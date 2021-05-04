İngilizce hastalıklar - İngilizce hastalıkların isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
İngilizcede İllness ve Sickness kelimeleri ''Hastalık'' anlamına gelir. Hasta manasında kullanılan sözcükler ise şunlardır: İll, Patient ve Sick. Hastalıklar kendi içerisinde birçok türe ayrılır. Örneğin: Heart Diseases / Cardiac Diseases, Kalp Hastalıkları demektir. İngilizce hastalıkların isimleri nelerdir, yazılışı ve telaffuzu nasıl? Örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.
Diğer hastalık çeşitlerinden bazıları şunlardır: Eye Diseases (Göz Hastalıkları), , Pediatri (Çocuk Hastalıkları), Kidney Diseases (Böbrek Hastalıkları ve Dermatologic Diseases (Deri Hastalıkları)
İngilizce Hastalıkların İsimleri, Yazılışı ve Telaffuzu
Göz Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı
1- Cataract - Katarakt
2- Myopic ya da Neartsighted - Miyop
3- Eye Cold - Göz Nezlesi
4- Longsighted - Hipermetrop
5- Glaucoma - Glokom
6- Colour Blindless - Renk Körlüğü
7- Astigmatic - Astigmat
8- Cross Eye - Şaşılık
Örnek Cümleler:
1.A- Because she is hyperopic, she cannot see nearby things clearly.
Hipetmetrop olduğu için yakındaki şeyleri net göremiyor.
1.B- Colorblinds cannot distinguish between green and red.
Renk körleri yeşil ile kırmızıyı ayırt edemez.
Göz Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu
1- Cataract - Ka-ta-rakt
2- Myopic ya da Neartsighted - Mi-yo-pik / Nört-sak-tıt
3- Eye Cold - Ay Kold
4- Longsighted - Lonk-sak-tut
5- Glaucoma - Glokom
6- Colour Blindless - Ko-lor Bı-laynt-lıs
7- Astigmatic - As-tik-ma-tik
8- Cross Eye - Kı-ros Ay
Kalp Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı
1- Heart Failure - Kalp Yetmezliği
2- Tachycardia - Taşikardi
3- Heart Attack - Kalp Krizi
4- Arrhythmia - Aritmi
5- İschemic Attack - İskemik Atak
6- Aneurysm - Anevrizma
7- Coronary Heart Disease - Koroner Kalp Hastalığı
Örnek Cümle:
Heart attack risk is much higher between the ages of thirty and forty.
Otuz - kırk yaş arası kalp krizi riski çok daha yüksek.
Kalp Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu
1- Heart Failure - Hört Fe-i-lır
2- Tachycardia - Ta-şi-kar-di
3- Heart Attack - Hört A-tak
4- Arrhythmia - A-rit-mi
5- İschemic Attack - İs-ke-mik Atak
6- Aneurysm - Anevrizma
7- Coronary Heart Disease - Ko-ro-na-ri Hört Di-zis
Çocuk Hastalıklarının İsimleri ve Yazılışı
1- Measles - Kızamık
2- Epidemic Parotitis - Kabakulak
3- Chicken Pox - Su Çiçeği
4- Butterfly Children - Kelebek Çocuk Hastalığı
5- Polio - Çocuk Felci
6- Blue Baby Syndrome - Mavi Bebek Sendromu
Örnek Cümleler:
1.A- The scars on my face remained from chickenpox.
Yüzümdeki izler su çiçeği hastalığından kaldı.
1.B- How old did you get measles?
Sen kaç yaşında kızamık oldun?
Çocuk Hastalıklarının İsimleri ve Telaffuzu
1- Measles - Miz-lıs
2- Epidemic Parotitis - E-pi-de-mik Paro-ti-tıs
3- Chicken Pox - Çi-kın Poks
4- Butterfly Children - Ba-tır-fli Çil-dı-rın
5- Polio - Po-li
6- Blue Baby Syndrome - Bu-lü Bey-bi Sen-dı-rom
Yaygın Görülen Hastalıkların İsimleri ve Yazılışı
1- Flue - Grip
2- Cold - Nezle
3- Bronchitis - Bronşit
4- Sinusitis - Sinüzit
5- Migraine - Migren
6- Hypertension - Yüksek Tansiyon
Örnek Cümleler:
1.A- I will go to the health center to get a flu shot.
Grip aşısı olmak için sağlık ocağına gideceğim.
1.B- You have frequent colds because you do not eat a healthy diet.
Sağlıklı beslenmediğin için çok sık nezle oluyorsun.
Yaygın Görülen Hastalıkların İsimleri ve Telaffuzu
1- Flue - Fu-lü
2- Cold - Kolt
3- Bronchitis - Bı-ron-çi-tis
4- Sinusitis - Si-nu-si-tis
5- Migraine - Mig-reyn
6- Hypertension - Hay-pır-ten-si-yon