Hava durumu ile ilgili sık kullanılan diğer terimler şunlardır: Seasons (Mevsimler), Climates (İklimler) ve Air (Hava)

İngilizce Hava Durumu Terimleri ve Anlamları

1- İngilizce Mevsimler ve Anlamları

Sunny - Yaz

Winter - Kış

Autumn - Sonbahar

Spring - İlkbahar

Örnek Cümleler:

1.A- We will go on vacation to Uludağ next winter.

Önümüzdeki kış Uludağ'a tatile gideceğiz.

1.B- My favorite seasons are summer and spring.

En sevdiğim mevsimler yaz ve ilkbahar.

2- İngilizce Yağış Çeşitleri ve Anlamları

Snow / Profit - Kar

Slushy - Sulu Kar

Rain / Barrage - Yağmur

Spit / Spinkle - Çisenti

Sleet - Sulusepken

Rime / Hoarfrost - Kırağı

Heavy Rainfall - Şiddetli Yağmur

Cloudburst / Downpour - Sağanak Yağış

Örnek Cümleler:

1.A- It may rain. Take your umbrella with you.

Yağmur yağabilir. Şemsiyeni yanına al.

1.B- Snow fell on this township for the first time.

Bu ilçeye ilk defa kar yağdı.

3- Havayı Tanımlarken Kullanılan Sıfatlar ve Anlamları

Good - İyi

Cloudy / Hevay - Bulutlu / Kapalı

Cold - Soğuk

Hot - Sıcak

Moist / Dramp - Nemli

Breezy / Windy - Rüzgarlı

Brass Monkey Weather - Buz Gibi

Bad / Awful - Kötü

Calm - Rüzgarsız / Kuru

Örnek Cümleler

1.A- If the weather is good tomorrow, we will go swimming.

Yarın hava iyi olursa yüzmeye gideceğiz.

1.B-

You should wear a scarf and a hat in windy weather.

Rüzgarlı havalarda atkı ve şapka takmalısın.

4- Diğer Hava Durumu Terimleri ve Anlamları

Cold Spell / Cold Snap - Soğuk Hava Dalgası

Above Seasonal Normals - Mevsim Normallerinin Üstünde

Belowe Seasonal Normals - Mevsim Normallerinin Altında

Snowstorm / Blizzard - Kar Fırtınası

Gale / Storm - Fırtına

Cloud - Bulut

Partly Cloudy - Parçalı Bulutlu

Thunder - Gök Gürültüsü

Lightning - Şimşek

Örnek Cümleler:

1.A- Snow storm is expected tomorrow.

Yarın kar fırtınası bekleniyor.

1.B- The weather has been above seasonal normal for a week.

Bir haftadır hava mevsim normallerinin üstünde.