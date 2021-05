İngilizce kendini tanıtma - İngilizce kendini tanıtma cümleleri konu anlatımı

Kendini tanıtabilmek İngilizce öğrenmeye başladığımız anda öğretilmektedir. İngilizceyi ilk kez öğrenmeye başlayan birinin mutlaka bilmesi gereken kalıplardır.

İngilizce Selamlaşma

Tanışacağınız kişiyle yan yana geldiğinizde bir hamle yapmanız gerekmektedir. Buna sıcak bir "hey", "Hi" ya da "Hello" ile başlayabilirsiniz. Tüm bu kelimeler yapısı gereğince bizim dilimizde "Merhaba" anlamına gelmektedir. Fakat "Hey" çok samimi olduğunuz kişiler için kullanılırken, "Hi" yakın çevreniz için ve "Hello" resmi bir selamlama olarak nitelendirilmektedir. Bu selamlamalar sizin konumunuza, yerinize ya da insanlarla sohbetinize göre değişmektedir.

Hava Durumundan Konu Açmak

Bizim ülkemizde olduğu gibi yabancı kültürlerde de tanışmaya çalışırken biraz hava durumundan bahsetmek normaldir. Samimi bir sohbet ortamı yaratmak için “What a lovely day” kalıbını seçebilirsiniz. Bu cümle Türkçede “Ne kadar da harika bir gün” anlamına gelmektedir. Daha sonra sohbet bir şekilde başlayacak ve kendinizi tanıtma vaktiniz gelecektir.

İsminizi Söyleyin

Sizi daha çok motive etmek için hava durumu sohbeti hakkında ufak bir bilgilendirme yaptıktan sonra sıra geldi kendinizi tanıtmaya... Bir insan kendini tanıtırken ilk olarak adından başlar tabi ki; Merhaba, benim adım Mehmet." Şimdi İngilizcesini söyleyelim "My name is Mehmet" Bu kalıbın dışına çıkmak isterseniz ve daha samimi bir üslup kullanmak isterseniz o halde "I am Mehmet (I'm Mehmet)" diyerek kendinizi tanıtmaya başlayabilirsiniz.

Karşınızdaki Kişiye İsim Sorun

Sıra geldi karşınızdaki ile tanışmak için ona isim sormaya; “What is your name?” Dünyanın neresinde olursanız olun isim sormanın İngilizce kalıbı budur. Türkçesi ise "Sizin adınız nedir?" şeklindedir.

Memnuniyetinizi Belirtin

Tanışma evresinin altın kurallarından biri de isim söylemek ve sorduktan sonra verilen cevaba karşı memnuniyeti belirtmektir. Bunun için “Nice to meet you” kalıbı kullanılır. Türkçede “Tanıştığımıza memnun oldum” demektir.

Nereli Olduğunuzu Belirtin

Kendinizi tanıtmanızın altın kurallarından biri de nereli olduğunuzdur. Türkçe konuşmaya ne kadar da benziyor öyle değil mi? Bunun için kullanacağınız cümle kalıbı “I’m from Turkey” yani “Ben Türküm” ya da “I am from Ankara” – “Ben Ankaralıyım” anlamına gelmektedir. Karşınızdaki kişinin nereli olduğunu öğrenmek istiyorsanız ona “Where are you from?” diye sormalısınız. Yani “Hemşerim memleket nere?" temalı cümledir. Şaka bir yana soru cümlesinin Türkçesi "Nerelisiniz?" dir.

Ne İşle Meşgul Olduğunuzu Belirtin

Kendinizi tanıtırken ne iş yaptığınızı da söylemeniz gerekmektedir. Bunun için mesleğinizin İngilizcesini bilmeniz gerekmektedir. Örneğin;

l I'm a teacher - Ben öğretmenim

Karşı tarafın mesleğini sorduğunuzda ise “What is your business?” ya da “Do you study or work?” cümlelerini kullanabilirsiniz.

Yaşınızı Söyleyin

Kendinizi tanıtırken sıra geldi yaşınıza, bunun için de yaşınızın İngilizcesi bilmeniz gerekiyor. Örneğin;

l I am thirty three years old. – Ben otuz üç yaşındayım

Daha sonra karşınızdakinin yaşını sormak için “How old are you?” kalıbını kullanmalısınız. Bu cümle Türkçe de “Kaç yaşındasınız?” sorusunun İngilizce karşılığıdır.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim

Kendimizi karşımızdaki bir kimseye basit cümle kalıpları ile nasıl tanıtmamız gerektiğini artık biliyoruz. Tabi ki İngilizcenizi geliştirdikçe daha fazla sohbet alanı yaratacak ve kendinizi çok daha iyi tanılama cümleleri seçeceksiniz. Bunlar başlangıç seviyesindeki bir kişinin kendini tanıtmasında faydalı olacak kalıplardır. Sürekli tekrarlamak ezberlemenizi sağlar.