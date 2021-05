İngilizce hastalıklar - İngilizce hastalıkların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı

Diğer hastalık çeşitlerinden bazıları şunlardır: Eye Diseases (Göz Hastalıkları), , Pediatri (Çocuk Hastalıkları), Kidney Diseases (Böbrek Hastalıkları ve Dermatologic Diseases (Deri Hastalıkları)

İngilizce Hastalıkların İsimleri, Yazılışı ve Telaffuzu

Göz Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı

1- Cataract - Katarakt

2- Myopic ya da Neartsighted - Miyop

3- Eye Cold - Göz Nezlesi

4- Longsighted - Hipermetrop

5- Glaucoma - Glokom

6- Colour Blindless - Renk Körlüğü

7- Astigmatic - Astigmat

8- Cross Eye - Şaşılık

Örnek Cümleler:

1.A- Because she is hyperopic, she cannot see nearby things clearly.

Hipetmetrop olduğu için yakındaki şeyleri net göremiyor.

1.B- Colorblinds cannot distinguish between green and red.

Renk körleri yeşil ile kırmızıyı ayırt edemez.

Göz Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu

1- Cataract - Ka-ta-rakt

2- Myopic ya da Neartsighted - Mi-yo-pik / Nört-sak-tıt

3- Eye Cold - Ay Kold

4- Longsighted - Lonk-sak-tut

5- Glaucoma - Glokom

6- Colour Blindless - Ko-lor Bı-laynt-lıs

7- Astigmatic - As-tik-ma-tik

8- Cross Eye - Kı-ros Ay

Kalp Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı

1- Heart Failure - Kalp Yetmezliği

2- Tachycardia - Taşikardi

3- Heart Attack - Kalp Krizi

4- Arrhythmia - Aritmi

5- İschemic Attack - İskemik Atak

6- Aneurysm - Anevrizma

7- Coronary Heart Disease - Koroner Kalp Hastalığı

Örnek Cümle:

Heart attack risk is much higher between the ages of thirty and forty.

Otuz - kırk yaş arası kalp krizi riski çok daha yüksek.

Kalp Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu

1- Heart Failure - Hört Fe-i-lır

2- Tachycardia - Ta-şi-kar-di

3- Heart Attack - Hört A-tak

4- Arrhythmia - A-rit-mi

5- İschemic Attack - İs-ke-mik Atak

6- Aneurysm - Anevrizma

7- Coronary Heart Disease - Ko-ro-na-ri Hört Di-zis

Çocuk Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı

1- Measles - Kızamık

2- Epidemic Parotitis - Kabakulak

3- Chicken Pox - Su Çiçeği

4- Butterfly Children - Kelebek Çocuk Hastalığı

5- Polio - Çocuk Felci

6- Blue Baby Syndrome - Mavi Bebek Sendromu

Örnek Cümleler:

1.A- The scars on my face remained from chickenpox.

Yüzümdeki izler su çiçeği hastalığından kaldı.

1.B- How old did you get measles?

Sen kaç yaşında kızamık oldun?

Çocuk Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu

1- Measles - Miz-lıs

2- Epidemic Parotitis - E-pi-de-mik Paro-ti-tıs

3- Chicken Pox - Çi-kın Poks

4- Butterfly Children - Ba-tır-fli Çil-dı-rın

5- Polio - Po-li

6- Blue Baby Syndrome - Bu-lü Bey-bi Sen-dı-rom

Yaygın Görülen Hastalıkların İsimleri ve Yazılışı

1- Flue - Grip

2- Cold - Nezle

3- Bronchitis - Bronşit

4- Sinusitis - Sinüzit

5- Migraine - Migren

6- Hypertension - Yüksek Tansiyon

Örnek Cümleler:

1.A- I will go to the health center to get a flu shot.

Grip aşısı olmak için sağlık ocağına gideceğim.

1.B- You have frequent colds because you do not eat a healthy diet.

Sağlıklı beslenmediğin için çok sık nezle oluyorsun.

Yaygın Görülen Hastalıkların İsimleri ve Telaffuzu

1- Flue - Fu-lü

2- Cold - Kolt

3- Bronchitis - Bı-ron-çi-tis

4- Sinusitis - Si-nu-si-tis

5- Migraine - Mig-reyn

6- Hypertension - Hay-pır-ten-si-yon