İngilizce fiiller - İngilizce'de en çok kullanılan fiiller, düzensiz fiiler ve fiil çekimleri İle 2. ve 3. halleri konu anlatımı

İngilizcede anlamlı ve kurallara uygun cümle kurabilmek için düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini bilmek gerekir. Örneğin ''Become'' fiilini geçmiş zaman cümlesinde ''Becomed'' değil ''Became'' şeklinde yazmak gerekir.

İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller

1- Go - Gitmek

2- Swim - Yüzmek

3- Sleep - Uyumak

4- Read - Okumak

5- Write - Yazmak

6- Sit - Oturmak

7- Forget - Unutmak

8- Remember - Hatırlamak

9- Eat - Yemek

10- Drink - İçmek

11- Study - Ders Çalışmak

12- Talk - Konuşmak

13- Watch - İzlemek

14- Clean - Temizlemek

15- Walk - Yürümek

16- Run - Koşmak

17- Stand - Kalkmak

18- Rest- Dinlenmek

19- Move - Hareket Etmek

20- Listen - Dinlemek

Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri

1- Esmek / Blow - Blew - Blown

2- Gelmek / Come - Came - Come

3- Sürmek / Drive - Drove - Driven

4- Unutmak / Forget - Forgot - Forgotten

5- Almak / Get - Got - Gotten

6- Gizlemek / Hide - Hid - Hidden

7- Sürmek / Ride - Rode - Ridden

8- Koşmak / Run - Ran - Run

9- Şarkı Söylemek / Sing - Sang - Sung

10- Yüzmek / Swim - Swam - Swum

11- Başlamak / Become - Became - Become

12- Olmak / Be - Was / Were - Been

13- Kırmak / Break - Broke - Broken

14- Yapmak / Do - Did - Done

Örnek Cümleler

1- I'm so sorry I forgot your birthday. (Forget - Forgot)

Doğum gününü unuttuğum için çok üzgünüm.

2- They hid from me that my uncle was coming.(Hide - Hid)

Dayımın geldiğini benden gizlemişler.

3- It was the first time we ridden here. (Ride - Ridden)

İlk kez burada bisiklet sürmüştük.

4- We ran after her but could not catch up. (Run - Ran)

Arkasından koştuk ama yetişemedik.

5- We all sang together that evening. (Sing - Sang)

O akşam hep birlikte şarkı söylemiştik.

6- Last year I was a student at this school.(Be - Was)

Geçen yıl bu okulda öğrenciydim.

7- Her words broke my heart very much.(Break - Broke)

Onun bu sözleri kalbimi çok kırdı.

2. ve 3. Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller

1- Buy - Bought / Satın Almak

2- Dream - Dreamt / Rüya görmek

3- Fight - Fought / Dövüşmek

4- Keep - Kept / Tutmak

5- Leave - Lept / Ayrılmak - Terk Etmek

6- Sell - Sold / Satmak

7- Have - Had / Sahip Olmak

8- Learn - Learnt / Öğrenmek

9- Lose - Lost / Kaybetmek

10- Win - Won / Kazanmak

Örnek Cümleler:

1- I had a beautiful pen but I lost it. (Have - Had)

Çok güzel bir kalemim vardı ama kaybettim.

2- I sold the shop last week for an affordable price. (Sell - Sold)

Dükkanı geçen hafta uygun fiyata sattım.