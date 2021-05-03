İngilizce kasım ne demek? Kasım kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Kasım kelimesinin İngilizce karşılığı Türkçedeki gibi kısa değildir. Ay isimleri genelde İngilizcede ya üç ya da tek hecelidir. Bu yüzden de ana dili İngilizce olmayanlar için problem olabilmektedir. Kasım da bu problem çıkarabilecek aylardan bir tanesi olabilmektedir.

İngilizce Kasım Ne Demek?

Kasım ayı İngilizcede November olarak kullanılır. November kelimesinin kullanan birisi Kasım ayından bahsediyordur. Kasım burada isim olan Kasım değildir. Yani yılın sondan birinci ayı olan Kasım ayıdır. İnsan isimlerinin çevirisi olmaz.

Kasım Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Yazımı bakımından November biraz uzun olabilmektedir. Farklı harflerin de bir araya gelmesinden oluştuğundan zorluk çıkarabilmektedir. Fakat doğru yazmak gerekir ise November şeklinde yazılmalıdır. Tabi ki de November bir ay ismidir. Yani özel isimdir. Özel isimler de her daim ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır.

Kasım Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Kasım kelimesini okurken üç hecede okumak gerekir. O heceler de no, vem, ber olacaktır. Telaffuzu ise daha çok kulağa novembır şeklidedir. Sadece tek bir harf okunurken değiştirilir. O da sondan birinci harf olan e harfidir. Sondan birinci e harfi yerini ı harfi alır.

Kasım Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Gün içerisindeki herhangi bir diyalogda Novembır şeklinde söylenebilir. Yazıldığı gibi söylenmemelidir. Söylenişi bakımından sadece tek bir harflik değişiklik yapmak yeterli olacaktır. Ana dili İngilizce olanlar da bu ayın ismini Novembır şeklinde söyler.