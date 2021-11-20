İngilizce geçmiş zaman eki nedir ve örnek filler nelerdir? Örnek cümleleri ile konu anlatımı

İngilizce geçmiş zaman cümlelerinde iki yardımcı fiil yer alır. 1- Was 2- Were. .I, it, He ve She ile başlayan cümlelerde ''was'', They, We ve You ile başlayan cümlelerde ise ''were'' kullanılır.
İngilizce Geçmiş Zaman Eki Nedir ve Örnek Fiiller Nelerdir?
-Ed, İngilizcede geçmiş zaman eki olarak kullanılır.
Örnek Fiiller:
1- Play - Played
2- Listen - Listened
3- Search - Searched
4- Like - Liked
5- Love - Loved
İngilizce Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı
A - İngilizcede Geçmiş Zaman / Olumlu Cümleler
1- Last summer I went to London with my family.
Geçen yaz ailemle birlikte Londra'ya gitmiştik.
2- I read that book a few years ago.
O kitabı birkaç yıl önce okumuştum.
3- Since we couldn't get along with her, we decided to leave.
Onunla anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldık.
4- My sister went to the movies with her fiancee.
Ablam nişanlısıyla birlikte sinemaya gitti.
5- I slept early last night because I was very tired.
Çok yorgun olduğum için dün gece erkenden uyudum.
6- Schools were closed for two days due to heavy snowfall.
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar iki gün tatil edildi.
7- After work, I stopped by my friend and had coffee.
İş çıkışı arkadaşın yanına uğrayıp kahve içtim.
8- I had a headache all day yesterday.
Dün tüm gün başım ağrıdı.
B- İngilizce Geçmiş Zaman / Olumsuz Cümleler
1- Even though I sent so many messages, she didn't even respond to one of them.
O kadar mesaj atmama rağmen bir tanesine bile geri dönüş yapmadı.
2- I haven't read the book you suggested.
Önerdiğin kitabı okumadım.
3- I pressed the bell twice but it didn't pick up.
Ziline iki kez bastım ama açan olmadı.
4- The job interview didn't go as well as I expected.
İş görüşmesi beklediğim kadar iyi geçmedi.
5- I'd like to help you, but I don't have any money left.
Sana yardım etmek isterdim ama bende de hiç para kalmadı.
6- I didn't tell anyone what you shared with me as a secret.
Benimle sır olarak paylaştığın şeyleri kimseye anlatmadım.
7- I didn't understand anything from what you said.
Söylediğin şeylerden hiçbir şey anlamadım.
8- I didn't think things would get this bad.
İşlerin bu kadar kötüye gideceğini düşünmezdim.
C- İngilizce Soru Cümlelerinde Geçmiş Zaman Eki
1- How was your first date?
İlk buluşman nasıl geçti
2- Have you ever been to France or another European country?
Daha önce hiç Fransa'ya ya da başka bir Avrupa ülkesine gittin mi?
3- Have you read Dostoyesvki's novels?
Dostoyesvki'nin romanlarını okudun mu?
4- Have you ever thought deeply about this subject?
Bu konu hakkında hiç derinlemesine düşündün mü?