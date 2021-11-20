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İngilizce geçmiş zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

#İngilizce Geçmiş Zaman Eki Nedir Ve Örnek Filler Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
İngilizce geçmiş zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir Örnek cümleleri ile konu anlatımı

İngilizcede, geçmişte gerçekleşmiş ve olup bitmiş eylemler için Simple Past Tense kullanılır. Bir eylemin geçmişte yapıldığını belirtmek için fiillerin sonuna -ed eki getirilir. Örneğin: Finish - Finished. -Ed eki almayan fiillere ise Irregular Verbs yani düzensiz fiiller denir. Örnekler: 1- Go - Went 2- Swim -Swam 3- Bite - Bit 4- Forgive - Forgove 5- Forget - Forgot. İngilizce geçmiş zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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İngilizce geçmiş zaman cümlelerinde iki yardımcı fiil yer alır. 1- Was 2- Were. .I, it, He ve She ile başlayan cümlelerde ''was'', They, We ve You ile başlayan cümlelerde ise ''were'' kullanılır.

İngilizce Geçmiş Zaman Eki Nedir ve Örnek Fiiller Nelerdir?

-Ed, İngilizcede geçmiş zaman eki olarak kullanılır.

Örnek Fiiller:

1- Play - Played

2- Listen - Listened

3- Search - Searched

4- Like - Liked

5- Love - Loved

İngilizce Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

A - İngilizcede Geçmiş Zaman / Olumlu Cümleler

1- Last summer I went to London with my family.

Geçen yaz ailemle birlikte Londra'ya gitmiştik.

2- I read that book a few years ago.

O kitabı birkaç yıl önce okumuştum.

3- Since we couldn't get along with her, we decided to leave.

Onunla anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldık.

4- My sister went to the movies with her fiancee.

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Ablam nişanlısıyla birlikte sinemaya gitti.

5- I slept early last night because I was very tired.

Çok yorgun olduğum için dün gece erkenden uyudum.

6- Schools were closed for two days due to heavy snowfall.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar iki gün tatil edildi.

7- After work, I stopped by my friend and had coffee.

İş çıkışı arkadaşın yanına uğrayıp kahve içtim.

8- I had a headache all day yesterday.

Dün tüm gün başım ağrıdı.

B- İngilizce Geçmiş Zaman / Olumsuz Cümleler

1- Even though I sent so many messages, she didn't even respond to one of them.

O kadar mesaj atmama rağmen bir tanesine bile geri dönüş yapmadı.

2- I haven't read the book you suggested.

Önerdiğin kitabı okumadım.

3- I pressed the bell twice but it didn't pick up.

Ziline iki kez bastım ama açan olmadı.

4- The job interview didn't go as well as I expected.

İş görüşmesi beklediğim kadar iyi geçmedi.

5- I'd like to help you, but I don't have any money left.

Sana yardım etmek isterdim ama bende de hiç para kalmadı.

6- I didn't tell anyone what you shared with me as a secret.

Benimle sır olarak paylaştığın şeyleri kimseye anlatmadım.

7- I didn't understand anything from what you said.

Söylediğin şeylerden hiçbir şey anlamadım.

8- I didn't think things would get this bad.

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İşlerin bu kadar kötüye gideceğini düşünmezdim.

C- İngilizce Soru Cümlelerinde Geçmiş Zaman Eki

1- How was your first date?

İlk buluşman nasıl geçti

2- Have you ever been to France or another European country?

Daha önce hiç Fransa'ya ya da başka bir Avrupa ülkesine gittin mi?

3- Have you read Dostoyesvki's novels?

Dostoyesvki'nin romanlarını okudun mu?

4- Have you ever thought deeply about this subject?

Bu konu hakkında hiç derinlemesine düşündün mü?

 

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