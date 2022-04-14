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İngilizce Have Has Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce Have Has Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizcede have sözcüğü, bir şeyi elinde bulundurmak, tutmak, sahip olmak ve yaptırmak manasına gelir. Örneğin ''I have two dogs'', ''Ben iki köpeğe sahibim'' demektir. Bu kelime aynı zamanda sahip olunan karakteristik özellikleri ve yetenekleri belirtmek için kullanılır. Örneğin ''I have musical ear'', ''bende müzik kulağı var'' anlamına gelir. İngilizce have has kelimelerinin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımını örneklerle derledik.

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 Have fiilinin ikinci ve üçüncü hali ''had'' şeklinde yazılır. Örnek Cümleler:

 1- ''I had hope for tomorrow.'' (Benim yarına dair bir umudum vardı.''

 2- ''You used to had a very cute cat.'' (Senin eskiden çok sevimli bir kedin vardı.''

 3- ''She had a secret she kept from everyone.'' (Onun herkesten sakladığı bir sırrı vardı.) 

 İngilizce Have Has Kullanımı Örnekleri 

 Cümlenin öznesi She, He ve It olduğunda ''have'' değil ''has'' kullanılır. 

 Örnek cümleler: 

 1-He has a beautiful villa.

 O güzel bir villaya sahip. 

 2- She has a two room in the house.

 O iki odalı bir eve sahip. 

 3- It has a cabin.

 O bir kulübe sahip. 

 Olumlu Cümlelerde Have Kullanımı 

 A- I (Ben) 

 1- I used to have friends you could trust,

 Eskiden güvenebileceğin dostlarım vardı.

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 2- I have a very important meeting at two tomorrow.

 Yarın saat 2 de çok önemli bir toplantım var.

 

 3- I have about 2000 books in my room.

 Odamda yaklaşık 2000 tane kitap var

 

 4- I have many photos with my uncle in the family album.

 Aile albümünde dayımla birçok fotoğrafım var.

 

 B- You (Sen)

 

 1- You have a very understanding family.

 Sen çok anlayışlı bir aileye sahipsin.

 

 2- You have a very kind older sister.

 Çok kibar bir ablan var.

 

 3- You have a very photogenic face.

 .Çok fotojenik bir yüze sahipsin.

 

 C- We (Biz)

 

 1- We have a small summer house in Şarköy.

 Bizim Şarköy'de küçük bir yazdığımız var.

 

 2- We have a land inherited from your grandfather.

 Bizim dededen kalma bir arsamız var.

 

 D- They (Onlar)

 

 1- They have a strong team.

 Onlar güçlü bir takıma sahip.

 

 2- They have a professional team.

 Onların profesyonel bir Ekibi var.

 

 Olumlu Cümlelerde Has Kullanımı

 

 1- He has very little information on this subject.

 Onun bu konuyla ilgili çok az bilgisi var.

 

 2- She has not one but two cars.

 Onun bir değil ikisi arabası var.

 

 3- It has the big power.

 O büyük bir güce sahip.

 

 Olumsuz Cümlelerde Have Has Kullanımı

 

 1- I have'nt idea.

 Bir fikrim yok.

 

 2- He doesn't have a wide imagination.

 O geniş bir hayal gücüne sahip değil.

 

 3- She doesn't have a strong willpower.

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 O güçlü bir iradeye sahip değil.

 

 4- We don't have enough money to move.

 Biz taşınmak için yeteri kadar paraya sahip değiliz.

 

 5- He hasn't other chance.

 Onun başka bir şansı kalmadı.

 

 6- We don't have a car anymore.

 Biz artık bir arabaya sahip değiliz.

 

 Soru Cümlelerinde Have Has Kullanımı

 

 1- Do you think i still have a chance?

 Sence hala bir şansım var mı?

 

 2- Do you have any expectations left in this relationship?

 Bu ilişkiden bir beklentin kaldı mı?

 

 3- Do you have a plan in tomorrow?

 Yarın bir planın var mı?

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