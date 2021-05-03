İngilizce gömlek ne demek? Gömlek kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

İngilizce üzerinden ele alındığı zaman gömlek kelimesine karşılık olarak bir sözcük ön plana çıkıyor. Özellikle İngilizceyi ilk öğrenmeyi başlanıldığı zamanlarda en çok karşılaşılan kelimeler arasında yer alır. Aynı zamanda karıştırılan ve okunuşu üzerinden de zorlanılan kelimelerden biridir.

İngilizce Gömlek Ne Demek?

İngilizce üzerinden en çok merak edilen kelimeler içerisinde gömlek sözcüğü gelmektedir. Genel olarak günlük yaşamda yaygın şekilde gömlek kelimesinin İngilizce karşılığı, ‘Shirt’ sözcüğüdür. Ancak bunu söylerken tişört kelimesi ile karıştırmamaya dikkat etmek gerekir.

Gömlek Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Gömlek kelimesi İngilizcede en çok karşılaşılan kelimeler içerisinde yer almaktadır. Özellikle İngilizce çalışırken mutlaka tek başına veya cümle içerisinde öne çıkar. Bu bağlamda yaygın olarak İngilizce gömlek kelimesi, ‘Shirt’ sözcüğüdür. Amaca uygun olarak tek başına veya cümle içerisinde kullanırken bu kelimeyi değerlendirebilirsiniz.

Gömlek Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Gömlek kelimesinin özellikle İngilizce okunuşu en zorlanılan kelimeler içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda gömlek kelimesine karşılık olarak İngilizce açısından, ‘şört’ ifadesini ele alabilir ve dile getirebilirsiniz. Tabii bu durum Amerikan İngilizcesi ile beraber İngiliz İngilizcesi arasında ufak harf değişkenliği yaşanabilir. Ancak yine de bu ifade üzerinden dile getirdiğiniz vakit ortak şekilde anlaşılabilir.

Gömlek Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Gömlek kelimesinin İngilizce söylenişi, ‘şört’ şeklinde değerlendirilir. Özellikle birkaç kez çalıştığınız vakit cümle içerisinde kolaylıkla ifade edebilirsiniz. Bütün farklı gömlek modelleri ve renkleri ve çeşitleri açısından bu kelimeyi dile getirmek mümkün. Şu an İngilizcede günlük olarak en yaygın kullanılan gömlek kelimesinin karşılığıdır.