İngilizce Hayvanlar - İngilizce Hayvanların İsimleri, Yazılışı, Okunuşu Ve Telaffuzu Konu Anlatımı

Hayvanlar kendi içerisinde birçok türe ayrılır: Bunlar sırasıyla House Pets (Evcil hayvanlar), Wild Animals - Wild Beasts (Vahşi Hayvanlar), Reptiles (Sürüngenler), Mammalias (Memeli Hayvanlar) ve Poultries (Kümes Hayvanları)

İngilizce Ev Hayvanlarının İsimleri, Yazılışı ve Telaffuzu

1- Kedi - Cat

2- Köpek - Dog

3- Hamster - Hamster

4- Muhabbet Kuşu - Budgerigar / Lovebird

5- Kaplumbağa - Turtle / Tortoise

6- Balık - Fish

Örnek Cümleler

1- One of my cats is very naughty and the other is good.

Kedilerimden biri çok yaramaz diğeri uslu.

2- I'll buy fish bait and be right back.

Balık yemi alıp hemen döneceğim.

3- What is your dog's name?

Köpeğinin adı nedir?

İngilizce Ev Hayvanlarının Telaffuzu

1- Cat - Ket

2- Dog - Dog

3- Hamster - Hemstır

4- Budgerigar - Böcgerigar

5- Lovebird - Lav-börd

6- Turtle - Törtıl

7- Tortoise - Törtois

8- Fish - Fiş

İngilizce Kümes Hayvanlarının İsimleri ve Yazılışı

1- Koyun - Sheep

2- Kuzu- Lamb

3- Ördek - Duck / Wood Duck

4- Kaz - Goose

5- Hindi - Turkey

Örnek Cümleler:

1- There are many sheep and lambs in my uncle's farm.

Dayımın çiftliğinde birçok koyun ve kuzu var.

2- We fed the ducks in the zoo today.

Bugün hayvanat bahçesindeki ördekleri besledik.

İngilizce Kümes Hayvanlarının İsimleri ve Telaffuzu

1- Sheep - Şip

2- Lamb - Lemp

3- Duck - Dak

4- Wood Duck - Vud Dak

5- Goose - Guus

6- Turkey - Törki

İngilizce Vahşi Hayvanların İsimleri ve Yazılışı

1- Fil - Elephant

2- Tavşan - Rabbit

3- Kaplan - Tiger / Tiger Cat

4- Maymun - Monkey

5- Goril - Gorilla

6- Sırtlan - Hyena

7- Kurt - Wolf

8- Tilki - Fox

9- Ayı - Beer

10- Geyik - Deer

11- Ren Geyiği - Caribou / Reindeer

12- Deve - Camel

13- Gergedan - Rhino

14- Yılan - Snake

15- Fare - Mouse / Rat

16- Çita - Cheetah / Slats

17- Köpek Balığı - Shark

Örnek Cümleler:

1- Nowadays, reindeer are on the verge of extinction.

Günümüzde Ren geyiklerinin nesli tükenmek üzere.

2- Today we watched a documentary about bears with my classmates.

Bugün sınıf arkadaşlarımla ayılarla ilgili bir belgesel izledik.

3- The fastest running animals in the world are slats.

Dünyanın en hızlı koşan hayvanları çıtalardır.

İngilizce Vahşi Hayvanların İsimleri ve Telaffuzu

1- Deer - Diir

2- Monkey - Man-ki

3- Camel - Ke-mıl

4- Beer- Biir

5- Fox- Foks

6- Caribou - Keribu

7- Rhino - Rino

8- Tiger- Tay-gır

9- Elephant - Elefınt

10- Rabbit - Ra-bit

11- Wolf - Volf

12- Hyena - Ha-yi-na

13- Gorilla - Go-ri-la

14- Snake - Si-nek

15- Mouse - Mo-us

16- Cheetah - Çita

17- Rat - Ret

18- Shark - Şark

Türkçe ve İngilizcede Yazılışları Aynı Olan Hayvanlar

Türkçe ve İngilizcede yazılışları ve telaffuzları aynı olan birçok hayvan bulunmaktadır.

1- Koala

2- Jaguar

3- Zebra

4- Panda

5- İguana