İngilizce hava durumu terimleri ve anlamları
İngilizcede ''weather'' kelimesi hava anlamına gelir. Hava durumu demek için ''Weather Condition'' ya da ''Weather Forecast'' tamlamaları kullanılır. ''The weather is sunny today'' - ''Bugün hava güneşli'', ''The weather ise rainy today'' ise ''Bugün hava yağmurlu'' demektir. İngilizce hava durumu terimleri ve anlamları nelerdir? Örnek cümleler ile detaylı şekilde derledik.
Hava durumu ile ilgili sık kullanılan diğer terimler şunlardır: Seasons (Mevsimler), Climates (İklimler) ve Air (Hava)
İngilizce Hava Durumu Terimleri ve Anlamları
1- İngilizce Mevsimler ve Anlamları
Sunny - Yaz
Winter - Kış
Autumn - Sonbahar
Spring - İlkbahar
Örnek Cümleler:
1.A- We will go on vacation to Uludağ next winter.
Önümüzdeki kış Uludağ'a tatile gideceğiz.
1.B- My favorite seasons are summer and spring.
En sevdiğim mevsimler yaz ve ilkbahar.
2- İngilizce Yağış Çeşitleri ve Anlamları
Snow / Profit - Kar
Slushy - Sulu Kar
Rain / Barrage - Yağmur
Spit / Spinkle - Çisenti
Sleet - Sulusepken
Rime / Hoarfrost - Kırağı
Heavy Rainfall - Şiddetli Yağmur
Cloudburst / Downpour - Sağanak Yağış
Örnek Cümleler:
1.A- It may rain. Take your umbrella with you.
Yağmur yağabilir. Şemsiyeni yanına al.
1.B- Snow fell on this township for the first time.
Bu ilçeye ilk defa kar yağdı.
3- Havayı Tanımlarken Kullanılan Sıfatlar ve Anlamları
Good - İyi
Cloudy / Hevay - Bulutlu / Kapalı
Cold - Soğuk
Hot - Sıcak
Moist / Dramp - Nemli
Breezy / Windy - Rüzgarlı
Brass Monkey Weather - Buz Gibi
Bad / Awful - Kötü
Calm - Rüzgarsız / Kuru
Örnek Cümleler
1.A- If the weather is good tomorrow, we will go swimming.
Yarın hava iyi olursa yüzmeye gideceğiz.
1.B-
You should wear a scarf and a hat in windy weather.
Rüzgarlı havalarda atkı ve şapka takmalısın.
4- Diğer Hava Durumu Terimleri ve Anlamları
Cold Spell / Cold Snap - Soğuk Hava Dalgası
Above Seasonal Normals - Mevsim Normallerinin Üstünde
Belowe Seasonal Normals - Mevsim Normallerinin Altında
Snowstorm / Blizzard - Kar Fırtınası
Gale / Storm - Fırtına
Cloud - Bulut
Partly Cloudy - Parçalı Bulutlu
Thunder - Gök Gürültüsü
Lightning - Şimşek
Örnek Cümleler:
1.A- Snow storm is expected tomorrow.
Yarın kar fırtınası bekleniyor.
1.B- The weather has been above seasonal normal for a week.
Bir haftadır hava mevsim normallerinin üstünde.