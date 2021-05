İngilizce iltifat kelimeleri neler? En güzel İngilizce iltifatlar

İltifatlar insanların moralini yerine getirip enerjisini yükseltmektedir. İnsanlar kendileriyle ilgili iltifat almaktan çok hoşlanır. İyi iltifat karşı tarafta derin bir etki yaratabilir. Onları mutlu eder ve aradaki ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olur.

İngilizce İltifat Kelimeleri Neler?

İngilizcede çok fazla güzel ve iltifat dolu kelimeler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: You are great, Beauty, My dear, You are amazing, Honey, Love, Cute ve Elegant gibi birçok kelime vardır.

En Güzel İngilizce İltifatlar Nelerdir?

l On a scale from 1 to 10, you’re an 11. = 1’den 10’a kadar, sen 11’sin.

l Everything would be better if more people were like you. = Eğer senin gibi daha fazla insan olsaydı her şey daha iyi olabilirdi.

l You’re one of a kind. = Sen türünün tek örneğisin.

l Your insides are even more beautiful than your outside. = İçin, dışından çok daha güzel.

l You are strong. = Sen güçlüsün

l You’re wonderful. = Sen harikasın.

Sevgiliye Söylenecek En Güzel İngilizce İltifat Cümleleri Nelerdir?

Sevgiliye söylenecek iltifat cümleleri oldukça fazladır. Sevgiliye söylenen iltifatlar daha övgü ve sevgi doludur. Bunların birçok örneği vardır. Bu cümlelere birçok örnek verilebilir.

l I am in love with you. = Sana aşığım.

l You are always so happy. It makes my day better! = Sen her zaman çok mutlusun ve bu benim günümü güzelleştiriyor.

l I am totally into you.= Senden kesinlikle hoşlanıyorum.

l You are precious to me. = Benim için çok özelsin.

l I know I will be fine when you are near me.= Sen yanımda olunca iyi hissedeceğimi biliyorum.

l You are such a success story. = Tam bir başarı hikayesisin.

l I have waited a lifetime for some like you. = Senin gibi biri için tüm hayatım boyunca bekledim.

l You are always on my mind. =Sen hep benim aklımdasın.

l You are incredible. = Sen inanılmazsın.

l You make my heart flutter. = Senin sayende kalbim pır pır atıyor.

l I can not say it enough –I love you more than anything.= Ne kadar söylesem az geliyor. Seni her şeyden çok seviyorum.

l How beautiful you are! = Ne kadar güzelsin!