MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleriİngilizce isimler - İngilizce en güzel isimler ve anlamları
GeriSözlük İngilizce isimler - İngilizce en güzel isimler ve anlamları  
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:53 | Son Güncelleme:

İngilizce isimler - İngilizce en güzel isimler ve anlamları  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngilizce isimler - İngilizce en güzel isimler ve anlamları  

En çok kullanılan İngilizce erkek isimlerinin başında Michael, Jack, Steve ve Richard geliyor. Bu isimlerin birçoğu yüzyıllar önce yaşamış tarihi kişiliklerden ve şehir - eyalet adlarından alınmıştır. En popüler kadın isimleri ise şu şekilde sıralanabilir: Clara, Drew, Julia ve Alice. İngilizce en güzel isimleri anlamları ile birlikte derledik.

 

İngilizcede hem kadın hem de erkeklere verilen isimlere ''Unisex Names'' denir. Aleph, Bets, Berta ve Forest, bu isimlere örnek olarak gösterilebilir

 İngilizce En Güzel Erkek İsimleri ve Anlamları

 1- Adam - Adem / Tanrı'nın yarattığı ilk insan

 2- Arthur - Lider ruhlu

 3- Benedict - Yüce ve erişilmez olan

 4- Nick - Unvan sahibi

 5- Hector - Kuvvetli, çok sabırlı

 6- Jesus - Hz. İsa'nın diğer adı

 7- Jesse - Gizemli

 8- Albert - Soylu, yakışıklı

 9- Paul - Yüksek mevki, rütbe sahibi

 10- Kenyon - Sarışın

 11- Hope - Umut

 12- Hardy - Zorluklara göğüs geren savaşçı

 13- Soul - Ruh

 14- Kevin - Onur

 15- Lowell - Herkes tarafından sevilen

 16- Michael - Tabiat olaylarından sorumlu olan melek - Türkçede: Mikail

 17- Owen - Yüce şahsiyet

 18- Richard - 16. yüzyılda verilen bir soyluluk unvanı

 19- Jackson - Kibar, saygın

 20- Moses - Müjde ve haber getiren - Türkçede: Musa

 21- David - Sesi gür çıkan - Türkçede: Davud

 22- Harrison - Zengin

 23- Zack - Atılgan

 24- Jozef - Tanrının bütün emirlerine uyan Türkçede: Yusuf

 25- Sean - Güçlü ve kudretli muhafız

 26- Garry - Az v öz konuşan

 27- Oscar - Lütuf

 28- Brian - Hediye

 29- Kurt - Gözü kara, cesur

 30- Abram - Adaletle hükmeden - Türkçede: İbrahim

 31- Tiger - Kaplan kadar kuvvetli olan

 32- Jack - İtibarlı, ünlü, güvenilir

 33- Adams - Yönetici, öncülük eden, kendisine uyulan kişi

 34- Jordan - Uzun boylu

 35- Steve - Gururlu

 İngilizce En Güzel Kadın İsimleri ve Anlamları

 1- Rose / Rosa - Gül

 2- Daisy - Papatya

 3- Elizabeth - Kadın hükümdar, öncü

 4- Anna - Sevilen, beğenilen, hayranlık uyandıran

 5- Beatrix - Sevecen, çekici

 6- Julia - Merhametli

 7- Jully - Temmuz

 8- Nicole - Güzel

 9- Angel / Angela - Melek

 10- May - Mayıs

 11- Cybill - Dokunulmaz, erişilmez

 12- April - Nisan

 13- Camelia - Kamelya çiçeği

 14- Lively - Hayat dolu, iyimser

 15- Dahlia - Yıldız çiçeği

 16- Iris - Nadir yetişen bir çiçek türü

 17- Holly - Kutsal

 18- Daphne - Defne çiçeği

 19- Eve - Hz. Adem'in eşi - Türkçede: Havva

 20- Alice - Asil ruhlu

 21- Clara - Sevgili

 22- Joanne - Tutku

 23- Wendy - Sadık, Dürüst

 24- Amy - Güzelliği ile ünlü olan

 25- Lola - Neşeli

 26- Susan - Sakin, ağırbaşlı

 27- Valerie - Temiz, parıltılı

 28- Jessica - Gelecek

 29- Beatrice - Gözlerden uzak yaşayan, münzevi

 30- Sarandon - Sadık

 31- Alexix - Kutsanmış, masum

 32- Grace - Kutsal, ulu

 33- Patricia - Başka hiç kimseye benzemeyen, eşsiz, biricik

 34- Lily - Zambak

 35- Mary - Fedakar

 36- Lisa - Kusursuz

 37- Carol - Vakur, onurlu

 Eyalet ve Şehirlerden Alınmış İngilizce İsimler

  1- Virginia

 2- London

 3- Thomas

 4- Cassandra

 5- Carolina

 6- Marry

 7- Dakota

 8- George

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi