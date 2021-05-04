İngilizce kelimeler kolay nasıl ezberlenir? İngilizce kelime öğrenme ve ezberleme yöntemleri

İngilizce öğrenirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri kelime ezberlemektir. Kelime dağarcığının yüksek olması İngilizce öğrenirken en çok dikkat edilmesi gereken noktadır. Çünkü böylece daha çok cümle kurulabilir.

İngilizce Kelimeler Kolay Nasıl Ezberlenir?

Günümüzde İngilizce, dünyanın her yerindeki insanların iletişim kurması için ortak bir dildir. Anadili İngilizce olmayan insanlar bile anlaşabilmek için İngilizce ile iletişim kurarlar. Ticaret, bilim, ticaret, havacılık, siyaset, eğitim, gibi birçok alanda bilgileri İngilizce bilerek edinebiliriz. Fakat bunun için kelime bilgimizin iyi olması gerekir.

Dünya üzerinde her yerde geçerliliği olan IELTS, TOEFL gibi sınavlar vardır. Fakat bu sınavlarda başarılı olmanın en zorlu yanı yeteri kadar İngilizce kelime öğrenmektir. Kolayca Kelime ezberlemenin en önemli yolu meraklı olmaktır. Aklınıza gelen ve günlük kullanılan kelimelere özellikle dikkat edilmesi gerekir.

İngilizce Kelime Öğrenme ve Ezberleme Yöntemleri Nelerdir?

Sabırlı Olunmalıdır

Dil öğrenmek zor ve sabırlı olunması gereken uzun bir yoldur. Disiplin ve sistemli olunması gerekir. Bu yüzden bu işin ilk kuralı sabırdır. Bunu uzun bir yol olarak düşünülmeli ve eğlenerek çalışılmalıdır. Kendinize bir plan oluşturmalı ve öncelikleri belirlemelisiniz.

İngilizce Sözlük Okumak

İngilizce seviyeniz kitap okuyacak kadar iyi değilse İngilizce sözlük okuyarak başlamak çok iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sürekli tekrar isteyen bir çalışma yöntemidir. Bu yöntem en çok önerilen tekniklerden biridir.

Hedefiniz Olsun

Eğer bir hedefiniz olur ise çalışmaya odaklanmanız o kadar kolay olur. Bu kadar disiplin isteyen bir olayda hedef şarttır. Bu hedefler kariyer planı, eğitim, yurtdışında iş veya yaşama veya İngilizce yeterlilik sınavlarında başarı gibi şeyler olabilir.

Kelime Kartları Kullanın

Kelime kartları son beş yıldır çok popüler olan bir tekniktir. Yeni öğrendiğiniz İngilizce bir kelimeyi kağıdın bir yanına yazın. Arka yüzüne ise anlamını yazın. Böylece oyun şeklinde kelime öğrenmek kolaylaşacaktır. Bu kelime kartlarının en önemli noktası sürekli tekrar edilmesidir.

Müzik Dinleyin

Müzik dinlemek yeni kelimeler öğrenmek için çok güzel bir yöntemdir. Hem eğlenceli hem de ritimli olduğu için daha akılda kalıcıdır. Yeni kelime öğrenmenin en kolay yolu olarak önerilmektedir. Bu sayede hem kelime bilginiz hem telaffuz yeteneğiniz gelişim gösterir.

Kitap Okumak

Kitap okumak kelime dağarcığını en çok geliştiren tekniklerin başındadır. Bunu istediğiniz ve ilgi alanlarınızı seçerek okumaya başlayabilirsiniz. Kitap, dergi, roman gibi birçok seçenek bulunmaktadır. İlk etapta ağır kitaplar okuyarak kendinizi sıkmamalısınız. Kendi seviyenize uygun kitap seçimi önemli bir konudur.

İnterneti Kullanın

Günümüzde teknoloji ve gelişen internet ile birlikte bilgiye erişim kolaylaşmıştır. İngilizce öğrenmekte bu yüzden daha kolay bir hal aldı. Birçok uygulama ve internet sitesi yeni kelimeler öğretmektedir. Buna ek olarak kelime öğreten birçok uygulama telefonlarda kullanılabilmektedir

Öğrenilen İngilizce Kelimeler Nasıl Akılda Kalır?

l Yeni öğrenilen kelimelerin en dikkat edilen kısmı ezberlememektir. Ezber unutulur ama öğrenmek asla unutulmaz.

l Düzenli aralıklar ile tekrar yapılmalıdır.

l İngilizceyi aynı Türkçe gibi hayatınızın içinde kullanmaya çalışın.

l İngilizce müzik dinleyin.

l İngilizce altyazılı dizi ve film izletin. Öğrendiğiniz kelimeleri not edin.

l Yeni öğrendiğiniz kelimeleri günlük hayatınızda konuşarak öğrenin.