MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleriİngilizce fiiller - İngilizce'de en çok kullanılan fiiller, düzensiz fiiler ve fiil çekimleri İle 2. ve 3. halleri konu anlatımı
GeriSözlük İngilizce fiiller - İngilizce'de en çok kullanılan fiiller, düzensiz fiiler ve fiil çekimleri İle 2. ve 3. halleri konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 04.05.2021 - 03:35 | Son Güncelleme:

İngilizce fiiller - İngilizce'de en çok kullanılan fiiller, düzensiz fiiler ve fiil çekimleri İle 2. ve 3. halleri konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngilizce fiiller - İngilizce'de en çok kullanılan fiiller, düzensiz fiiler ve fiil çekimleri İle 2. ve 3. halleri konu anlatımı

 Geçmiş zaman cümlelerinde -ed ya da -ied eki alan fiillere Regular Verbs (Düzenli Fiiller) denir. Past Simple eklerini almayan fiiller ise Irregular Verbs yani Düzensiz Fiiller olarak tanımlanır. Düzenli fiillerin 3. hali aynı kalırken Düzensiz fiillerin yazılışı ve okunuşu değişir. İngilizcede en çok kullanılan fiiller hangileri? Sizin için düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri ile birlikte derledik.

İngilizcede anlamlı ve kurallara uygun cümle kurabilmek için düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini bilmek gerekir. Örneğin ''Become'' fiilini geçmiş zaman cümlesinde ''Becomed'' değil ''Became'' şeklinde yazmak gerekir.

 İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller

1- Go - Gitmek

 2- Swim - Yüzmek

 3- Sleep - Uyumak

 4- Read - Okumak

 5- Write - Yazmak

 6- Sit - Oturmak

 7- Forget - Unutmak

 8- Remember - Hatırlamak

 9- Eat - Yemek

 10- Drink - İçmek

 11- Study - Ders Çalışmak

 12- Talk - Konuşmak

 13- Watch - İzlemek

 14- Clean - Temizlemek

 15- Walk - Yürümek

 16- Run - Koşmak

 17- Stand - Kalkmak

 18- Rest- Dinlenmek

 19- Move - Hareket Etmek

 20- Listen - Dinlemek

 Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri

 1- Esmek / Blow - Blew - Blown

 2- Gelmek / Come - Came - Come

 3- Sürmek / Drive - Drove - Driven

 4- Unutmak / Forget - Forgot - Forgotten

 5- Almak / Get - Got - Gotten

 6- Gizlemek / Hide - Hid - Hidden

 7- Sürmek / Ride - Rode - Ridden

 8- Koşmak / Run - Ran - Run

 9- Şarkı Söylemek / Sing - Sang - Sung

 10- Yüzmek / Swim - Swam - Swum

 11- Başlamak / Become - Became - Become

 12- Olmak / Be - Was / Were - Been

 13- Kırmak / Break - Broke - Broken

 14- Yapmak / Do - Did - Done

 Örnek Cümleler

 1- I'm so sorry I forgot your birthday. (Forget - Forgot)

 Doğum gününü unuttuğum için çok üzgünüm.

 2- They hid from me that my uncle was coming.(Hide - Hid)

 Dayımın geldiğini benden gizlemişler.

 3- It was the first time we ridden here. (Ride - Ridden)

 İlk kez burada bisiklet sürmüştük.

 4- We ran after her but could not catch up. (Run - Ran)

 Arkasından koştuk ama yetişemedik.

 5- We all sang together that evening. (Sing - Sang)

 O akşam hep birlikte şarkı söylemiştik.

 6- Last year I was a student at this school.(Be - Was)

 Geçen yıl bu okulda öğrenciydim.

 7- Her words broke my heart very much.(Break - Broke)

 Onun bu sözleri kalbimi çok kırdı.

2. ve 3. Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller

 1- Buy - Bought / Satın Almak

 2- Dream - Dreamt / Rüya görmek

 3- Fight - Fought / Dövüşmek

 4- Keep - Kept / Tutmak

 5- Leave - Lept / Ayrılmak - Terk Etmek

 6- Sell - Sold / Satmak

 7- Have - Had / Sahip Olmak

 8- Learn - Learnt / Öğrenmek

 9- Lose - Lost / Kaybetmek

 10- Win - Won / Kazanmak

 Örnek Cümleler:

 1- I had a beautiful pen but I lost it. (Have - Had)

 Çok güzel bir kalemim vardı ama kaybettim.

 2- I sold the shop last week for an affordable price. (Sell - Sold)

 Dükkanı geçen hafta uygun fiyata sattım.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi