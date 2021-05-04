İngilizce kısaltmalar nasıl yazılır? İngilizce'de en çok kullanılan kısaltmalar ve anlamları konu anlatımı
İngilizce kelimeler, karakter sınırlaması olan internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında, takvimlerde ve daha birçok yerde kısaltması ile birlikte yazılıyor. Örneğin cep boy takvimlerde yer sınırlaması olduğu için birçok ayın kısaltması yazılır. Türkçe karşılığı Şubat olan February kelimesinin Feb. şeklinde yazılması buna örnek olarak gösterilebilir. İngilizcede kısaltmalar nasıl yazılır? En çok kullanılan kısaltmalar hangileri? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Kısaltmalarda harf ve rakamlar da bir arada kullanılabilir. Örneğin ''Today'' kelimesinin kısaltması 2Day olarak yazılıyor. Çünkü 2 (two) ile Today kelimesinin ilk hecesi To sestaştır. Her ikisi de ''Tu' şeklinde okunur.
İngilizcede En Çok Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları
İngilizce Ülke Kısaltmaları
Ülke kısaltmaları televizyon programlarında, futbol müsabakalarında ve skor tabelalarında sıklıkla kullanılmaktadır.
1- Danimarka - Denmark - DNK
2- Almanya - Germany - DEU (Deutschland'ın kısaltması kullanılıyor)
3- Brezilya - Brazil - BRA
4- Fransa - France - FRA
5- Japonya - Japan - JPN
6- Türkiye - Turkey - TUR
7- İngiltere - England - ENG
Sosyal Medyada ve İnternette Kullanılan İngilizce Kısaltmalar
Kısaltmaların en yoğun kullanıldığı yerlerin başında internet siteleri ve sosyal medya mecraları geliyor.
1- Please:
Anlamı: Lütfen
Kısaltması: PLS
Genellikle birinden bir şey rica edildiğinde bu kısaltma kullanılır.
2- Do It Yourself
Anlamı: Kendin Yap / Yapabilirsin
Kısaltması: DIY
Bir talebi reddetmek isteyen kişiler DIY kısaltmasını kullanır ve karşı tarafın teklifini reddeder.
3- Laughing Out:
Anlamı: Kahkahalar ile, sesli sesli gülmek
Kısaltması LOL
4- I Love You:
Anlamı: Seni Seviyorum.
Kısaltması: Luv U
5- Good Game
Anlamı: İyi ve başarılı oyun.
Kısaltması: GG
Bir bilgisayar oyunundan çıkarken ''GG'' yazılır. Bu ''Oyun çok güzel fakat çıkmak zorundayım'' demektir.
6- Shaking My Head:
Anlamı: Şu an kafamı sallıyoum, söylediklerine katılıyorum, seninle aynı fikirdeyiz.
Kısaltması: SMH
7- No Problem
Anlamı: Sorun yok, benim için mesele değil
Kısaltması: NP
8- I Don't Know
Anlamı: Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok.
Kısaltması: IDK
Rakamlarla Yapılan İngilizce Kısaltmalar ve Anlamları
1- Forever:
Anlamı: Sonsuz, Sonsuza Değin
Kısaltması: 4E
4- Four - Okunuşu: For
E - Ever
For - Ever
2- Face to Face:
Anlamı :Yüz yüze
Kısaltması: F2F
Bu kısaltmada da Yüz anlamına gelen Face kelimesi F şeklinde yazılır. 2 ise to kelimesinin kısaltmasıdır.
3- Got to Go
Anlamı: Şimdi gitmek zorundayım ama yine geleceğim.
Kısaltması: G2G
Genellikle aniden bilgisayarı kapatmak ya da internetten çıkmak zorunda kalanların kullandığı bir kısaltmadır.
İngilizcede Kişi ve Lakap Kısaltmaları
1- Brother:
Anlamı: Erkek Kardeş, Çok Yakın Arkadaş, Sıkı Dost
Kısaltması: BRO
Türkiye'de de yaygın kullanılan bir kısaltma olan BRO, kardeşlerden çok arkadaşlar arasında tercih ediliyor.
2- Mister:
Anlamı: Beyefendi.
Kısaltması: Mr.
Hem evli hem de bekar erkeklere karşı hitap sözü olarak kullanılan Mister, genellikle Mr. şeklinde yazılır.
3- Mate:
Anlamı: Kan kardeşi, kanka,
Kısaltması: MT.
Yeni çıkan bir kısalt olan MT, özellikle multimedya oyunlarunda sık sık kullanılıyor.
4- Girl Friend:
Anlamı: Kız arkadaş, sevgili
Kısaltması: GF
5- Junior
Anlamı: Erkek çocuk
Kısaltması: JR
7- Unknown Person
Anlamı: 1- Adı bilinmeyen bir kişi 2- Örnek olarak verilen biri
Kısaltması: X
Örnek Cümleler:
1.A- Mr. Richard was just here.
Mister Richard, biraz önce buradaydı.
1.B- Someone X started sending me such messages.
X bir kişi bana bu tür mesajlar atmaya başladı.