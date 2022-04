İngilizce Gerunds And İnfinitives (Fiilimsiler - Eylemsiler Ve Mastarlar) Listesi, Örnekleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Gerunds and Infinitives konusu son derece önemlidir. Bu ifadeler Türkçesine fiilimsiler ve mastarlar olarak tabir edilebilir. Her ne kadar bu konunun çok fazla kafa karıştırdığı söylense de bu konun en yalın ve en anlaşılır haliyle sunulması sizlere önemli ölçüde faydalar sağlayacaktır.

İngilizce Gerunds And İnfinitives (fiilimsiler - eylemsiler ve mastarlar) Listesi

İngilizce dilinde iki fiil yan yana gelmez, esas fiilin sonrasında gelen ikinci fiil ya -ing alır; işte buna da gerund denir yahut da önüne to alarak mastar halinde kullanılır. Böyle bir durumda ise da infinitive halidir. İkinci fiil gerund yahut infinitive alarak isim-fiile dönüşmektedir.

Esasında bu durum Türkçede de aynı şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin: “Gezmeyi severim” derken esas fiilimiz sevmek fiili olmaktadır. Burada aslında gezmek kelimesi de bir fiildir fakat isimleşerek fiilimsiye dönüşmüş durumdadır. Bu ön bilginin sonrasında Gerunds and Infinitives konusunu yakından inceleyerek, bu yapılar nerede kullanılıyor, nasıl kullanılıyor öğrenilmesinde yarar olacaktır.

Gerund, kelime anlamı olarak isim-fiil anlamını ifade etmektedir. İsim-fiiller, fiilimsi olarak da bilinmektedirler. Fiilin -ing takısı alması ile oluşmaktadır.

Örneğin;

The car needs cleaning.

(Arabanın temizlenmeye ihtiyacı var.)

I heard him talking on the phone.

(Onu telefonda konuşurken duydum.)

Örneklerde de görüldüğü üzere iki cümlenin ana fiilleri hear ve need iken arkalarından talk ve clean fiilleri -ing eki alarak kullanılmış durumdadır.

Infinitives ise mastarlar olarak bilinmektedir. Mastar, eylemin gelmek, gitmek gibi -mek, -mak ekleri almasıyla birlikte oluşan bir yapıdır ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Infinitive, ikiye ayrılmaktadır. Buna göre; to infinitive ve bare infinitive.

To inf. – İkinci fiilden önce -to eki gelir.

Bare inf. – İkinci fiilden önce herhangi bir ek gelmez.

Örnek:

He wants to finish his work. -to inf.

(O işini bitirmek istiyor.)

You must study -bare inf.

(Ders çalışmak zorundasın.)

İngilizce Gerunds And İnfinitives Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Bir cümle içerisinde birden fazla ana fiil bulunmaz. Ana fiil dışındaki fiil, isim-fiile ya da mastara dönüştürülmelidir. Bunu iki şekilde yapmak mümkündür:

Fiilden sonra -ing eki getirilerek ===> swimming, reading... gibi

Fiilden önce to getirilerek ===> to want, to walk.. gibi.

Fakat cümlede arada bağlaç bulunuyor ise onlar iki ayrı cümledir:

We woke up and went to school.

(Uyandık ve okula gittik)

Bu cümleler konun en güzel örneklerinden bir tanesidir. ,

Genellikle, fiilden sonra gelmiş olan fiil kendisinden önce to eki alır, bu kurala uymayanlar ise kendisinden sonra -ing eki alır.

İsim-fiiller, ana fiilden sonra gelerek ismin yerine kullanılırlar. Bu sayede genelde cümlenin ana nesnesi haline gelirler.

I want a newspaper.

(Ben bir gazete istiyorum.) Cümlesinde gazete bir isim olarak karşımıza çıkar ve cümlede nesne konumunda yer alır. Bu cümlede ne? sorusunun yanıtı gazetedir.

Şimdi bir de nesne olarak fiil kullanılsın:

I want to go.

(Gitmek istiyorum.) Bu cümle içerisinde ana fiil istemek anlamına gelen want fiilidir. Devamında ise mastar fiil "to go" gelmiş durumdadır. Bu yapı cümle içerisinde ismin yerine geçmiş ve nesne görevini yüklenmiştir.

Cümlenin nesnesi olması haricinde, isim-fiiller özne konumunda da bulunabilmektedirler.

Reading is my hobby.

(Okumak benim hobimdir.)

Oluşturulan bir cümle içerisinde hem "to" hem de " -ing" bulunmaz.

Yani: I want to going. Eklinde bir cümle kurulmaz. Bu kapsamda hem mastar eki" to", hem de "-ing" bir arada kullanılmaz. Kısaca böyle cümle bir cümle oluşturulmaz.

To reading is my hobby. ===> İngilizcede bu şekilde bir cümle olmaz. Bunun yerine ya infinitive ya da gerund tercih edilmesi gerekmektedir.