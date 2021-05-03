İngilizce iyi geceler ne demek? İyi geceler kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İyi geceler sözcüğü hem İngilizce hem Türkçe olarak gündelik yaşamda kullanılan klasik kelime grupları içerisinde yer almaktadır. O yüzden mutlaka her iki dil açısından da karşılığı bilmek ve doğru biçimde kullanmak büyük öneme sahiptir.

İngilizce İyi Geceler Ne Demek?

Yeni İngilizce öğrenenler ile beraber günlük yaşamda bu dili kullanan kişiler için ‘iyi geceler’ sözcüğü yaygın olarak değerlendirilir. Bu bağlamda böylesi kelime grubunun İngilizce karşılığı, ‘Good night’ sözcük grubunu değerlendirebilirsiniz. Her ne kadar İngilizcede başka kelime grupları üzerinden de değerlendirilirse bile, daha çok yaygın olarak günlük yaşamda bu ifade ele alınmaktadır.

İyi Geceler Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce olarak iyi geceler kelimesinin yazılışı, ‘Good night’ sözcük grubudur. Tek başına veya cümle içerisinde herhangi bir kişiye bu dilekte bulunmak istendiğinde ön plana çıkarmanız mümkün.

İyi Geceler Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Yazılışı ile beraber aynı zamanda iyi geceler kelimesinin İngilizce okunuşu büyük merak konusudur. Çünkü İngilizcede herhangi bir kelimenin okunuşu ile beraber yazılışı değişkenlik gösterir. Bu açıdan İyi geceler kelime grubu ele alındığı vakit İngilizce karşılığı olarak okunuşu, ‘Gud nayt’ biçiminde öne çıkmaktadır.

İyi Geceler Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Telaffuz bakımından İngilizce kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘Gud nayt’ şeklinde Türkçe üzerinden ele alınır. Birkaç defa söyledikten sonra alışkanlık haline getirebilir ve kolaylıkla ifade edebilirsiniz. Böylece İngilizcede herhangi bir kişiyi iyi geceler dileklerinde bulunmak istediğinizde, bu kelimeyi kullanmanız mümkün.