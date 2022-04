İngilizce Have Has Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Have fiilinin ikinci ve üçüncü hali ''had'' şeklinde yazılır. Örnek Cümleler:

1- ''I had hope for tomorrow.'' (Benim yarına dair bir umudum vardı.''

2- ''You used to had a very cute cat.'' (Senin eskiden çok sevimli bir kedin vardı.''

3- ''She had a secret she kept from everyone.'' (Onun herkesten sakladığı bir sırrı vardı.)

İngilizce Have Has Kullanımı Örnekleri

Cümlenin öznesi She, He ve It olduğunda ''have'' değil ''has'' kullanılır.

Örnek cümleler:

1-He has a beautiful villa.

O güzel bir villaya sahip.

2- She has a two room in the house.

O iki odalı bir eve sahip.

3- It has a cabin.

O bir kulübe sahip.

Olumlu Cümlelerde Have Kullanımı

A- I (Ben)

1- I used to have friends you could trust,

Eskiden güvenebileceğin dostlarım vardı.

Haberin Devamı

2- I have a very important meeting at two tomorrow.

Yarın saat 2 de çok önemli bir toplantım var.

3- I have about 2000 books in my room.

Odamda yaklaşık 2000 tane kitap var

4- I have many photos with my uncle in the family album.

Aile albümünde dayımla birçok fotoğrafım var.

B- You (Sen)

1- You have a very understanding family.

Sen çok anlayışlı bir aileye sahipsin.

2- You have a very kind older sister.

Çok kibar bir ablan var.

3- You have a very photogenic face.

.Çok fotojenik bir yüze sahipsin.

C- We (Biz)

1- We have a small summer house in Şarköy.

Bizim Şarköy'de küçük bir yazdığımız var.

2- We have a land inherited from your grandfather.

Bizim dededen kalma bir arsamız var.

D- They (Onlar)

1- They have a strong team.

Onlar güçlü bir takıma sahip.

2- They have a professional team.

Onların profesyonel bir Ekibi var.

Olumlu Cümlelerde Has Kullanımı

1- He has very little information on this subject.

Onun bu konuyla ilgili çok az bilgisi var.

2- She has not one but two cars.

Onun bir değil ikisi arabası var.

3- It has the big power.

O büyük bir güce sahip.

Olumsuz Cümlelerde Have Has Kullanımı

1- I have'nt idea.

Bir fikrim yok.

2- He doesn't have a wide imagination.

O geniş bir hayal gücüne sahip değil.

3- She doesn't have a strong willpower.

Haberin Devamı

O güçlü bir iradeye sahip değil.

4- We don't have enough money to move.

Biz taşınmak için yeteri kadar paraya sahip değiliz.

5- He hasn't other chance.

Onun başka bir şansı kalmadı.

6- We don't have a car anymore.

Biz artık bir arabaya sahip değiliz.

Soru Cümlelerinde Have Has Kullanımı

1- Do you think i still have a chance?

Sence hala bir şansım var mı?

2- Do you have any expectations left in this relationship?

Bu ilişkiden bir beklentin kaldı mı?

3- Do you have a plan in tomorrow?

Yarın bir planın var mı?