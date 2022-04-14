İngilizce İrregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Nedir? Listesi Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Düzensiz filleri de düzenli filleri de İngilizce bilen her birey mutlaka duymuştur. Hatta cümle kurabilmek ve konuşabilmek için bu filleri kimi zaman ezberlemek kimi zaman da oluşumlarını iyi kavramak zorunda kalmışlardır. İngilizcede fillerin kullanımı ve oluşumları Türkçeye göre biraz daha farklıdır.
İngilizce İrregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Nedir?
Basit geçmiş zamanda ve orta geçmiş zamanda cümle kurarken fiillerin geneline ed, ied ve d gibi ekler getirilmektedir. Fakat bazı fiiller bu kurala uymaz. İşte bu kurala uymayan geçmiş zaman durumlarından tamamen farklı olan fillere irregular verbs yani düzensiz fiil denmektedir. Bahsedilen kurala uyan fillere de düzenli fiil denmektedir.
Buradan da anlayacağımız gibi düzensiz fiiller kural dışı olduğu için ezberlenerek ancak bilinmektedir. Çünkü düzensiz fiillerde yalın hal, ikinci hal ve üçüncü hal durumları vardır. Hatta genellikle düzensiz bir fiilin yalın hali ikinci hainden oldukça farklı yazılmakta ve okunmaktadır. Aynı durum ilgili fiillerin genelinde üçüncü halleri için de geçerlidir.
İngilizce dilinde kelimelerin anlamlarını bildikten sonra gramer kurallarına uygun şekilde sıralama yapmanız sizden beklenen olacaktır. Basit kelimeleri anlamları ve telaffuzlarıyla beraber öğrendikten sonra sırada zamanlar konusu vardır. Zamanlar konusunda ortaya düzenli ve düzensiz fiillerin yalın, ikinci ve üçüncü halleri karşınıza çıkar.
Düzensiz fiilleri öğrenmek için ezber ve fiilin nerede nasıl kullanılacağı bilmek yeterlidir. Düzensiz fiillerin ikinci halleri geçmiş zaman ile anlatılan cümlelerde kullanılır. Yakın geçmiş zaman cümlesiyle bir konu anlatıyorsak düzensiz fiilin üçüncü hali kullanılmalıdır.
Geçmiş zaman demek işin, oluşun, eylemin tam olarak bittiği yani geçmişte kaldığı anlamını ifade etmektedir. Fakat yakın geçmiş zamanda ise eylemde geçmişte olmuştur ancak etkisi hala devam etmektedir. Yakın geçmiş zamanda geçmişle gelecek bağlantı kurar. İşte bu durumda fiilin ikinci hali değil üçüncü hali kullanılır.
Mişli geçmiş zamanda, gelecek zamanda tamamlanmış olduğunu belirten cümlelerde, edilgen yapılı yani işi yapanın belli olmadığı cümlelerde, sıfat yapmak amacıyla kurulan cümlelerde fiillerin üçüncü halleri kullanılmaktadır.
İngilizce Düzensiz Fiillerin Listesi ve Örnekleriyle Konu Anlatımı
İngilizce düzensiz fiilleri ezberlemeniz açısından en sık kullanılan düzensiz fiillerin listesini vereceğiz. Bu listede düzensiz fiilin birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali ve Türkçe anlamı da olacaktır.
Bilinmesi gereken bir ipucu da basit olan düzensiz fiillerde birinci hal, ikinci hal ve üçüncü hal aynıdır. Birbirinin aynısı olan basit düzensiz fiilleri vermiş olduğumuz listede fark edeceksiniz.
İşte İngilizce düzensiz fiillerin listesi şöyledir;
Birinci Hali İkinci Hali Üçüncü Hali Türkçesi
Set Set Set Belirlemek ya da ayarlamak
Bet Bet Bet Bahse Girmek
Cut Cut Cut Kesmek
Bend Bent Bent Bükmek
Bleed Bled Bled Kanamak
Buy Bought Bought Satın Almak
Dig Dug Dug Kazmak
Feed Fed Fed Beslemek
Beat Beat Beaten Vurmak
Come Came Come Gelmek
Run Ran Run Koşmak
Arise Arose Arisen Yükselmek
Bite Bit Bitten Isırmak
Choose Chose Chosen Seçmek
Do Did Done Yapmak
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Araba Sürmek
Eat Ate Eaten Yemek
Get Got Gotten Almak
Go Went Gone Gitmek