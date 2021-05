İngilizce kelimeler - İngilizce'de günlük hayatta en çok kullanılan temel kelimeler ve anlamları

Günlük hayatta en çok kullanılan fiillerden bazıları şunlardır. Sleep (Uyumak), Watch (İzlemek), Walk (Yürümek), Talk (Konuşmak), Read (Okumak), Go (Gitmek).

İngilizcede Günlük Hayatta En Çok Kullanılan Temel Kelimeler

Evde En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları:

Television - Televizyon

Computer - Bilgisayar

Telephone - Telefon

Living Room - Salon

Bed - Yatak

Chair - Sandalye

Table - Masa

Eat- Yemek

Breakfast - Kahvaltı

Dinner - Öğle Yemeği

Mother - Anne

Father - Baba

Family - Aile

Bahtroom - Banyo

Bedroom - Yatak Odası

Kitchen - Mutfak

Home / House - Ev

Window - Pencere

Door - Kapı

Coffe Table - Sehpa

Carpet - Halı

Chart - Tablo

Cupboard - Dolap

Lamp - Lamba

Sister - Kız kardeş

Brother - Erkek Kardeş

Bookshelf - Kitaplık

Örnek Cümleler

1- My mother bought a new carpet and coffee table for the living room.

Annem salon için yeni bir halı ve sehpa aldı.

2- My sister helped me organize my library today.

Ablam bugün kitaplığımı düzenlememe yardım etti.

Okulda En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları

Teacher - Öğretmen

Student - Öğretmen

School - Okul

School Principal / Okul Müdürü

Deputy head of school / Müdür Yardımcısı

Lesson - Ders

Pencil - Kalem

Book - Kitap

Notebook - Defter

Desk mate - Sıra Arkadaşı

Breathing Time - Teneffüs

School Report - Karne

Exam - Sınav

Gym Lesson - Beden Eğitimi

Math - Matematik

Science - Fen Bilgisi

Geography class - Coğrafya

Örnek Cümleler:

1- Today, we studied math exam with my dest mate.

Bugün sıra arkadaşım ile birlikte matematik sınavına çalıştık.

2- Our teacher could not come to school because of the flu.

Öğretmenimiz grip olduğu için okula gelemedi.

İş Yerinde En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları

Job - İş

Hour of Work - Mesai saatleri

Fellow worker - Mesai arkadaşı

Respite ya da Break - Paydos / Mola

Salary / Vage - Maaş

Be on overtime - Mesaiye Kalmak

Labor - Çalışmak

Hourse of labor - Çalışma Saatleri

Örnek Cümleler:

1- Talking on the phone during working hours was prohibited.

Mesai saatleri içinde telefonla konuşmak yasaklandı.

2- The salary for this job turned out to be higher than I expected.

Bu işin maaşı beklediğimden daha yüksek çıktı.

Dışarıda En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları

Street - Cadde / Sokak

Tour - Gezmek

Road - Yol

Go Shopping - Alışveriş Yapmak

Friend - Arkadaş

Hometown - Mahalle

Meet - Buluşmak

Car - Araba

Bus - Otobüs

Bus Stop - Durak

Weather - Hava

Sun - Güneş

Rain - Yağmur

Sky - Gökyüzü

Move out - Dışarı çıkmak

Örnek Cümleler:

1- We will go to the movies with my friends this weekend.

Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

2-I quickly got used to the neighborhood we moved to.

Yeni taşındığımız mahalleye kısa sürede alıştım.