ya da internetten çıkmak zorunda kalanların kullandığı bir kısaltmadır.

İngilizcede Kişi ve Lakap Kısaltmaları

1- Brother:

Anlamı: Erkek Kardeş, Çok Yakın Arkadaş, Sıkı Dost

Kısaltması: BRO

Türkiye'de de yaygın kullanılan bir kısaltma olan BRO, kardeşlerden çok arkadaşlar arasında tercih ediliyor.

2- Mister:

Anlamı: Beyefendi.

Kısaltması: Mr.

Hem evli hem de bekar erkeklere karşı hitap sözü olarak kullanılan Mister, genellikle Mr. şeklinde yazılır.

3- Mate:

Anlamı: Kan kardeşi, kanka,

Kısaltması: MT.

Yeni çıkan bir kısalt olan MT, özellikle multimedya oyunlarunda sık sık kullanılıyor.

4- Girl Friend:

Anlamı: Kız arkadaş, sevgili

Kısaltması: GF

5- Junior

Anlamı: Erkek çocuk

Kısaltması: JR

7- Unknown Person

Anlamı: 1- Adı bilinmeyen bir kişi 2- Örnek olarak verilen biri

Kısaltması: X

Örnek Cümleler:

1.A- Mr. Richard was just here.

Mister Richard, biraz önce buradaydı.

1.B- Someone X started sending me such messages.

X bir kişi bana bu tür mesajlar atmaya başladı.