İngilizce Hayvanlar - İngilizce Hayvanların İsimleri, Yazılışı, Okunuşu Ve Telaffuzu Konu Anlatımı
İngilizcede animal ve beast kelimeleri hayvan anlamına gelir. Bu kelimeler kadar yaygın kullanılmayan ''brute'' ve ''habitat'' kelimelerinin sözlük anlamı da hayvandır. Hayvanlar demek içinse kelimenin sonuna ''s'' eklenir. Örneğin ''Animals'' ya da ''Beasts''. İngilizcede hayvan isimleri, yazılışı ve telaffuzu nasıl? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
Hayvanlar kendi içerisinde birçok türe ayrılır: Bunlar sırasıyla House Pets (Evcil hayvanlar), Wild Animals - Wild Beasts (Vahşi Hayvanlar), Reptiles (Sürüngenler), Mammalias (Memeli Hayvanlar) ve Poultries (Kümes Hayvanları)
İngilizce Ev Hayvanlarının İsimleri, Yazılışı ve Telaffuzu
1- Kedi - Cat
2- Köpek - Dog
3- Hamster - Hamster
4- Muhabbet Kuşu - Budgerigar / Lovebird
5- Kaplumbağa - Turtle / Tortoise
6- Balık - Fish
Örnek Cümleler
1- One of my cats is very naughty and the other is good.
Kedilerimden biri çok yaramaz diğeri uslu.
2- I'll buy fish bait and be right back.
Balık yemi alıp hemen döneceğim.
3- What is your dog's name?
Köpeğinin adı nedir?
İngilizce Ev Hayvanlarının Telaffuzu
1- Cat - Ket
2- Dog - Dog
3- Hamster - Hemstır
4- Budgerigar - Böcgerigar
5- Lovebird - Lav-börd
6- Turtle - Törtıl
7- Tortoise - Törtois
8- Fish - Fiş
İngilizce Kümes Hayvanlarının İsimleri ve Yazılışı
1- Koyun - Sheep
2- Kuzu- Lamb
3- Ördek - Duck / Wood Duck
4- Kaz - Goose
5- Hindi - Turkey
Örnek Cümleler:
1- There are many sheep and lambs in my uncle's farm.
Dayımın çiftliğinde birçok koyun ve kuzu var.
2- We fed the ducks in the zoo today.
Bugün hayvanat bahçesindeki ördekleri besledik.
İngilizce Kümes Hayvanlarının İsimleri ve Telaffuzu
1- Sheep - Şip
2- Lamb - Lemp
3- Duck - Dak
4- Wood Duck - Vud Dak
5- Goose - Guus
6- Turkey - Törki
İngilizce Vahşi Hayvanların İsimleri ve Yazılışı
1- Fil - Elephant
2- Tavşan - Rabbit
3- Kaplan - Tiger / Tiger Cat
4- Maymun - Monkey
5- Goril - Gorilla
6- Sırtlan - Hyena
7- Kurt - Wolf
8- Tilki - Fox
9- Ayı - Beer
10- Geyik - Deer
11- Ren Geyiği - Caribou / Reindeer
12- Deve - Camel
13- Gergedan - Rhino
14- Yılan - Snake
15- Fare - Mouse / Rat
16- Çita - Cheetah / Slats
17- Köpek Balığı - Shark
Örnek Cümleler:
1- Nowadays, reindeer are on the verge of extinction.
Günümüzde Ren geyiklerinin nesli tükenmek üzere.
2- Today we watched a documentary about bears with my classmates.
Bugün sınıf arkadaşlarımla ayılarla ilgili bir belgesel izledik.
3- The fastest running animals in the world are slats.
Dünyanın en hızlı koşan hayvanları çıtalardır.
İngilizce Vahşi Hayvanların İsimleri ve Telaffuzu
1- Deer - Diir
2- Monkey - Man-ki
3- Camel - Ke-mıl
4- Beer- Biir
5- Fox- Foks
6- Caribou - Keribu
7- Rhino - Rino
8- Tiger- Tay-gır
9- Elephant - Elefınt
10- Rabbit - Ra-bit
11- Wolf - Volf
12- Hyena - Ha-yi-na
13- Gorilla - Go-ri-la
14- Snake - Si-nek
15- Mouse - Mo-us
16- Cheetah - Çita
17- Rat - Ret
18- Shark - Şark
Türkçe ve İngilizcede Yazılışları Aynı Olan Hayvanlar
Türkçe ve İngilizcede yazılışları ve telaffuzları aynı olan birçok hayvan bulunmaktadır.
1- Koala
2- Jaguar
3- Zebra
4- Panda
5- İguana