İngilizce gelecek zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
Kovid-19da son durum belli oldu: Bakan Kocadan kişisel tedbir tavsiyesiKovid-19'da son durum belli oldu: Bakan Koca'dan kişisel tedbir tavsiyesi#Koronavirüs
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto etti ABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesiBarolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi#Metin Feyzioğlu
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İngilizce gelecek zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

#İngilizce Gelecek Zaman Eki Nedir Ve Örnek Filler Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
İngilizce gelecek zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Cümle içerisindeki eylemin şimdi ya da geçmişte değil, daha sonra yapılacağını bildiren cümlelere, gelecek zaman cümlesi denir. İngilizcede gelecek zaman cümleleri Simple Future Tense olarak adlandırılır. Bu cümleler kurulurken özneden sonra ''will'' yardımcı eki getirilir. Örneğin: ''I will go to Adana tomorrow'' (Yarın Adana'ya gideceğim') Anlamca olumsuz cümlelerde ise will ile not birlikte kullanılır. İngilizce gelecek zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir tüm detayları ile sizler için derledik.

 

Haberin Devamı

Simple Future Tense cümlelerinde eylemin hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğini bildiren birçok zarf tümleci kullanılır. O zarf tümleçlerinden en çok kullanılanları ve Türkçe karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

1- After Today - Bugünden Sonra 2- Tomorrow - Yarın

3- Next Week - Haftaya 4- This Summer - Bu yaz

5- İn the coming days - Önümüzdeki Günlerde 6- Next Month - Gelecek Ay

İngilizce Gelecek Zaman Eki Nedir ve Örnek Filler Nelerdir?

İngilizcede gelecek zaman eki olarak ''will'' yardımcı fiili kullanılır.

Örnek Fiiller:

1- I Will Read - Okuyacağım

2- He Will Take a Look - O Göz Gezdirecek

3- She Will Clean - O Temizleyecek

4- You Are Will Learn - Sen Öğreneceksin

5- They Are Come - Onlar Gelecek

6- We Are Study - Biz Ders Çalışacağız

İngilizcede Gelecek Zaman Eki Örnek Cümleler ile Konu Anlatımı

Olumlu Cümlelerde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı

Haberin Devamı

1- My uncles will come to us this summer.

Amcamlar bu yaz bize gelecek.

2- Next week I will play for the first time in a professional football club.

Önümüzdeki hafta ilk kez profesyonel bir futbol kulübünde maça çıkacağım.

3- We're will go to the farm to see my grandparents.

Dedemleri görmeye çiftliğe gideceğiz.

4- I will send you a signed book of mine.

Sana imzalı bir kitabımı göndereceğim

5- This syrup will be good for you.

Bu şurup sana iyi gelecek.

6- After reading some books, I will immediately fall asleep.

Biraz kitap okuduktan sonra hemen uyuyacağım.

7- I will to take annual leave to get rid of the tiredness of the last two months.

Son iki ayın yorgunluğunu üzerimden atmak için yıllık izne çıkacağım.

8- She's will to read me a few chapters from her favorite book.

Bana en sevdiği kitaptan birkaç bölüm okuyacak.

9- I'm will to take it in for repair as the computer is still having problems.

Bilgisayar yine sorun çıkardığı için tamire götüreceğim.

10- Tomorrow it will be even colder.

Yarın hava daha da soğuk olacak.

Olumsuz Cümlelerde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı

1- Unfortunately, I won't be able to go to the cinema with you tomorrow, although I would love to.

Çok istesem de maalesef yarın sizinle sinemaya gelemeyeceğim.

Haberin Devamı

2- I will never meet them again.

Bir daha asla onlarla görüşmeyeceğim.

3- He won't make the same mistakes again.

O, aynı hataları yeniden yapmayacak.

Soru Cümlelerinde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı

1-Will you come to the cinema with us tomorrow?

Yarın bizimle sinemaya gelecek misin?

2- When will you go on vacation?

Ne zaman tatile çıkacaksın?

3- Will you visit me again?

Beni tekrar ziyaret edecek misin?

4- Will you listen to the suggestions I give you?

Sana verdiğim önerileri dinleyecek misin?

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngilizce Gelecek Zaman Eki Nedir Ve Örnek Filler Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19