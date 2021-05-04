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Haber Giriş: 04.05.2021 - 04:10 | Son Güncelleme:

İngilizce kısaltmalar nasıl yazılır? İngilizce'de en çok kullanılan kısaltmalar ve anlamları konu anlatımı

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İngilizce kısaltmalar nasıl yazılır? İngilizce'de en çok kullanılan kısaltmalar ve anlamları konu anlatımı

İngilizce kelimeler, karakter sınırlaması olan internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında, takvimlerde ve daha birçok yerde kısaltması ile birlikte yazılıyor. Örneğin cep boy takvimlerde yer sınırlaması olduğu için birçok ayın kısaltması yazılır. Türkçe karşılığı Şubat olan February kelimesinin Feb. şeklinde yazılması buna örnek olarak gösterilebilir. İngilizcede kısaltmalar nasıl yazılır? En çok kullanılan kısaltmalar hangileri? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.

Kısaltmalarda harf ve rakamlar da bir arada kullanılabilir. Örneğin ''Today'' kelimesinin kısaltması 2Day olarak yazılıyor. Çünkü 2 (two) ile Today kelimesinin ilk hecesi To sestaştır. Her ikisi de ''Tu' şeklinde okunur.

 İngilizcede En Çok Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

 İngilizce Ülke Kısaltmaları

 Ülke kısaltmaları televizyon programlarında, futbol müsabakalarında ve skor tabelalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

 1- Danimarka - Denmark - DNK

 2- Almanya - Germany - DEU (Deutschland'ın kısaltması kullanılıyor)

 3- Brezilya - Brazil - BRA

 4- Fransa - France - FRA

 5- Japonya - Japan - JPN

 6- Türkiye - Turkey - TUR

 7- İngiltere - England - ENG

 Sosyal Medyada ve İnternette Kullanılan İngilizce Kısaltmalar

 Kısaltmaların en yoğun kullanıldığı yerlerin başında internet siteleri ve sosyal medya mecraları geliyor.

 1- Please:

 Anlamı: Lütfen

 Kısaltması: PLS

 Genellikle birinden bir şey rica edildiğinde bu kısaltma kullanılır.

 2- Do It Yourself

 Anlamı: Kendin Yap / Yapabilirsin

 Kısaltması: DIY

 Bir talebi reddetmek isteyen kişiler DIY kısaltmasını kullanır ve karşı tarafın teklifini reddeder.

 3- Laughing Out:

 Anlamı: Kahkahalar ile, sesli sesli gülmek

 Kısaltması LOL

 4- I Love You:

 Anlamı: Seni Seviyorum.

 Kısaltması: Luv U

 5- Good Game

  Anlamı: İyi ve başarılı oyun.

 Kısaltması: GG

 Bir bilgisayar oyunundan çıkarken ''GG'' yazılır. Bu ''Oyun çok güzel fakat çıkmak zorundayım'' demektir.

 6- Shaking My Head:

Anlamı: Şu an kafamı sallıyoum, söylediklerine katılıyorum, seninle aynı fikirdeyiz.

 Kısaltması: SMH

 7- No Problem

 Anlamı: Sorun yok, benim için mesele değil

 Kısaltması: NP

 8- I Don't Know

Anlamı: Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok.

 Kısaltması: IDK

 Rakamlarla Yapılan İngilizce Kısaltmalar ve Anlamları

 1- Forever:

 Anlamı: Sonsuz, Sonsuza Değin

 Kısaltması: 4E

4- Four - Okunuşu: For

 E - Ever

 For - Ever

 2- Face to Face:

Anlamı :Yüz yüze

 Kısaltması: F2F

 Bu kısaltmada da Yüz anlamına gelen Face kelimesi F şeklinde yazılır. 2 ise to kelimesinin kısaltmasıdır.

 3- Got to Go

 Anlamı: Şimdi gitmek zorundayım ama yine geleceğim.

 Kısaltması: G2G

 Genellikle aniden bilgisayarı kapatmak ya da internetten çıkmak zorunda kalanların kullandığı bir kısaltmadır. 

 İngilizcede Kişi ve Lakap Kısaltmaları

 1- Brother:

Anlamı: Erkek Kardeş, Çok Yakın Arkadaş, Sıkı Dost

 Kısaltması: BRO

 Türkiye'de de yaygın kullanılan bir kısaltma olan BRO, kardeşlerden çok arkadaşlar arasında tercih ediliyor.

 2- Mister:

 Anlamı: Beyefendi.

 Kısaltması: Mr.

 Hem evli hem de bekar erkeklere karşı hitap sözü olarak kullanılan Mister, genellikle Mr. şeklinde yazılır.

 3- Mate:

 Anlamı: Kan kardeşi, kanka,

 Kısaltması: MT.

 Yeni çıkan bir kısalt olan MT, özellikle multimedya oyunlarunda sık sık kullanılıyor.

 4- Girl Friend:

 Anlamı: Kız arkadaş, sevgili

 Kısaltması: GF

5- Junior

Anlamı: Erkek çocuk

 Kısaltması: JR

 7- Unknown Person

 Anlamı: 1- Adı bilinmeyen bir kişi 2- Örnek olarak verilen biri

 Kısaltması: X

 Örnek Cümleler:

1.A- Mr. Richard was just here.

 Mister Richard, biraz önce buradaydı.

 1.B- Someone X started sending me such messages.

 X bir kişi bana bu tür mesajlar atmaya başladı.

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