İngilizce Kalıplar - Günlük Rutin Kullanılan Günlük Kalıp Cümleleri

İngilizce kalıplar hem konuşma yazışma dilinde oldukça sık kullanılan kalıp cümleleri olarak ifade edilmektedir. İngilizce de bazı cümleler kalıplaşmış ve bir takım hali ile İngilizce diline girmiştir.

İngilizce Kalıplar Nedir?

İngilizce de bazı cümleler kalıptır. Takım halinde kullanılır. Bu kalıplar konuşan kişiye kolaylık ve pratiklik sağlamaktadır. Anlatmak istediği bir şeyi ifadesini kolayca sağlamaktadır. Örnekle ile açıklanacak olursa Can you give me your telephone number? sorusu bir kalıptır ve günlük kullanım amacıyla ifade edilir. Günlük kullanım ile resmi veya kurumsal kullanım farklılık yaratmaktadır. Kurumsal dilde dilbilgisi ön plana çıkarken günlük kullanımda dilbilgisi arka planda kalmaktadır.

İngilizce konuşma kalıpları özellikle alıveriş yaparken veya seyahat için rezervasyon işlemlerinde basit bir yemek siparişi vermek veya insanlar arası tanışma ve samimiyeti kolay sağlamak amacıyla pratik ve hızlı konuşmaya sağlamaktadırlar. Günlük dilde kalıplar halinde İngilizce konuşmak oldukça kolay ve akıcıdır. Özellikle İngilizceyi temel seviyede alan kişilerin rahatlıkla kurabilecekleri Pratik ve rutin cümle kalıpları oldukça avantaj sağlamaktadır.

İngilizce Kalıplarını Kullanmak Avantaj Sağlar mı?

İngilizce yabancı dil olarak oldukça geniş kullanım alanına sahip yabancı dillerden gelmektedir. Özellikle resmi İngilizce dilinde oldukça fazla kullanılan ve dikkat edilmesi gereken ağır dilbilgisi kuralları silsilesi mevcuttur. Elbette Resmi yazışmalarda bu şekilde İngilizce kullanılmalı ve resmi dil kurallarına uyum gösterilmelidir. Bununla birlikte günlük serbest zaman veya samimiyetlerin kurulması ile birlikte dilbilgisi kurallarından çıkılarak daha akıcı ve dolayısıyla samimiyetin ve içtenliğin göstergesi avantajını günlük İngilizce kalıpları sağlamaktadır.

Günlük rutin İngilizce cümle kalıplarının bir diğer avantajı ise kısa cümleler halinde olması ve bu sebepten dolayı akılda kalıcılığı oldukça yüksek olmasıdır. Dialog esnasında takım cümleler ve birbirini zincirleme takip eden kelimeler olması sebebiyle akıcı konuşmayı tetiklemektedir. Dialog örnek detaylarında; Please Let me introduce myself to you: Kendimi tanıtmama izin verin lütfen

I'm Tony and 24 years old, I'm from Canada, ismim Tony 24 yaşındayım Kanadalıyım, Nice to meet you: Tanıştığıma çok memnun oldum. please help me yardım edin lütfen gibi kalıplar çoğaltılabilir.

Günlük Rutin Kullanılan Günlük Kalıp Cümleleri Nasıl Kurulmaktadır?

Günlük rutin kullanılan ingilizce kalıplar kullanımı açısında kolay cümleler olarak ifade edilmektedir. Örnekler ile açıklanacak olursa; Good morning, I apologize, I love you, It doesn’t matter, Nice to meet you, Thank you very much, How are you, What's your name gibi cümleler kalıp cümleler içerisinde yer almaktadır. Günlük cümleler ve soru kalıpları tek ve kısa yanıtlar ile dialog tamamlanmaktadır.

Dialog günlük ingilizce kalıplarına bakılacak olursa genellikle samimiyeti içerir. Yani uzun zamandır tanıdık olan ve belirli bir geçmişi olan kişilerin dialog geçişlerinde kısa ve net cümleler kullanılmaktadır. Örneklere bakılacak olursa Hi! How are you?, I’m good, thanks. How are you?, I’m good, too. What’s your name? I’m Tony and yours? şeklinde dialoglar ortaya çıkacaktır. Görüldüğü üzere sorular ve yanıtlar kısa ve net olmaktadır. Farklı örnekler ile devam edildiğinde dialog sonlandırmak ve tekrar görüşmek istediğini belirtmek amacıyla Talk to you later. Have a nice day

şeklinde belirtilebilir.