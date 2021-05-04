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Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:46 | Son Güncelleme:

İngilizce hava durumu terimleri ve anlamları

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İngilizce hava durumu terimleri ve anlamları

İngilizcede ''weather'' kelimesi hava anlamına gelir. Hava durumu demek için ''Weather Condition'' ya da ''Weather Forecast'' tamlamaları kullanılır. ''The weather is sunny today'' - ''Bugün hava güneşli'', ''The weather ise rainy today'' ise ''Bugün hava yağmurlu'' demektir. İngilizce hava durumu terimleri ve anlamları nelerdir? Örnek cümleler ile detaylı şekilde derledik.

Hava durumu ile ilgili sık kullanılan diğer terimler şunlardır: Seasons (Mevsimler), Climates (İklimler) ve Air (Hava)

 İngilizce Hava Durumu Terimleri ve Anlamları

 1- İngilizce Mevsimler ve Anlamları

Sunny - Yaz

 Winter - Kış

 Autumn - Sonbahar

 Spring - İlkbahar

 Örnek Cümleler:

 1.A- We will go on vacation to Uludağ next winter.

 Önümüzdeki kış Uludağ'a tatile gideceğiz.

1.B- My favorite seasons are summer and spring.

 En sevdiğim mevsimler yaz ve ilkbahar.

 2- İngilizce Yağış Çeşitleri ve Anlamları

 Snow / Profit - Kar

 Slushy - Sulu Kar

 Rain / Barrage - Yağmur

 Spit / Spinkle - Çisenti

 Sleet - Sulusepken

 Rime / Hoarfrost - Kırağı

 Heavy Rainfall - Şiddetli Yağmur

 Cloudburst / Downpour - Sağanak Yağış

 Örnek Cümleler:

1.A- It may rain. Take your umbrella with you.

 Yağmur yağabilir. Şemsiyeni yanına al.

 1.B- Snow fell on this township for the first time.

 Bu ilçeye ilk defa kar yağdı.

 3- Havayı Tanımlarken Kullanılan Sıfatlar ve Anlamları

 Good - İyi

 Cloudy / Hevay - Bulutlu / Kapalı

 Cold - Soğuk

 Hot - Sıcak

 Moist / Dramp - Nemli

 Breezy / Windy - Rüzgarlı

 Brass Monkey Weather - Buz Gibi

 Bad / Awful - Kötü

 Calm - Rüzgarsız / Kuru

 Örnek Cümleler

 1.A- If the weather is good tomorrow, we will go swimming.

 Yarın hava iyi olursa yüzmeye gideceğiz.

1.B-

 You should wear a scarf and a hat in windy weather.

 Rüzgarlı havalarda atkı ve şapka takmalısın.

 4- Diğer Hava Durumu Terimleri ve Anlamları

 Cold Spell / Cold Snap - Soğuk Hava Dalgası

 Above Seasonal Normals - Mevsim Normallerinin Üstünde

 Belowe Seasonal Normals - Mevsim Normallerinin Altında

 Snowstorm / Blizzard - Kar Fırtınası

 Gale / Storm - Fırtına

 Cloud - Bulut

 Partly Cloudy - Parçalı Bulutlu

 Thunder - Gök Gürültüsü

 Lightning - Şimşek

 Örnek Cümleler:

 1.A- Snow storm is expected tomorrow.

 Yarın kar fırtınası bekleniyor.

1.B- The weather has been above seasonal normal for a week.

 Bir haftadır hava mevsim normallerinin üstünde.

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