İngilizce hayvanlar ne demek? Hayvanlar kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Dünyada 500 milyon kadar insanın ana dili İngilizcedir. Ayrıca dünya için ortak dil İngilizce kabul edilmektedir. Bu da İngilizceyi çok daha önemli bir hale getirmiştir. Türkiye’de ortaokuldan itibaren okullarda İngilizce eğitim verilmektedir. İlk öğretilen konular: alfabe, tanışma, meyveler, günler ve hayvanlardır.

İngilizce Hayvanlar Ne Demek?

İngilizce hayvanlar 'animals' demektir. Eğer hayvan demek istersek çoğul eki olan 's' yazmayarak tekil yapabiliriz. Böylece hayvan kelimesi 'animal' olarak karşımıza çıkar. Bunu bilmek çok önemlidir. Çünkü günlük hayatımızda sürekli gördüğümüz bu canlıların ingilizce karşılığını bilmek sizi bu dile bir adım daha yakınlaştırır. Sadece hayvanları İngilizcede bilerek bile daha fazla İngilizce cümle kurabilirsiniz.

Hayvanlar Kelimesinin İngilizce Yazılışı

İngilizce hayvanlar ‘animals’ olarak yazılmaktadır. Hayvan ise ‘animal’ olarak yazılır. Eğer İngilizceyi gerçekten öğrenmeye niyetliyseniz yazım kurallarını bilmelisiniz. Böylece öğrendiğiniz yabancı dile daha hakim olursunuz.

Hayvanlar Kelimesinin İngilizce Okunuşu

İngilizce hayvanlar en çok araştırılan konuların başında geliyor. İngilizcenin yazılısı ve okunuşu birbirinden farklıdır. Animals kelimesi de böyledir. Bu kelime ˈanəməl şeklinde okunmaktadır. Bol bol İngilizce kelime dinlendiğinde okunuşları anlamak ve kelimeleri taklit etmek daha kolay bir hal alacaktır.

Hayvanlar Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Hayvanlar kelimesinin İngilizcesi olan animal'ı okumak Türkçeden farklıdır. Baştaki a harfini Türkçedeki e gibi telafuz ederiz. Ve Türkçeden farklı olarak m harfinin yanındaki a harfini de ı harfine daha yakın bir biçimde telafuz ederiz.