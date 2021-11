İngilizce gelecek zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Simple Future Tense cümlelerinde eylemin hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğini bildiren birçok zarf tümleci kullanılır. O zarf tümleçlerinden en çok kullanılanları ve Türkçe karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

1- After Today - Bugünden Sonra 2- Tomorrow - Yarın

3- Next Week - Haftaya 4- This Summer - Bu yaz

5- İn the coming days - Önümüzdeki Günlerde 6- Next Month - Gelecek Ay

İngilizce Gelecek Zaman Eki Nedir ve Örnek Filler Nelerdir?

İngilizcede gelecek zaman eki olarak ''will'' yardımcı fiili kullanılır.

Örnek Fiiller:

1- I Will Read - Okuyacağım

2- He Will Take a Look - O Göz Gezdirecek

3- She Will Clean - O Temizleyecek

4- You Are Will Learn - Sen Öğreneceksin

5- They Are Come - Onlar Gelecek

6- We Are Study - Biz Ders Çalışacağız

İngilizcede Gelecek Zaman Eki Örnek Cümleler ile Konu Anlatımı

Olumlu Cümlelerde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı

Haberin Devamı

1- My uncles will come to us this summer.

Amcamlar bu yaz bize gelecek.

2- Next week I will play for the first time in a professional football club.

Önümüzdeki hafta ilk kez profesyonel bir futbol kulübünde maça çıkacağım.

3- We're will go to the farm to see my grandparents.

Dedemleri görmeye çiftliğe gideceğiz.

4- I will send you a signed book of mine.

Sana imzalı bir kitabımı göndereceğim

5- This syrup will be good for you.

Bu şurup sana iyi gelecek.

6- After reading some books, I will immediately fall asleep.

Biraz kitap okuduktan sonra hemen uyuyacağım.

7- I will to take annual leave to get rid of the tiredness of the last two months.

Son iki ayın yorgunluğunu üzerimden atmak için yıllık izne çıkacağım.

8- She's will to read me a few chapters from her favorite book.

Bana en sevdiği kitaptan birkaç bölüm okuyacak.

9- I'm will to take it in for repair as the computer is still having problems.

Bilgisayar yine sorun çıkardığı için tamire götüreceğim.

10- Tomorrow it will be even colder.

Yarın hava daha da soğuk olacak.

Olumsuz Cümlelerde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı

1- Unfortunately, I won't be able to go to the cinema with you tomorrow, although I would love to.

Çok istesem de maalesef yarın sizinle sinemaya gelemeyeceğim.

Haberin Devamı

2- I will never meet them again.

Bir daha asla onlarla görüşmeyeceğim.

3- He won't make the same mistakes again.

O, aynı hataları yeniden yapmayacak.

Soru Cümlelerinde Şimdiki Zaman Ekinin Kullanımı

1-Will you come to the cinema with us tomorrow?

Yarın bizimle sinemaya gelecek misin?

2- When will you go on vacation?

Ne zaman tatile çıkacaksın?

3- Will you visit me again?

Beni tekrar ziyaret edecek misin?

4- Will you listen to the suggestions I give you?

Sana verdiğim önerileri dinleyecek misin?