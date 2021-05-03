İngilizce haziran ne demek? Haziran kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce aylar yazıldığı gibi okunmaz. Bu bakımdan İngilizce aylar Türkçeden oldukça farklıdır. Ayrıca İngilizcede aylar j harfi ile başlayabilir. Türkçede ise j harfi ile başlayan kelimelerin sayısı bir hayli azdır. Bu bakımdan ana dili İngilizce olmayan birine bu durum biraz karmaşık gelebilir. Haziran ayının İngilizcesi de bunlardan birisidir.

İngilizce Haziran Ne Demek?

Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken tam karşılığı olan kelime gruplarından bir tanesi de aylardır. Haziran aynının İngilizce karşılığı 'June' kelimesidir. June İngilizce Haziran anlamına gelir. Hazirandan hemen sonra gelen ay olan Temmuz'un İngilizce karşılığı da June'a benzer. Bu yüzden karıştırmak muhtemeldir.

Haziran Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Haziranın İngilizce yazılışı June şeklindedir. Aylar birer özel isimdir. Bu sebepten dolayı her daim ilk harfi büyük olarak yazılır. J harfi büyük olacak şekilde June yazarak Haziranın İngilizcesi yazılmış olur.

Haziran Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce okunuşu bakımından June kelimesi yazıldığı gibi değildir. Telaffuz edilirken j sesi dönüşür. En baştaki j harfi c ile j karışımı olarak okunur. Yani June kelimesinin telaffuzu cuğn şeklindedir. Ğ harfi İngilizcede olmamasına rağmen June denilirken söylenmelidir. Bu sayede June kelimesi en iyi şekilde söylenmiş olur.

Haziran Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Haziran kelimesinin İngilizcesi olan June derken tek hecede söylenmelidir. Yani tek bir nefeste cuğn şeklinde okunmalıdır. Bu şekilde okunması ve telaffuz edilmesi doğrudur. Ana dili İngilizce olan insanlar da bu şekilde telaffuz eder.