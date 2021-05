İngilizce hikayeler - İngilizce kısa hikayeler ve Türkçe anlamları

İngilizcenin gelişmesi ve dili zorlanmadan kullanabilmek amacıyla pratiklerin çok büyük faydası olacaktır. Bu noktada alıştırma yapmamız gerektiğini anladık ama nasıl olacağını düşünmedik. Pratik yapabilmek için çevremizde her zaman birilerini bulmak zordur. İngilizce hikayeler çalışarak İngilizce dilini oldukça eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmeye, geliştirmeye başlarsınız.

İngilizce Kısa Hikayelerin Faydaları Nelerdir?

Bir dilin tam olarak öğrenilebilmesi için kelime öğrenmek ve dil bilgisi kurallarını öğrenmek yeterli olmaz. Kişi kendisini okuma, yazma, dinlenme ve anlama konularında da geliştirmek gerekir. Bu sebeple İngilizce öğrenebilmek için çalışan kişiler İngilizce hikaye örneklerinin incelenmesi oldukça önemli olan, faydaları saymakla bitmeyen kaynaktır.

l Kısa olan okuma parçalarıyla, öğrenilen bütün İngilizce gramer kuralları ve konularını daha iyi bir şekilde pekiştirebilmek için oldukça yardımcı olacaktır.

l Hızlı okuma ve okunanın anlaşılması için ve İngilizce seviyesinin daha ileri taşınabilmesi için İngilizce hikâyeler ile pratik yapılması güzeldir.

l Günlük olarak bir iki adet kısa İngilizce hikayelerin üzerinde çalışıp, bilinmeyen kelimeler öğrenilebilir, hikaye içinde anlamlar çıkarmayı deneyebilir ve aynı zamanda sınavlara hazırlık yaparken hikayeleri birer çalışma metni olarak kullanmak mümkündür.

İngilizce Kısa Hikayeler

The Sisters

There were two younger sisters. They played nice games with each other and sang good songs. There was a sudden sound as he dived into the game. They turned their heads to sound. They met a big red cat. Both were afraid of this cat, which was larger and red in color than they had seen before. "Hello, sorry to bother you with my voice," said the cat. They immediately treated this cat, which looked very cheerful and cute. Two little sisters with curious eyes "who are you?" they asked in the form. The big red cat smiled, "I'm looking for the ball I lost, see?" asked.

Türkçesi Kız Kardeşler

İki küçük kız kardeş vardı. Birbirleriyle güzel oyunlar oynadılar ve güzel şarkılar söylediler. Oyuna dalarken ani bir ses geldi. Başlarını sese çevirdiler. Büyük kırmızı bir kedi ile karşılaştılar. Her ikisi de daha önce gördüklerinden daha büyük ve kırmızı renkli olan bu kediden korkuyorlardı. "Merhaba, sesimle rahatsız ettiğim için üzgünüm," dedi kedi. Çok neşeli ve sevimli görünen bu kediyi hemen tedavi ettiler. Meraklı gözlerle iki küçük kız kardeş "sen kimsin?" şeklinde sordular. Büyük kırmızı kedi gülümsedi, "kaybettiğim topu arıyorum, gördün mü?" diye sordu.

Red Ridding Hood

There was a cute and smart girl with a red riding hood. Her mother asked the little red riding hood to buy the food basket she had prepared for her grandmother. He prepared to go down the road in the forest to his grandmother. The forest road was a little scary for him. Despite this, Little Red Riding Hood set off cheerfully. She sang as she was bringing her grandmother the tasty basket of food. She met a wolf on the way. Little Red Riding Hood was very afraid of the wolf. The sharp toothed wolf tried to deceive the Red Riding Hood. But Little Red Riding Hood escaped the wolf with her intelligence. She continued on her way. When he went to his grandmother's house, there was the wolf lying in the bed instead.

Türkçesi: Kırmızı Başlıklı Kız

Kırmızı başlıklı sevimli ve akıllı bir kız vardı. Annesi küçük Kırmızı Başlıklı Kız’dan büyükannesi için hazırladığı yemek sepetini almasını istedi. Ormandaki yoldan büyükannesine gitmeye hazırlandı. Orman yolu onun için biraz korkutucuydu. Buna rağmen Kırmızı Başlıklı Kız neşeyle yola çıktı. Büyükannesine lezzetli yemek sepetini götürürken şarkı söyledi. Yolda bir kurtla karşılaştı. Kırmızı Başlıklı Kız kurttan çok korkuyordu. Keskin dişli kurt, kırmızı başlıklı kızı kandırmaya çalıştı. Ama Kırmızı Başlıklı Kız zekâsıyla kurttan kaçtı. Yoluna devam etti. Büyükannesinin evine gittiğinde, onun yerine yatakta yatan kurt vardı.