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Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:58 | Son Güncelleme:

İngilizce kelimeler - İngilizce'de günlük hayatta en çok kullanılan temel kelimeler ve anlamları

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İngilizce kelimeler - İngilizce'de günlük hayatta en çok kullanılan temel kelimeler ve anlamları

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler yaşa ve bulunulan yere göre değişir. Örneğin bir çocuk ile yetişkinin kullandığı sözcükler birbirinden farklıdır. Aynı şekilde evde, okulda ve iş yerinde de farklı kelimelerle konuşuruz. Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler ve anlamları nelerdir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.

Günlük hayatta en çok kullanılan fiillerden bazıları şunlardır. Sleep (Uyumak), Watch (İzlemek), Walk (Yürümek), Talk (Konuşmak), Read (Okumak), Go (Gitmek).

İngilizcede Günlük Hayatta En Çok Kullanılan Temel Kelimeler

 Evde En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları:

Television - Televizyon

 Computer - Bilgisayar

 Telephone - Telefon

 Living Room - Salon

 Bed - Yatak

 Chair - Sandalye

 Table - Masa

 Eat- Yemek

 Breakfast - Kahvaltı

 Dinner - Öğle Yemeği

 Mother - Anne

 Father - Baba

 Family - Aile

 Bahtroom - Banyo

 Bedroom - Yatak Odası

 Kitchen - Mutfak

 Home / House - Ev

 Window - Pencere

 Door - Kapı

 Coffe Table - Sehpa

 Carpet - Halı

 Chart - Tablo

 Cupboard - Dolap

 Lamp - Lamba

 Sister - Kız kardeş

 Brother - Erkek Kardeş

 Bookshelf - Kitaplık

 Örnek Cümleler

 1- My mother bought a new carpet and coffee table for the living room.

 Annem salon için yeni bir halı ve sehpa aldı.

2- My sister helped me organize my library today.

 Ablam bugün kitaplığımı düzenlememe yardım etti.

Okulda En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları

 Teacher - Öğretmen

 Student - Öğretmen

 School - Okul

 School Principal / Okul Müdürü

 Deputy head of school / Müdür Yardımcısı

 Lesson - Ders

 Pencil - Kalem

 Book - Kitap

 Notebook - Defter

 Desk mate - Sıra Arkadaşı

 Breathing Time - Teneffüs

 School Report - Karne

 Exam - Sınav

 Gym Lesson - Beden Eğitimi

 Math - Matematik

 Science - Fen Bilgisi

 Geography class - Coğrafya

 Örnek Cümleler:

 1- Today, we studied math exam with my dest mate.

 Bugün sıra arkadaşım ile birlikte matematik sınavına çalıştık.

 2- Our teacher could not come to school because of the flu.

 Öğretmenimiz grip olduğu için okula gelemedi.

 İş Yerinde En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları

 Job - İş

 Hour of Work - Mesai saatleri

 Fellow worker - Mesai arkadaşı

 Respite ya da Break - Paydos / Mola

 Salary / Vage - Maaş

 Be on overtime - Mesaiye Kalmak

 Labor - Çalışmak

 Hourse of labor - Çalışma Saatleri

 Örnek Cümleler:

 1- Talking on the phone during working hours was prohibited.

 Mesai saatleri içinde telefonla konuşmak yasaklandı.

2- The salary for this job turned out to be higher than I expected.

 Bu işin maaşı beklediğimden daha yüksek çıktı.

 Dışarıda En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları

 Street - Cadde / Sokak

 Tour - Gezmek

 Road - Yol

 Go Shopping - Alışveriş Yapmak

 Friend - Arkadaş

 Hometown - Mahalle

 Meet - Buluşmak

 Car - Araba

 Bus - Otobüs

 Bus Stop - Durak

 Weather - Hava

 Sun - Güneş

 Rain - Yağmur

 Sky - Gökyüzü

 Move out - Dışarı çıkmak

 Örnek Cümleler:

 1- We will go to the movies with my friends this weekend.

 Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

 2-I quickly got used to the neighborhood we moved to.

 Yeni taşındığımız mahalleye kısa sürede alıştım.

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