İngilizce kelimeler - İngilizce'de günlük hayatta en çok kullanılan temel kelimeler ve anlamları
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler yaşa ve bulunulan yere göre değişir. Örneğin bir çocuk ile yetişkinin kullandığı sözcükler birbirinden farklıdır. Aynı şekilde evde, okulda ve iş yerinde de farklı kelimelerle konuşuruz. Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler ve anlamları nelerdir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Günlük hayatta en çok kullanılan fiillerden bazıları şunlardır. Sleep (Uyumak), Watch (İzlemek), Walk (Yürümek), Talk (Konuşmak), Read (Okumak), Go (Gitmek).
İngilizcede Günlük Hayatta En Çok Kullanılan Temel Kelimeler
Evde En Çok Kullanılan Kelimeler ve Anlamları:
Television - Televizyon
Computer - Bilgisayar
Telephone - Telefon
Living Room - Salon
Bed - Yatak
Chair - Sandalye
Table - Masa
Eat- Yemek
Breakfast - Kahvaltı
Dinner - Öğle Yemeği
Mother - Anne
Father - Baba
Family - Aile
Bahtroom - Banyo
Bedroom - Yatak Odası
Kitchen - Mutfak
Home / House - Ev
Window - Pencere
Door - Kapı
Coffe Table - Sehpa
Carpet - Halı
Chart - Tablo
Cupboard - Dolap
Lamp - Lamba
Sister - Kız kardeş
Brother - Erkek Kardeş
Bookshelf - Kitaplık
Örnek Cümleler
1- My mother bought a new carpet and coffee table for the living room.
Annem salon için yeni bir halı ve sehpa aldı.
2- My sister helped me organize my library today.
Ablam bugün kitaplığımı düzenlememe yardım etti.
Okulda En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları
Teacher - Öğretmen
Student - Öğretmen
School - Okul
School Principal / Okul Müdürü
Deputy head of school / Müdür Yardımcısı
Lesson - Ders
Pencil - Kalem
Book - Kitap
Notebook - Defter
Desk mate - Sıra Arkadaşı
Breathing Time - Teneffüs
School Report - Karne
Exam - Sınav
Gym Lesson - Beden Eğitimi
Math - Matematik
Science - Fen Bilgisi
Geography class - Coğrafya
Örnek Cümleler:
1- Today, we studied math exam with my dest mate.
Bugün sıra arkadaşım ile birlikte matematik sınavına çalıştık.
2- Our teacher could not come to school because of the flu.
Öğretmenimiz grip olduğu için okula gelemedi.
İş Yerinde En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları
Job - İş
Hour of Work - Mesai saatleri
Fellow worker - Mesai arkadaşı
Respite ya da Break - Paydos / Mola
Salary / Vage - Maaş
Be on overtime - Mesaiye Kalmak
Labor - Çalışmak
Hourse of labor - Çalışma Saatleri
Örnek Cümleler:
1- Talking on the phone during working hours was prohibited.
Mesai saatleri içinde telefonla konuşmak yasaklandı.
2- The salary for this job turned out to be higher than I expected.
Bu işin maaşı beklediğimden daha yüksek çıktı.
Dışarıda En Çok Kullanılan Temel Kelimeler ve Anlamları
Street - Cadde / Sokak
Tour - Gezmek
Road - Yol
Go Shopping - Alışveriş Yapmak
Friend - Arkadaş
Hometown - Mahalle
Meet - Buluşmak
Car - Araba
Bus - Otobüs
Bus Stop - Durak
Weather - Hava
Sun - Güneş
Rain - Yağmur
Sky - Gökyüzü
Move out - Dışarı çıkmak
Örnek Cümleler:
1- We will go to the movies with my friends this weekend.
Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.
2-I quickly got used to the neighborhood we moved to.
Yeni taşındığımız mahalleye kısa sürede alıştım.