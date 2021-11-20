İngilizce gelecek zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Simple Future Tense cümlelerinde eylemin hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğini bildiren birçok zarf tümleci kullanılır. O zarf tümleçlerinden en çok kullanılanları ve Türkçe karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:
1- After Today - Bugünden Sonra 2- Tomorrow - Yarın
3- Next Week - Haftaya 4- This Summer - Bu yaz
5- İn the coming days - Önümüzdeki Günlerde 6- Next Month - Gelecek Ay
İngilizce Gelecek Zaman Eki Nedir ve Örnek Filler Nelerdir?
İngilizcede gelecek zaman eki olarak ''will'' yardımcı fiili kullanılır.
Örnek Fiiller:
1- I Will Read - Okuyacağım
2- He Will Take a Look - O Göz Gezdirecek
3- She Will Clean - O Temizleyecek
4- You Are Will Learn - Sen Öğreneceksin
5- They Are Come - Onlar Gelecek
6- We Are Study - Biz Ders Çalışacağız
İngilizcede Gelecek Zaman Eki Örnek Cümleler ile Konu Anlatımı
Olumlu Cümlelerde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı
1- My uncles will come to us this summer.
Amcamlar bu yaz bize gelecek.
2- Next week I will play for the first time in a professional football club.
Önümüzdeki hafta ilk kez profesyonel bir futbol kulübünde maça çıkacağım.
3- We're will go to the farm to see my grandparents.
Dedemleri görmeye çiftliğe gideceğiz.
4- I will send you a signed book of mine.
Sana imzalı bir kitabımı göndereceğim
5- This syrup will be good for you.
Bu şurup sana iyi gelecek.
6- After reading some books, I will immediately fall asleep.
Biraz kitap okuduktan sonra hemen uyuyacağım.
7- I will to take annual leave to get rid of the tiredness of the last two months.
Son iki ayın yorgunluğunu üzerimden atmak için yıllık izne çıkacağım.
8- She's will to read me a few chapters from her favorite book.
Bana en sevdiği kitaptan birkaç bölüm okuyacak.
9- I'm will to take it in for repair as the computer is still having problems.
Bilgisayar yine sorun çıkardığı için tamire götüreceğim.
10- Tomorrow it will be even colder.
Yarın hava daha da soğuk olacak.
Olumsuz Cümlelerde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı
1- Unfortunately, I won't be able to go to the cinema with you tomorrow, although I would love to.
Çok istesem de maalesef yarın sizinle sinemaya gelemeyeceğim.
2- I will never meet them again.
Bir daha asla onlarla görüşmeyeceğim.
3- He won't make the same mistakes again.
O, aynı hataları yeniden yapmayacak.
Soru Cümlelerinde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı
1-Will you come to the cinema with us tomorrow?
Yarın bizimle sinemaya gelecek misin?
2- When will you go on vacation?
Ne zaman tatile çıkacaksın?
3- Will you visit me again?
Beni tekrar ziyaret edecek misin?
4- Will you listen to the suggestions I give you?
Sana verdiğim önerileri dinleyecek misin?