İngilizce geniş zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Geniş zamanlı cümlelerde zaman belirten birçok kelime kullanılır. Zarf tümleci görevindeki bu kelimelerden bazıları ve Türkçe karşılıklı şu şekildedir:

1- Always - Her Zaman 2- Usually - Çoğunlukla 3- Often - Sık sık

4- Evey Day - Her Gün 5- Once a week - Haftada Bir 6- Generally - Genelde

7- Sometimes - Bazen 8- Every morning - Her Sabah

İngilizce Geniş Zaman Eki Nedir ve Örnek Filler Nelerdir?

İngilizcede -s geniş zaman ekidir. Ancak bu ek yalnızca He, She, It ile başlayan cümlelerde kullanılır.

Örnek Fiiller:

1- Swim - I swim - He swims

Yüzmek - Ben yüzerim - O yüzer

2- Read - You read - She reads

Okumak - Sen okursun - O okursun

3- Make Noise - I don't make noise - It make noises

Ses Çıkarmak - Ben ses çıkarmam - O ses çıkarır

İngilizcede Geniş Zaman - Örnek Cümleler ile Konu Anlatım

A- İngilizce Olumlu Cümlelerde Geniş Zaman Ekinin Kullanımı

1- My father takes my mother and me out to dinner every Sunday.

Babam her pazar annemi ve beni dışarıya yemeğe götürür.

2- No matter how tired I am, I always read before going to bed.

Ne kadar yorgun olursam olayım yatmadan önce mutlaka kitap okurum.

3- Here, not only in winter, but also in spring, it is always rainy.

Burada sadece kışın değil bahar ayları da hep yağışlı geçer.

4- Whenever possible, I help my mother with the housework.

Fırsat buldukça anneme ev işlerinde yardım ediyorum.

B- İngilizce Olumsuz Cümlelerde Geniş Zaman Ekinin Kullanımı

1- She doesn't hesitate to ask about things she doesn't know.

O bilmediği şeyleri sormaktan hiç çekinmez.

2- I can't go 10 minutes without look at my phone.

10 dakika bile telefona bakmadan duramam.

3- Not many people come here.

Buralara pek gelen giden olmaz.

4- He is not an honest person, he usually does not give correct answers to the questions asked.

Dürüst bir insan olmadığı için sorulan sorulara genelde doğru cevap vermez.

5- I never answer foreign numbers that call me.

Beni arayan yabancı numaraları asla açmam.

6- She does not take criticism seriously because she is a careless person.

Umursamaz biri olduğu için yapılan eleştirileri ciddiye almaz.

C- İngilizce Soru Cümlelerinde Geniş Zaman Ekinin Kullanımı

1- Do you usually hang out alone?

Genelde yalnız mı takılırsın?

2- Is it always so secluded around here?

Buralar hep böyle tenha mı olur?

3- Do you only go on vacation in the summer?

Sadece yaz aylarında mı tatile çıkarsınız?

4- Do you study every day of the week?

Haftanın her günü ders çalışır mısın?

5- Do they always fight like this?

Sürekli böyle kavga ederler mi?