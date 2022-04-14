Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İngilizce Geçmiş Zamanlar - İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri

İngilizce Geçmiş Zamanlar - İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri

İngilizcede geçmiş zaman cümlelerine Simple Past Tense denir. Simple Past Tense cümlelerinde yesterday (dün), last week (geçen hafta), two days ago (iki gün önce) gibi zaman zarfları yer alır. Bu cümlelerde ''is'' ve ''are'' yerine ''were'' ve ''was'' yardımcı fiilleri kullanılır. İngilizce geçmiş zaman tensler konusunu detaylı bir şekilde derledik.

Haberin Devamı

 Simple Past cümlelerinde fiillerin 2. ve 3. hali kullanılır. Fiiller yapılarına göre düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillere örnekler:

 1- Watch - Watched 2- Listen - Listened 3- Learnd - Learned

 -Ed eki almayan fiillere irregular verbs denir.

 Örnekler: 1- Run - Ran 2- Know - Knew - 3- See - Saw 4- Begin - Began 

 İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri 

 A- Simple Past Tense 

 Eylemin geçmiş zamanda yapılıp sona erdiğini bildiren cümlelerdir.

 

 1- Salih is the last He came to school last week.

 Salih en son geçen hafta okula geldi. ki Geçen yaz gitar çalmayı öğrendim

 

 2- Yesterday I went to the newly opened cinema with my family.

 Dün ailemle birlikte yeni açılan sinemaya gittik.

 

 3- Last summer I learned to play the guitar.

 Geçen yaz gitar çalmayı öğrendim.

Haberin Devamı

 

 4- When I saw her in front of me, I didn't know what to say,

 Onu birden karşımda görünce ne diyeceğimi bilemedim.

 

 5- I sent a letter to my primary school friend.

 İlkokul arkadaşıma mektup gönderdim.

 

 6- We missed you too.

 Biz de sizi çok özledik.

 

 7- I decided to put my experiences into a book.

 Yaşadıklarımı kitap haline getirmeye karar verdim

 

 B- Present Perfect Continous Tense

 

 Geçmişte başlayan bir eylemin, günümüzde halen devam ettiğini bildiren cümlelerdir.

 

 1- I've been trying to learn the Persian for 2 years.

 2 yıldan beri Farsça öğrenmeye çalışıyorum.

 

 2- Since yesterday, I've been looking for you everywhere.

 Dünden beri her yerde seni arıyor.

 

 3- I've been reading for 6 hours nonstop.

 Altı saatten beri aralıksız kitap okuyor.

 

 4- I've been working at a new job since last month.

 Geçen aydan bu yana yeni bir iş yerinde çalışıyorum.

 

 5- I've been trying to reach you for two hours.

 İki saatten beri sana ulaşmaya çalışıyorum.

 

 C- Past Perfect Tense

 

 Past Perfect Tense cümlelerinde iki eylem yer alır. Bu eylemlerden biri diğerine nazaran daha önce yapılmıştır.

 

 1- I brushed my teeth before going to bed.

 Yatmadan önce dişlerimi fırçalamıştım.

 

 2- Before I said goodbye to him, I said a few reproachful words to him.

 Kendisiyle vedalaşmadan önce ona sitem dolu birkaç söz söyledim.

Haberin Devamı

 

 3- Before I went to Bursa we took a break in İzmit.

 Bursa'ya gitmeden önce İzmit'te mola verdik.

 

 4- Before I read this book I did a detailed research about the author.

 Bu kitabı okumadan önce yazarı hakkında detaylı bir araştırma yaptım.

 

 5- I talked to him before I sent you a message.

 Sana mesaj atmadan önce onunla konuştum

 

 D- Past Continous Tense

 

 Geçmişte yapılan bir eylemin bir anda değil, zamana yayılarak yapıldığını bildirir.

 

 1- We were seeing her at this time last night.

 Dün gece bu saatlerde onunla yürüyorduk.

 

 2- Two hours ago I was doing my homework.

 İki saat önce ödevlerimi yapıyordu.

 

 3- I was staying at my friend's house last week.

 Geçen hafta arkadaşımın evinde kalıyordum.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı