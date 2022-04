İngilizce Geçmiş Zamanlar - İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri

Haberin Devamı

Simple Past cümlelerinde fiillerin 2. ve 3. hali kullanılır. Fiiller yapılarına göre düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillere örnekler:

1- Watch - Watched 2- Listen - Listened 3- Learnd - Learned

-Ed eki almayan fiillere irregular verbs denir.

Örnekler: 1- Run - Ran 2- Know - Knew - 3- See - Saw 4- Begin - Began

İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri

A- Simple Past Tense

Eylemin geçmiş zamanda yapılıp sona erdiğini bildiren cümlelerdir.

He came to school last week.

Salih en son geçen hafta okula geldi. ki Geçen yaz gitar çalmayı öğrendim

2- Yesterday I went to the newly opened cinema with my family.

Dün ailemle birlikte yeni açılan sinemaya gittik.

3- Last summer I learned to play the guitar.

Geçen yaz gitar çalmayı öğrendim.

4- When I saw her in front of me, I didn't know what to say,

Onu birden karşımda görünce ne diyeceğimi bilemedim.

5- I sent a letter to my primary school friend.

İlkokul arkadaşıma mektup gönderdim.

6- We missed you too.

Biz de sizi çok özledik.

7- I decided to put my experiences into a book.

Yaşadıklarımı kitap haline getirmeye karar verdim

B- Present Perfect Continous Tense

Geçmişte başlayan bir eylemin, günümüzde halen devam ettiğini bildiren cümlelerdir.

1- I've been trying to learn the Persian for 2 years.

2 yıldan beri Farsça öğrenmeye çalışıyorum.

2- Since yesterday, I've been looking for you everywhere.

Dünden beri her yerde seni arıyor.

3- I've been reading for 6 hours nonstop.

Altı saatten beri aralıksız kitap okuyor.

4- I've been working at a new job since last month.

Geçen aydan bu yana yeni bir iş yerinde çalışıyorum.

5- I've been trying to reach you for two hours.

İki saatten beri sana ulaşmaya çalışıyorum.

C- Past Perfect Tense

Past Perfect Tense cümlelerinde iki eylem yer alır. Bu eylemlerden biri diğerine nazaran daha önce yapılmıştır.

1- I brushed my teeth before going to bed.

Yatmadan önce dişlerimi fırçalamıştım.

2- Before I said goodbye to him, I said a few reproachful words to him.

Kendisiyle vedalaşmadan önce ona sitem dolu birkaç söz söyledim.

3- Before I went to Bursa we took a break in İzmit.

Bursa'ya gitmeden önce İzmit'te mola verdik.

4- Before I read this book I did a detailed research about the author.

Bu kitabı okumadan önce yazarı hakkında detaylı bir araştırma yaptım.

5- I talked to him before I sent you a message.

Sana mesaj atmadan önce onunla konuştum

D- Past Continous Tense

Geçmişte yapılan bir eylemin bir anda değil, zamana yayılarak yapıldığını bildirir.

1- We were seeing her at this time last night.

Dün gece bu saatlerde onunla yürüyorduk.

2- Two hours ago I was doing my homework.

İki saat önce ödevlerimi yapıyordu.

3- I was staying at my friend's house last week.

Geçen hafta arkadaşımın evinde kalıyordum.