İngilizce isimler - İngilizce en güzel isimler ve anlamları  

İngilizcede hem kadın hem de erkeklere verilen isimlere ''Unisex Names'' denir. Aleph, Bets, Berta ve Forest, bu isimlere örnek olarak gösterilebilir

İngilizce En Güzel Erkek İsimleri ve Anlamları

1- Adam - Adem / Tanrı'nın yarattığı ilk insan

2- Arthur - Lider ruhlu

3- Benedict - Yüce ve erişilmez olan

4- Nick - Unvan sahibi

5- Hector - Kuvvetli, çok sabırlı

6- Jesus - Hz. İsa'nın diğer adı

7- Jesse - Gizemli

8- Albert - Soylu, yakışıklı

9- Paul - Yüksek mevki, rütbe sahibi

10- Kenyon - Sarışın

11- Hope - Umut

12- Hardy - Zorluklara göğüs geren savaşçı

13- Soul - Ruh

14- Kevin - Onur

15- Lowell - Herkes tarafından sevilen

16- Michael - Tabiat olaylarından sorumlu olan melek - Türkçede: Mikail

17- Owen - Yüce şahsiyet

18- Richard - 16. yüzyılda verilen bir soyluluk unvanı

19- Jackson - Kibar, saygın

20- Moses - Müjde ve haber getiren - Türkçede: Musa

21- David - Sesi gür çıkan - Türkçede: Davud

22- Harrison - Zengin

23- Zack - Atılgan

24- Jozef - Tanrının bütün emirlerine uyan Türkçede: Yusuf

25- Sean - Güçlü ve kudretli muhafız

26- Garry - Az v öz konuşan

27- Oscar - Lütuf

28- Brian - Hediye

29- Kurt - Gözü kara, cesur

30- Abram - Adaletle hükmeden - Türkçede: İbrahim

31- Tiger - Kaplan kadar kuvvetli olan

32- Jack - İtibarlı, ünlü, güvenilir

33- Adams - Yönetici, öncülük eden, kendisine uyulan kişi

34- Jordan - Uzun boylu

35- Steve - Gururlu

İngilizce En Güzel Kadın İsimleri ve Anlamları

1- Rose / Rosa - Gül

2- Daisy - Papatya

3- Elizabeth - Kadın hükümdar, öncü

4- Anna - Sevilen, beğenilen, hayranlık uyandıran

5- Beatrix - Sevecen, çekici

6- Julia - Merhametli

7- Jully - Temmuz

8- Nicole - Güzel

9- Angel / Angela - Melek

10- May - Mayıs

11- Cybill - Dokunulmaz, erişilmez

12- April - Nisan

13- Camelia - Kamelya çiçeği

14- Lively - Hayat dolu, iyimser

15- Dahlia - Yıldız çiçeği

16- Iris - Nadir yetişen bir çiçek türü

17- Holly - Kutsal

18- Daphne - Defne çiçeği

19- Eve - Hz. Adem'in eşi - Türkçede: Havva

20- Alice - Asil ruhlu

21- Clara - Sevgili

22- Joanne - Tutku

23- Wendy - Sadık, Dürüst

24- Amy - Güzelliği ile ünlü olan

25- Lola - Neşeli

26- Susan - Sakin, ağırbaşlı

27- Valerie - Temiz, parıltılı

28- Jessica - Gelecek

29- Beatrice - Gözlerden uzak yaşayan, münzevi

30- Sarandon - Sadık

31- Alexix - Kutsanmış, masum

32- Grace - Kutsal, ulu

33- Patricia - Başka hiç kimseye benzemeyen, eşsiz, biricik

34- Lily - Zambak

35- Mary - Fedakar

36- Lisa - Kusursuz

37- Carol - Vakur, onurlu

Eyalet ve Şehirlerden Alınmış İngilizce İsimler

1- Virginia

2- London

3- Thomas

4- Cassandra

5- Carolina

6- Marry

7- Dakota

8- George