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İngilizce Haftanın Günleri Nelerdir? Sırasıyla İngilizce Haftanın Günlerinin Türkçeleri Ve Okunuşları

#İngilizce Haftanın Günleri#Haftanın Günleri#İngilizce
İngilizce Haftanın Günleri Nelerdir Sırasıyla İngilizce Haftanın Günlerinin Türkçeleri Ve Okunuşları

İngilizce üzerinden en çok merak edilen kelime grupları arasında haftanın günleri geliyor. Özellikle İngilizce öğrenenler için ilk olarak bilinmesi gereken konular içerisinde yer almaktadır. Peki İngilizce haftanın günleri nelerdir? Sırasıyla İngilizce haftanın günlerinin Türkçeleri ve okunuşları üzerine merak edilen bilgiler.

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İngilizcede kelimeler okunuşu ve yazılışı üzerinden farklılık göstermektedir. Aynı durum İngilizce haftanın günleri kapsamında da geçerlidir. O yüzden İngilizceyi anlamak için mutlaka yazılışı ile beraber okunuşlarını da öğrenmek gerekmektedir.

 İngilizce Haftanın Günleri Nelerdir?

 İngilizce öğrenenler için ilk olarak merak ettiği konular arasında haftanın günleri geliyor. Bir hafta içerisinde 7 gün olması ile beraber, İngilizcede her günün farklı bir yazılışı bulunmaktadır. Bu doğrultuda İngilizcedeki her bir gün sırasıyla şu şekilde ele alınmaktadır;

 - Sunday

 - Monday

 - Tuesday

 - Wednesday

 - Thursday

 - Friday

 - Saturday

 Görüldüğü gibi İngilizcede haftanın günleri yukarıdaki şekilde yazılmaktadır. Bu doğrultuda uluslararası çapta olduğu gibi aynı şekilde bazı günler hafta sonu Bazı günler ise hafta içi olarak ifade edilir. Örneğin hafta içi olarak Monday, tuesday, wednesday, thursday ve friday günleri öne çıkıyor. Hafta sonu olarak ise Saturday ve sunday günleri ifade edilmektedir. Yani bu bağlamda 5 gün hafta içi geriye kalan 2 gün ise hafta sonu dinlenme tatili olarak İngilizce üzerinden de ele alınmaktadır.

 Sırasıyla İngilizce Haftanın Günlerinin Türkçeleri

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 Türkçede olduğu gibi aynı şekilde İngilizce üzerinden de haftanın günleri sırası ile ele alınmakta ve yazılmaktadır. Bu bağlamda İngilizce kapsamında haftanın günleri Türkçe karşılıklı olarak şu şekilde yazılabilir;

 - Sunday = Pazar

 - Monday = Pazartesi

 - Tuesday = Salı

 - Wednesday = Çarşamba

 - Thursday = Perşembe

 - Friday = Cuma

 - Saturday = Cumartesi

 Yukarıda verildiği gibi İngilizce üzerinden haftanın günleri Türkçe olarak bu şekilde ele alınmaktadır. Tabii burada sırası ile ele alındığı vakit Türkçe ile İngilizce üzerinden haftanın günleri farklılık yaratıyor. Örneğin Türkiye'de haftanın günleri pazartesi ile başlar ve sırası ile yazılır. Ancak İngilizcede Pazar gününden başlar ve sıralı şekilde yazılmaktadır. Ancak ortak şekilde uluslararası çapta yine Cumartesi ve Pazar günleri hafta sonu tatili olarak ifade edilmektedir.

 Sırasıyla İngilizce Haftanın Günlerinin Okunuşları

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 İngilizce öğrenirken önemli unsurlar arasında şüphesiz kelimelerin okunuşlarını bilmektir. Yani mutlaka herhangi bir İngilizce cümleyi anlayabilmek için okunuşlarını iyi kavramak gerekir. Bu bağlamda İngilizce üzerinden çalışma yaparken en önemli örnekler içerisinde şüphesiz haftanın günleri gelir. Türkçe üzerinden İngilizce okunuşları kapsamında sırası ile haftanın günleri şu şekilde ele alınır;

 - Sunday = Sandey = Pazar

 - Monday = Mandey = Pazartesi

 - Tuesday = Salı = Tuzdey

 - Wednesday = Çarşamba = Vendsday

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 - Thursday = Perşembe = Törsdey

 - Friday = Cuma = Fraydey

 - Saturday = Cumartesi = Saturdey

 Bu şekilde görüldüğü gibi hem yazılışları hem de okunuşları üzerinden ele almak suretiyle, İngilizcede haftanın günlerini öğrenmek mümkündür. Burada dikkat edildiği gibi genelde, ‘day’ sözcüğü tüm kelimelerde sonunda ortak şekilde kullanılmaktadır. Çünkü burada İngilizcede, ‘day’ kelimesi Türkçe üzerinden, ‘gün’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu şekilde ele almak suretiyle İngilizcede haftanın günleri de hem okunuşu hem de yazışarak üzerinden kolay bir şekilde öğrenmek mümkün.

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 İngilizce Haftanın Günleri Nasıl Öğrenilir?

 Temel olarak İngilizce öğrenirken öncelikle haftanın günleri ele alınır. Sadece haftanın günleri değil aynı zamanda aylar da yine isim olarak ve okunuşu üzerinden öğrenilir. Tabii bunun için mutlaka yazılışı ve okunuşları öğrenildikten sonra, Türkçe karşılıklarını pek bakmamak gerekir. Daha sonra hem tek başına hem de cümle içerisinde örnekler üzerinden İngilizcedeki haftanın günlerini kısa süre içerisinde akla yazmak mümkün.

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