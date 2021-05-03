İngilizce gün batımı ne demek? Gün batımı kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi  

Gün batımı kelime grubu tek bir kelime üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Hatta bu kelime günümüzde bir kalıp haline gelmiştir ve marka üzerinden de kullanılır. O yüzden İngilizce konuşurken, yazarken veya okurken mutlaka karşı karşıya gelen kelimelerden biridir.

İngilizce Gün Batımı Ne Demek?

Gün batımı kelime grubu arasında İngilizcede birçok farklı kelime varken, özellikle bir kelime yaygın olarak gönderdik yaşadık geçerlidir. Bu doğrultuda İngilizce gün batımı, ‘Sunset’ biçiminde ele alınmaktadır.

Gün Batımı Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Gün batımı kelimesi özellikle birçok farklı isimde kullanılmış sabit kelime grupları içerisinde yer alır. Bu sebepten dolayı İngilizce öğrenirken ya da herhangi bir yerde değerlendirirken birçok amaç altında kullanılır. Bunlar içerisinde duygusal açıdan ya da deyim olarak da değerlendirilir. İngilizce olarak ise gün batımı, ‘Sunset’ şeklinde değerlendirilmiştir.

Gün Batımı Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Bilindiği üzere İngilizcede kelimelerin büyük bir çoğunluğu okunuşu ve yazılışı üzerinden farklılık yaratır. Bu açıdan bakıldığı vakit gün batımı kelime grubunun İngilizce üzerinden yazılış ve okunuşu birbirine önemli oranda benzerlik gösteren kelimeler arasında yer alır. O yüzden kolayca ifade etmek mümkün. Genel olarak ise ün batımı kelimesinin İngilizce okunuşu, ‘sanset’ olarak öne çıkıyor.

Gün Batımı Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Gün batımı kelime grubu içinde İngilizce söylenişini, ‘sanset’ biçiminde ele alabilirsiniz. Böylece tek başına ve cümle içerisinde amaca göre farklı yerlerde kullanmanız mümkün.