İngilizce Geçmiş Zamanlar - İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri

Simple Past cümlelerinde fiillerin 2. ve 3. hali kullanılır. Fiiller yapılarına göre düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillere örnekler:
1- Watch - Watched 2- Listen - Listened 3- Learnd - Learned
-Ed eki almayan fiillere irregular verbs denir.
Örnekler: 1- Run - Ran 2- Know - Knew - 3- See - Saw 4- Begin - Began
İngilizce Geçmiş Zaman Tensleri
A- Simple Past Tense
Eylemin geçmiş zamanda yapılıp sona erdiğini bildiren cümlelerdir.
1- Salih is the last He came to school last week.
Salih en son geçen hafta okula geldi. ki Geçen yaz gitar çalmayı öğrendim
2- Yesterday I went to the newly opened cinema with my family.
Dün ailemle birlikte yeni açılan sinemaya gittik.
3- Last summer I learned to play the guitar.
Geçen yaz gitar çalmayı öğrendim.
4- When I saw her in front of me, I didn't know what to say,
Onu birden karşımda görünce ne diyeceğimi bilemedim.
5- I sent a letter to my primary school friend.
İlkokul arkadaşıma mektup gönderdim.
6- We missed you too.
Biz de sizi çok özledik.
7- I decided to put my experiences into a book.
Yaşadıklarımı kitap haline getirmeye karar verdim
B- Present Perfect Continous Tense
Geçmişte başlayan bir eylemin, günümüzde halen devam ettiğini bildiren cümlelerdir.
1- I've been trying to learn the Persian for 2 years.
2 yıldan beri Farsça öğrenmeye çalışıyorum.
2- Since yesterday, I've been looking for you everywhere.
Dünden beri her yerde seni arıyor.
3- I've been reading for 6 hours nonstop.
Altı saatten beri aralıksız kitap okuyor.
4- I've been working at a new job since last month.
Geçen aydan bu yana yeni bir iş yerinde çalışıyorum.
5- I've been trying to reach you for two hours.
İki saatten beri sana ulaşmaya çalışıyorum.
C- Past Perfect Tense
Past Perfect Tense cümlelerinde iki eylem yer alır. Bu eylemlerden biri diğerine nazaran daha önce yapılmıştır.
1- I brushed my teeth before going to bed.
Yatmadan önce dişlerimi fırçalamıştım.
2- Before I said goodbye to him, I said a few reproachful words to him.
Kendisiyle vedalaşmadan önce ona sitem dolu birkaç söz söyledim.
3- Before I went to Bursa we took a break in İzmit.
Bursa'ya gitmeden önce İzmit'te mola verdik.
4- Before I read this book I did a detailed research about the author.
Bu kitabı okumadan önce yazarı hakkında detaylı bir araştırma yaptım.
5- I talked to him before I sent you a message.
Sana mesaj atmadan önce onunla konuştum
D- Past Continous Tense
Geçmişte yapılan bir eylemin bir anda değil, zamana yayılarak yapıldığını bildirir.
1- We were seeing her at this time last night.
Dün gece bu saatlerde onunla yürüyorduk.
2- Two hours ago I was doing my homework.
İki saat önce ödevlerimi yapıyordu.
3- I was staying at my friend's house last week.
Geçen hafta arkadaşımın evinde kalıyordum.