İngilizce günler - İngilizce haftanın günleri, isimleri, yazılışı, okunuşu ve telaffuzu konu anlatımı
Bir yılda 365 gün ve 52 hafta vardır. Bir hafta ise 7 günden oluşur. İngilizce Year Yıl, Week ise hafta demektir. Week ve End kelimeleri birleştirilerek oluşturulan Weekend kelimesi ise hafta sonu anlamına gelir. İngilizcede haftanın günleri nasıl yazılır ve telaffuz edilir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.
İngilizcede ''hafta içi'' demek için Weekday ya da workday sözcükleri kullanılır. Haftanın günlerini tanımlamak için Gün anlamına gelen Day kelimesinden birçok kelime türetilmiştir.
İngilizce Haftanın Günleri, İsimleri ve Yazılışı
1- Monday - Pazartesi
I am very happy to start work this Monday.
Bu pazartesi işe başlayacağım için çok mutluyum.
2- Tuesday - Salı
We went to Ankara for a business trip last Tuesday.
Geçen salı iş gezisi için Ankara'ya gittik.
3- Wednesday - Çarşamba
If you are available on Wednesday, shall we go to the cinema?
Çarşamba günü müsaitsen sinemaya gidelim mi?
4- Thursday - Perşembe
Will you come to Arda's birthday on Thursday?
Perşembe günü Arda'nın doğum gününe gelecek misin?
5- Friday - Cuma
I have an appointment with my dentist on Friday.
Cuma günü diş doktorumla randevum var.
6- Saturday - Cumartesi
Ayça and Buket invited us to a picnic on Saturday.
Ayça ve Buket cumartesi günü bizi pikniğe davet etti.
7- Sunday - Pazar
Unfortunately, my father has to work on Sundays.
Maalesef babam pazar günleri de çalışmak zorunda.
İngilizce Haftanın Günleri ve Telaffuzu
1- Monday - Mon-dey
2- Tuesday - Tuus- dey
3- Wednesday - Vet-nıs-dey
4- Thursday - Törz-dey
5- Friday - Fı-ray-dey
6- Saturday - Sa-tır-dey
7- Sunday - San-dey
Haftanın Günlerinin Soru Cümlelerinde Kullanımı
İngilizcede hangi günde olduğumuzu öğrenmek farklı soru kalıpları kullanılabilir.
1- What day is it today? (Bugün günlerden ne)
Today is Friday. (Bugün günlerden Cuma)
2- What day is it?
Daha çok günlük konuşmada kullanılan soru kalıbıdır. Bu soruya iki farklı şekilde cevap verilebilir.
1- Day is wednesday
2- It is wednesday today.
3- What day are we on? (Hangi gündeyiz?)
We are on Monday. (Pazartesi günündeyiz)
Not: ''Ne zaman'' anlamına gelen ''When'' yerine, ''Hangi Gün'' anlamına gelen ''Which Day'' kalıbı da kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- Which day do you go to Bursa with your father?
Hangi gün babanın yanına Bursa'ya gidiyorsun?
2- What day did you last see her?
Onu en son hangi gün gördün?
Haftanın Günleri ile İlgili Diğer Kelimeler
1- Monday syndrome - Pazartesi Sendromu
What can I do to recover from Monday syndrome?
Pazartesi sendromundan kurtulmak için ne yapabilirim?
Not: Konuşma dilinde Monday Blues kelimesi de Pazartesi Sendromu anlamına gelir.
2- Weakly leave day / Days Off - Haftalık İzin Günü
I read a lot of books and watch movies on my days off.
İzin günlerimde bol bol kitap okur ve film izlerim.
3- Repord Card Day - Karne Günü
Students shared their happiness with their families on report card day.
Öğrenciler karne gününde mutluluklarını aileleriyle paylaştı.
4- Holiday / Day of the rest - Tatil Günü
I would like to take a vacation two days a week
Haftada iki gün tatil yapmak isterdim.
5- Pay Day - Maaş Günü / Ödeme Günü
When my pay day comes, I will buy her a nice gift.
Maaş günüm gelince ona güzel bir hediye alacağım.