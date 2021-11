İngilizce geçmiş zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

İngilizce geçmiş zaman cümlelerinde iki yardımcı fiil yer alır. 1- Was 2- Were. .I, it, He ve She ile başlayan cümlelerde ''was'', They, We ve You ile başlayan cümlelerde ise ''were'' kullanılır.

İngilizce Geçmiş Zaman Eki Nedir ve Örnek Fiiller Nelerdir?

-Ed, İngilizcede geçmiş zaman eki olarak kullanılır.

Örnek Fiiller:

1- Play - Played

2- Listen - Listened

3- Search - Searched

4- Like - Liked

5- Love - Loved

İngilizce Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

A - İngilizcede Geçmiş Zaman / Olumlu Cümleler

1- Last summer I went to London with my family.

Geçen yaz ailemle birlikte Londra'ya gitmiştik.

2- I read that book a few years ago.

O kitabı birkaç yıl önce okumuştum.

3- Since we couldn't get along with her, we decided to leave.

Onunla anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldık.

4- My sister went to the movies with her fiancee.

Ablam nişanlısıyla birlikte sinemaya gitti.

5- I slept early last night because I was very tired.

Çok yorgun olduğum için dün gece erkenden uyudum.

6- Schools were closed for two days due to heavy snowfall.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar iki gün tatil edildi.

7- After work, I stopped by my friend and had coffee.

İş çıkışı arkadaşın yanına uğrayıp kahve içtim.

8- I had a headache all day yesterday.

Dün tüm gün başım ağrıdı.

B- İngilizce Geçmiş Zaman / Olumsuz Cümleler

1- Even though I sent so many messages, she didn't even respond to one of them.

O kadar mesaj atmama rağmen bir tanesine bile geri dönüş yapmadı.

2- I haven't read the book you suggested.

Önerdiğin kitabı okumadım.

3- I pressed the bell twice but it didn't pick up.

Ziline iki kez bastım ama açan olmadı.

4- The job interview didn't go as well as I expected.

İş görüşmesi beklediğim kadar iyi geçmedi.

5- I'd like to help you, but I don't have any money left.

Sana yardım etmek isterdim ama bende de hiç para kalmadı.

6- I didn't tell anyone what you shared with me as a secret.

Benimle sır olarak paylaştığın şeyleri kimseye anlatmadım.

7- I didn't understand anything from what you said.

Söylediğin şeylerden hiçbir şey anlamadım.

8- I didn't think things would get this bad.

İşlerin bu kadar kötüye gideceğini düşünmezdim.

C- İngilizce Soru Cümlelerinde Geçmiş Zaman Eki

1- How was your first date?

İlk buluşman nasıl geçti

2- Have you ever been to France or another European country?

Daha önce hiç Fransa'ya ya da başka bir Avrupa ülkesine gittin mi?

3- Have you read Dostoyesvki's novels?

Dostoyesvki'nin romanlarını okudun mu?

4- Have you ever thought deeply about this subject?

Bu konu hakkında hiç derinlemesine düşündün mü?