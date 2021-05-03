İngilizce huzur ne demek? Huzur kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Huzur kelimesi hem yazılışı hem de okunuşu açısından farklı şekillerde ele alınır ve İngilizcede kullanılır. Özellikle bir kelime günlük yaşamda yaygın kullanılıyor. Herhangi bir amaç altında tek başına veya başka bir cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

İngilizce Huzur Ne Demek?

Huzur kelimesi İngilizce üzerinden bazı kelimeler ile karıştırılır. Burada merak edilen yaygın olarak günlük yaşamda huzur kelimesine karşılık hangi kelime kullanılmasıdır. Bu bağlamda İngilizce huzur, ‘Serenty’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu anlamı doğrultusunda ele alabilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Huzur Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İnternet üzerinden sıkça araştırılan ve merak edilen İngilizce kelimeler arasında huzur geliyor. Bu ankamda genel olarak en sık kullanılan ve gündem huzur kelimesinin karşılığı, ‘Serenity’ sözcüğüdür.

Huzur Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Huzur kelimesinin İngilizce okunuşu, ‘srenidi’ biçiminde Türkçe üzerinden ele alınarak değerlendirilir. Özellikle ‘r’ harfini bir miktar yuvarlamak suretiyle daha doğru şekilde telaffuz etmek mümkün. Ancak genel olarak bu okunuşu ile beraber huzur kelimesinin İngilizce karşılığını değerlendirebilirsiniz.

Huzur Kelimesinin İngilizce Söylenişi

İngilizcede günlük yaşamda yaygın kullanılan kelimeler içerisinde huzur sözcüğü gelir. Bunun temel nedeni ise birçok farklı amaç altında ve değişik yerlerde kullanılmasıdır. Bu sebepten dolayı İngilizce olarak, ‘Serenity’ kelimesi ele alınır. Herhangi bir olay ya da kişi ile beraber değişik durumlar üzerinden bu kelimeyi kullanmak mümkün. Aynı zamanda söylenişi açısından da, ‘srenidi’ şeklinde telaffuz edilebilir. Böylece tek başına veya cümle içerisinde bu kelimeyi anlamı ile beraber söyleniş açısından değerlendirebilirsiniz.