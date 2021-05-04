İngilizce isimler - İngilizce en güzel isimler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce erkek isimlerinin başında Michael, Jack, Steve ve Richard geliyor. Bu isimlerin birçoğu yüzyıllar önce yaşamış tarihi kişiliklerden ve şehir - eyalet adlarından alınmıştır. En popüler kadın isimleri ise şu şekilde sıralanabilir: Clara, Drew, Julia ve Alice. İngilizce en güzel isimleri anlamları ile birlikte derledik.
İngilizcede hem kadın hem de erkeklere verilen isimlere ''Unisex Names'' denir. Aleph, Bets, Berta ve Forest, bu isimlere örnek olarak gösterilebilir
İngilizce En Güzel Erkek İsimleri ve Anlamları
1- Adam - Adem / Tanrı'nın yarattığı ilk insan
2- Arthur - Lider ruhlu
3- Benedict - Yüce ve erişilmez olan
4- Nick - Unvan sahibi
5- Hector - Kuvvetli, çok sabırlı
6- Jesus - Hz. İsa'nın diğer adı
7- Jesse - Gizemli
8- Albert - Soylu, yakışıklı
9- Paul - Yüksek mevki, rütbe sahibi
10- Kenyon - Sarışın
11- Hope - Umut
12- Hardy - Zorluklara göğüs geren savaşçı
13- Soul - Ruh
14- Kevin - Onur
15- Lowell - Herkes tarafından sevilen
16- Michael - Tabiat olaylarından sorumlu olan melek - Türkçede: Mikail
17- Owen - Yüce şahsiyet
18- Richard - 16. yüzyılda verilen bir soyluluk unvanı
19- Jackson - Kibar, saygın
20- Moses - Müjde ve haber getiren - Türkçede: Musa
21- David - Sesi gür çıkan - Türkçede: Davud
22- Harrison - Zengin
23- Zack - Atılgan
24- Jozef - Tanrının bütün emirlerine uyan Türkçede: Yusuf
25- Sean - Güçlü ve kudretli muhafız
26- Garry - Az v öz konuşan
27- Oscar - Lütuf
28- Brian - Hediye
29- Kurt - Gözü kara, cesur
30- Abram - Adaletle hükmeden - Türkçede: İbrahim
31- Tiger - Kaplan kadar kuvvetli olan
32- Jack - İtibarlı, ünlü, güvenilir
33- Adams - Yönetici, öncülük eden, kendisine uyulan kişi
34- Jordan - Uzun boylu
35- Steve - Gururlu
İngilizce En Güzel Kadın İsimleri ve Anlamları
1- Rose / Rosa - Gül
2- Daisy - Papatya
3- Elizabeth - Kadın hükümdar, öncü
4- Anna - Sevilen, beğenilen, hayranlık uyandıran
5- Beatrix - Sevecen, çekici
6- Julia - Merhametli
7- Jully - Temmuz
8- Nicole - Güzel
9- Angel / Angela - Melek
10- May - Mayıs
11- Cybill - Dokunulmaz, erişilmez
12- April - Nisan
13- Camelia - Kamelya çiçeği
14- Lively - Hayat dolu, iyimser
15- Dahlia - Yıldız çiçeği
16- Iris - Nadir yetişen bir çiçek türü
17- Holly - Kutsal
18- Daphne - Defne çiçeği
19- Eve - Hz. Adem'in eşi - Türkçede: Havva
20- Alice - Asil ruhlu
21- Clara - Sevgili
22- Joanne - Tutku
23- Wendy - Sadık, Dürüst
24- Amy - Güzelliği ile ünlü olan
25- Lola - Neşeli
26- Susan - Sakin, ağırbaşlı
27- Valerie - Temiz, parıltılı
28- Jessica - Gelecek
29- Beatrice - Gözlerden uzak yaşayan, münzevi
30- Sarandon - Sadık
31- Alexix - Kutsanmış, masum
32- Grace - Kutsal, ulu
33- Patricia - Başka hiç kimseye benzemeyen, eşsiz, biricik
34- Lily - Zambak
35- Mary - Fedakar
36- Lisa - Kusursuz
37- Carol - Vakur, onurlu
Eyalet ve Şehirlerden Alınmış İngilizce İsimler
1- Virginia
2- London
3- Thomas
4- Cassandra
5- Carolina
6- Marry
7- Dakota
8- George