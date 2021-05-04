İngilizce kadın isimleri - İngilizce en güzel kadın isimleri ve anlamları
İngiltere ve Amerika'da en çok kullanılan kadın isimlerinin başında ''Marry'' geliyor. Köklü bir isim olan Marry, Hz. Meryem'in isminden gelmektedir. Bunun dışında şehir ve eyalet isimlerinden alınmış birçok kadın ismi de bulunuyor. İngiltere'nin başkenti London (Londra) buna örnek olarak gösterilir. İngilizce en güzel kadın isimleri ve anlamları nelerdir? Merak eden okurlar için listeledik.
Dünya genelinde en çok kullanılan İngilizce kadın isimlerinden diğerleri şunlardır: Catherine, Julia, Kathy ve Jennifer.
İngilizce En Güzel Kadın İsimleri ve Anlamları
1- Darla - Darling kelimesinin kısaltması olan Darla, sevgili demektir. ''Darlene'' şeklinde kullanımı da yaygındır.
2- Amy - Arkadaş, dost, yardımcı.
3- Iris - 18. yüzyıldan bu yana kullanılan Iris isminin Türkçe karşılığı gökkuşağıdır.
4- Diana - Türkçede olduğu gibi İngilizcede de birçok isim ''Ay'' kelimesinden türetilmiştir. Diana ismi de ay ve ay ışığı demektir.
5- Holly - Yüce, kutsal, erişilmez.
6- Christiana - Erkeklere konulan Christian ismiyle eş anlamlıdır. Hristiyan ve dindar kişi anlamına gelir.
7- Agnes - Holly ismi eş anlamlı olan Agnes de kutsal ve yüce demektir.
8- Adel - Narin.
9- Berry - Dut, kiraz, çilek gibi kırmızı meyvelere verilen genel isim.
10- Agatha - Yardımsever, şefkatli, merhametli, anaç.
11- Amber - Güzel kokan.
12- Faith - Dürüst, sadık ve güvenilir.
13- April - Nisan.
14- May - Mayıs
15- Annabel: Güzel ve çekici kadın.
16- June - Haziran
17- Grace - Armağan, lütuf.
18- Fragile - İnce, narin, zarif.
19- Bloom - Çiçek
20- Clara - Saf ve duru.
21- Beauty - Güzellik
22- Catherine - Kadın hükümdar, öncü.
23- Pamela - Şirin.
24- Perla - İnci tanesi
25- July - Temmuz
26- Angela / Angelice - Melek, günahsız, masum.
27- Gloria - Zafer, güç, kudret.
28- Shay - Armağan
29- Terra - Dünya, kainat, yeryüzü.
30- Hope - Ümit
31- Laura - Genç
32- Jessica - Yardımsever
Şehir Adlarından Alınan İngilizce Kadın İsimleri
1- Jane - Missouri eyaletinin en büyük şehirlerinden biri.
2- Paula - Santa Paula eyaletinden alınmıştır.
3- Elizabeth - Başta Batı Virginia ve Arkansas olmak üzere birçok eyalette Elizabeth adlı şehir bulunuyor. Kısaltması ''Eli'' olan bu ismin ''Elisabeth'' şeklinde kullanımı da yaygındır.
4- Virginia - Eyalet ismi.
5- Drew - Missisipi eyaletinin kuzeyinde yer alan şehirlerden biri.
6- Chelsea - İngiltere'nin en büyük şehirlerinden biri.
7- Clara - İrlanda'daki yerleşim yerlerinden birinin adı.
8- Hannah - Kuzey Dakota'da yer alan bir kent.
Çiçek Adlarından Alınmış İngilizce Kadın İsimleri
1- Rose - Gül anlamına gelen Rose, son yılların en popüler kadın isimlerinden biridir. ''Rosa'' ismi de aynı manada kullanılan bir kadın ismidir.
2- Jasmine - Türkçe karşılığı yasemindir.
3- Lily - Zambak.
4- Aster - Birkaç yıldır popüler olan Aster isminin sözlük anlamı ise yıldız çiçeğidir.
5- Camillia - Kamelya çiçeğinin İngilizcesidir. Dünya genelinde kullanımı yaygın olan İngilizce kadın isimlerinden biridir.
6- Daisy - Papatya anlamına gelen Daisy, Amerika ve Kanada'da yaygındır.
7- Violet - Menekşe.
Birbirine Benzeyen İngilizce ve Türkçe Kadın İsimleri
Türkçe ve İngilizcede birçok kadın isminin hem yazılışı hem de telaffuzu birbirlerine çok yakındır. O isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
Susan - Suzan
Jasmine - Yasemin
Aishe - Ayşe
Cybill - Sibel
Daphne - Defne
Melissa - Melisa