İngilizce horoz ne demek? Horoz kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Horoz, kümes hayvanları içerisinde yer alan ve tavuğun erkeğine verilen isimdir. İngilizce karşılığı da farklı söyleniş ve yazılış özelliğine sahiptir. Türkçeden İngilizce diline horoz kelimesini çevirdiğinizde ‘cock’ kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Bu anlam genel olarak kullanılan bir tabirdir.

İngilizce Horoz Ne Demek?

Horoz kelimesinin genel anlamda İngilizce karşılığı ‘cock’ kelimesidir. Ancak horoz kelimesinin kullanıldığı diğer alanlarda İngilizce horoz kelimesi değişikliğe uğramaktadır. İngilizcede cock kümes hayvanı ve erkek tavuk anlamında kullanılmaktadır.

Tüfek horozu (hammer), kendi çöplüğünde öten horoz (cock on is own dunghill), yavru horoz (cockerel), dövüş horozu (cock fight), horoz ötüşü (crow), boks sporunda horoz siklet ( bantamweight), horoz dövüşü meydanı (pit) kelimeleri de İngilizce ‘horoz’ kelimesinin diğer anlamlarıdır.

Horoz Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce kuralları Türkçeden farklıdır ve harflerin okunuşu bazı durumlarda farklılık meydana getirmektedir. İngilizcede horoz kelimesinin yazılış şekli cock şeklindedir. Söyleniş ve yazılış biçimleri coğrafi farklılık ve kültürel farklılık nedeniyle farklılık meydana getirmektedir.

Horoz Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce kelimeler Türkçede olduğu gibi yazıldığı gibi okunmaz. Bazı kelimeler hariç çoğunlukla farklı bir okunuş tarzı vardır. Horoz anlamına gelen ‘cock’ kelimesi ‘kook’ şeklinde okunur. Okunuş Amerikalılar ise ‘kaak’ şeklinde okumaktadır. Aksan farklılığı söyleniş biçimini de doğrudan etkilemektedir. Genel olarak İngilizcede ‘horoz’ kelimesinin karşılığı ‘cock’ kelimesidir.

Horoz Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Söyleniş biçimi ile yazılış biçimi Türkçeye göre farklıdır. C harfleri ‘k’ şeklinde okunmaktadır. Ve en sondaki ‘k’ harfi de kelimeyi sertleştirmektedir. Amerikalılar kaak, İngilizler kook şeklinde telaffuz etmektedir.