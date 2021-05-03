İngilizce kahverengi ne demek? Kahverengi kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Renkler, ana ve ara olarak iki farklı başlıkta ele alınmaktadır. Kahverengi de ana renklerden bir tanesidir. İngilizce öğrenmek isteyen bir kişinin mutlaka bilmesi gereken kelimeler içinde yer alıp günlük hayatında oldukça işine yarayacaktır.

İngilizce Kahverengi Ne Demek

İngilizcede kahverengi kelimesi brown kelimesi ile karşılık bulur. Anlatılmak istenen rengin tonu açık kahve ya da koyu kahve ise bu durum brown kelimesinin önüne gelecek farklı bir kelime ile anlatılır.

Kahverengi Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Kahverengi sözcüğü İngilizcede brown olarak yazılmaktadır. Ayrıca kahverenginin kısaltması olarak görülen kahve kelimesi, bir içecek için de kullanılmaktadır. Bu kelimenin İngilizce yazılışı ve karşılığı ise coffe sözcüğüdür.

Kahverengi Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizcede kelimeler dilimizde olduğu gibi yazıldığı gibi okunmazlar. Her kelime harflerin seslerine göre okunur. Ancak harflerin sesleri de farklılık göstermektedir. Kahverengi kelimesinin karşılığı olan iki kelime bulunmaktadır. Bunların okunuşu ise şu şekildedir;

-Brown- Bırovn

-Coffe- Kaffi

Kahverengi Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Telaffuzu dilimize göre daha zor olan İngilizcede kelimelerin söylenişini öğrenmek biraz zaman alabilir. Özellikle yeni öğrenim sürecinde sık sık telaffuz hataları yapılmaktadır. Çünkü harfler örneğin a harfi e sesi ile e harfi i sesi ile söylenir. Kahverengi kelimesi anlamına gelen brown sözcüğü de b ve r harflerinin ortasına ı sesi getirilerek söylenir; bırovn. Coffe ise o kaffi şeklinde söylenir.