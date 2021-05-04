İngilizce kadın isimleri - İngilizce en güzel kadın isimleri ve anlamları

Dünya genelinde en çok kullanılan İngilizce kadın isimlerinden diğerleri şunlardır: Catherine, Julia, Kathy ve Jennifer.

İngilizce En Güzel Kadın İsimleri ve Anlamları

1- Darla - Darling kelimesinin kısaltması olan Darla, sevgili demektir. ''Darlene'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

2- Amy - Arkadaş, dost, yardımcı.

3- Iris - 18. yüzyıldan bu yana kullanılan Iris isminin Türkçe karşılığı gökkuşağıdır.

4- Diana - Türkçede olduğu gibi İngilizcede de birçok isim ''Ay'' kelimesinden türetilmiştir. Diana ismi de ay ve ay ışığı demektir.

5- Holly - Yüce, kutsal, erişilmez.

6- Christiana - Erkeklere konulan Christian ismiyle eş anlamlıdır. Hristiyan ve dindar kişi anlamına gelir.

7- Agnes - Holly ismi eş anlamlı olan Agnes de kutsal ve yüce demektir.

8- Adel - Narin.

9- Berry - Dut, kiraz, çilek gibi kırmızı meyvelere verilen genel isim.

10- Agatha - Yardımsever, şefkatli, merhametli, anaç.

11- Amber - Güzel kokan.

12- Faith - Dürüst, sadık ve güvenilir.

13- April - Nisan.

14- May - Mayıs

15- Annabel: Güzel ve çekici kadın.

16- June - Haziran

17- Grace - Armağan, lütuf.

18- Fragile - İnce, narin, zarif.

19- Bloom - Çiçek

20- Clara - Saf ve duru.

21- Beauty - Güzellik

22- Catherine - Kadın hükümdar, öncü.

23- Pamela - Şirin.

24- Perla - İnci tanesi

25- July - Temmuz

26- Angela / Angelice - Melek, günahsız, masum.

27- Gloria - Zafer, güç, kudret.

28- Shay - Armağan

29- Terra - Dünya, kainat, yeryüzü.

30- Hope - Ümit

31- Laura - Genç

32- Jessica - Yardımsever

Şehir Adlarından Alınan İngilizce Kadın İsimleri

1- Jane - Missouri eyaletinin en büyük şehirlerinden biri.

2- Paula - Santa Paula eyaletinden alınmıştır.

3- Elizabeth - Başta Batı Virginia ve Arkansas olmak üzere birçok eyalette Elizabeth adlı şehir bulunuyor. Kısaltması ''Eli'' olan bu ismin ''Elisabeth'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

4- Virginia - Eyalet ismi.

5- Drew - Missisipi eyaletinin kuzeyinde yer alan şehirlerden biri.

6- Chelsea - İngiltere'nin en büyük şehirlerinden biri.

7- Clara - İrlanda'daki yerleşim yerlerinden birinin adı.

8- Hannah - Kuzey Dakota'da yer alan bir kent.

Çiçek Adlarından Alınmış İngilizce Kadın İsimleri

1- Rose - Gül anlamına gelen Rose, son yılların en popüler kadın isimlerinden biridir. ''Rosa'' ismi de aynı manada kullanılan bir kadın ismidir.

2- Jasmine - Türkçe karşılığı yasemindir.

3- Lily - Zambak.

4- Aster - Birkaç yıldır popüler olan Aster isminin sözlük anlamı ise yıldız çiçeğidir.

5- Camillia - Kamelya çiçeğinin İngilizcesidir. Dünya genelinde kullanımı yaygın olan İngilizce kadın isimlerinden biridir.

6- Daisy - Papatya anlamına gelen Daisy, Amerika ve Kanada'da yaygındır.

7- Violet - Menekşe.

Birbirine Benzeyen İngilizce ve Türkçe Kadın İsimleri

Türkçe ve İngilizcede birçok kadın isminin hem yazılışı hem de telaffuzu birbirlerine çok yakındır. O isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Susan - Suzan

Jasmine - Yasemin

Aishe - Ayşe

Cybill - Sibel

Daphne - Defne

Melissa - Melisa