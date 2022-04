İngilizce Have To Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Have to yardımcı fiilinin yapılmasının zorunlu olduğu işleri anlatmak için kullanıldığı belirtilmektedir. Bu fiil İngilizcede gereklilik ve kesinlik ifade eden durumları anlatırken sıklıkla kullanılan bir yardımcı fiil olmaktadır.

İngilizcede Have To Kullanımı Örnekleri

İngilizcede have to, bir başkası tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden cümleleri oluştururken kullanılmaktadır. Have to anlam bakımından Must ile benzer özellikler taşısa da Must ifadesi kişinin kendini yapmak zorunda hissettiği ifadelerde kullanılmakta have to ise başka birinin zorunluğunu ifade etmektedir. Farklı anlamlar ifade etse de iki kavramın çoğu zaman İngilizcede birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir.

Have to yardımcı fiilinin bir kanun ya da gerekli olan bir durumdan bahsederken de kullanıldığı belirtilmektedir. Have to yardımcı fiili ile cümleler oluşturulurken subject (özne)+ have /has to + verb(fiil) şeklinde olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken durum he, she ve it tekil özneleri kullanılırken have to kalıbı yerine has to yardımcı fiilinin kullanılması olmaktadır. Have to ve has to yardımcı fiillerinin kullanıldığı cümlelerde fiilin daima yalın olması gerekmektedir. Have to fiili ile kurulan İngilizce cümlelere şu şekilde örnek vermek mümkün olmaktadır:

- You have to be in class rigt now.

- We have to do my homework.

- I have to go back to the house because I left the key of the school.

- You have to stay up all ningt because of you paperwork.

- We have to take your umberalla because its raining.

İngilizcede Olumlu Have To Kullanımı Örnekleri

İngilizcede have to ve has to yardımcı fiilleri ile kurulan olumlu cümlelere şu şekilde örnek verilmektedir:

- I have to work at workplace.

- Ahmet has to finish your dinner.

- I have to be here at 8 o'clock.

- We have to be quiet in a library.

- I have to come to class on time.

- We have to stop at a red light.

İngilizcede Olumsuz Have To Kullanımı Örnekleri

İngilizcede kullanılan pek çok yardımcı fiil bulunmaktadır. Bunlardan biri de have to ve has to yardımcı fiilleri olarak ifade edilmektedir. Have to yardımcı fiilinin olumsuz hali cümlede bir yasağı belirtmez yapmak zorunda olmama anlamı vermektedir. Olumsuz cümlelerde tekil şahıslarda has to kullanımı yerini have to kullanımına bırakmaktadır. Have to ve has to yardımcı fiilleri kullanılarak oluşturulan olumsuz cümlelere şu şekilde örnek verilebilmektedir:

- You don't have to pay money.

- You don't have to go to office. Today is vacation.

- She doesn't have to take the exam. She has already passed.

- He doesn't have to come with us.

İngilizcede Have To Kullanımı İle İlgili Soru Cümleleri

İngilizcede have to ve has to kalıpları kullanılarak soru cümlesi kurulmak istenildiğinde do ve does ifadelerinin kullanılması gerekmektedir. He, she, it gibi tekil öznelerde does kullanılırken diğer öznelerde do takısı kullanılmaktadır. Soru cümlelerinde de olumsuz cümlelerde olduğu gibi tekil özneler için has to takısı yerine have to takısı kullanılmaktadır. Have to yardımcı fiili ile oluşturulan soru cümleleri şu şekilde belirtilmektedir:

- Do you have to drive fast here?

- Does she have to go to school?

- He does have to come with us?