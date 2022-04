İngilizce Going To Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce bilen bireyler mutlaka going to kullanımını detaylarıyla beraber bilmektedir. Çünkü goint to ifadesi İngilizce dilinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de bu konuyu ayrı bir başlık altında çok iyi kavramak gerekmektedir. Örnek cümleler konuyu anlamanız açısından size ışık tutacaktır.

İngilizce Going To Kullanımı

Going to ifadesi İngilizcede Will be ile anılmaktadır. Her iki kullanımda gelecek zamanla ilgili kurulan cümlelerde kullanılmaktadır. Fakat aralarında büyük farklar vardır. Going to ifadesi gelecek zamanla alakalı olarak gelecekteki planları anlatırken, gelecekte olması beklenen durumlardan bahsederken ve gelecekte kanıtı olan şeyleri ifade ederken kullanılmaktadır.

Will ifadesi ise gelecek zamanda tahmin, öneri, ani karar, kesin olan şeylerde kullanılmaktadır. Örneğin bir cümleyi ele alalım. Yağmur yağacak cümlesi kanıt olmadan sadece bir tahmin anlamında söyleniyorsa will kullanılır. Bu cümlenin bu kullanımdaki İngilizcesi ise It will rain şeklindedir.

Aynı cümle eğer bulutların görülmesi şeklinde bir kanıta dayandırılıyorsa going to ifadesinin kullanılması doğru olacaktır. Yağmur yağacak cümlesinin bu kullanımdaki İngilizcesi de It is going to rain şeklindedir.

İngilizce Going To Olumlu Cümle Örnekleriyle Konu Anlatımı

Olumlu cümlelerde goint to kullanımını öğrenmek için olumlu going to yapısını bilmek gerekmektedir. Bu alanda olumlu cümlelerde he, she ve ıt için is goint to kullanılır. You, we, they için are goint to kullanılır. Son olarak da I için de am goint to kullanılmaktadır.

İşte goint to olumlu cümle örnekleri şöyle sıralanmaktadır;

Ben saat altıda saçımı kestireceğim. I'm going to get my hair cut at six o'clock.

Bu yaz dayısının yazlığında kalacak. She going to stay at her uncle's summer house this summer.

Bu gözlük kırılacak. These glasses goint to break.

Bizi rahatsız etmeyecekler. They goint to not bother us.

İngilizce Goint To Olumsuz Cümle Örnekleriyle Konu Anlatımı

Olumsuz cümlelerde going to kullanımı için cümle yapısı he, she ve ıt için is not goint to şeklindedir. You, we, they için olumsuz cümle de are not goint to şeklindedir. I için olumsuz cümle yapısı da an not goint to şeklindedir.

İşte goint to olumsuz cümle örnekleri şöyle sıralanmaktadır;

Kız kardeşim bu sene tıp fakültesinden mezun olamayacak. My sister not goint to graduating from medical school this year.

Gökyüzü güneşleniyor bugün yağmur yağmayacak. The sky is sunning it not goint to rain today.

Gürültü yapıyorlar bizi rahatsız edecekler. They are making noise, they are not going to disturb us.

Belli bu gözlük kırılmayacaktır. Obviously these glasses not going to break.

İngilizce Going To Soru Cümlesi Örnekleriyle Konu Anlatımı

Soru cümlelerinde goint to kullanımı da zamirlere bağlıdır. He, she ve ıt zamirlerinde is he, she, ıt going to şeklindedir. You, we, they soru cümlelerinde are you, we, they going to şeklindedir. Son olarak I soru cümlesinde am I going to şeklindedir.

Görüldüğü gibi is, are ve am kişi zamirlerine bağlı olarak soru cümlelerinde en başa gelmektedir. Arkasından kişi zamirinin kendisi gelmekte ve sonrasında da goint to kalını eklenmektedir.

İngilizce going to soru cümlesi örnekleri şöyle sıralanmaktadır;

Yarın doktora gidecek misin? Are you going to the doctor tomorrow?

Ayşe bu yazın tatile gidecek mi? Is she goint to go on vacation this summer?

Ben bu sene okuldan mezun olacak mıyım? Am I goint to graduate from school this year?

Onlar yarın gece gelecek mi? Are they going to come tomorrow night?