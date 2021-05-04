İngilizce fiiller - İngilizce'de en çok kullanılan fiiller, düzensiz fiiler ve fiil çekimleri İle 2. ve 3. halleri konu anlatımı
Geçmiş zaman cümlelerinde -ed ya da -ied eki alan fiillere Regular Verbs (Düzenli Fiiller) denir. Past Simple eklerini almayan fiiller ise Irregular Verbs yani Düzensiz Fiiller olarak tanımlanır. Düzenli fiillerin 3. hali aynı kalırken Düzensiz fiillerin yazılışı ve okunuşu değişir. İngilizcede en çok kullanılan fiiller hangileri? Sizin için düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri ile birlikte derledik.
İngilizcede anlamlı ve kurallara uygun cümle kurabilmek için düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini bilmek gerekir. Örneğin ''Become'' fiilini geçmiş zaman cümlesinde ''Becomed'' değil ''Became'' şeklinde yazmak gerekir.
İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller
1- Go - Gitmek
2- Swim - Yüzmek
3- Sleep - Uyumak
4- Read - Okumak
5- Write - Yazmak
6- Sit - Oturmak
7- Forget - Unutmak
8- Remember - Hatırlamak
9- Eat - Yemek
10- Drink - İçmek
11- Study - Ders Çalışmak
12- Talk - Konuşmak
13- Watch - İzlemek
14- Clean - Temizlemek
15- Walk - Yürümek
16- Run - Koşmak
17- Stand - Kalkmak
18- Rest- Dinlenmek
19- Move - Hareket Etmek
20- Listen - Dinlemek
Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri
1- Esmek / Blow - Blew - Blown
2- Gelmek / Come - Came - Come
3- Sürmek / Drive - Drove - Driven
4- Unutmak / Forget - Forgot - Forgotten
5- Almak / Get - Got - Gotten
6- Gizlemek / Hide - Hid - Hidden
7- Sürmek / Ride - Rode - Ridden
8- Koşmak / Run - Ran - Run
9- Şarkı Söylemek / Sing - Sang - Sung
10- Yüzmek / Swim - Swam - Swum
11- Başlamak / Become - Became - Become
12- Olmak / Be - Was / Were - Been
13- Kırmak / Break - Broke - Broken
14- Yapmak / Do - Did - Done
Örnek Cümleler
1- I'm so sorry I forgot your birthday. (Forget - Forgot)
Doğum gününü unuttuğum için çok üzgünüm.
2- They hid from me that my uncle was coming.(Hide - Hid)
Dayımın geldiğini benden gizlemişler.
3- It was the first time we ridden here. (Ride - Ridden)
İlk kez burada bisiklet sürmüştük.
4- We ran after her but could not catch up. (Run - Ran)
Arkasından koştuk ama yetişemedik.
5- We all sang together that evening. (Sing - Sang)
O akşam hep birlikte şarkı söylemiştik.
6- Last year I was a student at this school.(Be - Was)
Geçen yıl bu okulda öğrenciydim.
7- Her words broke my heart very much.(Break - Broke)
Onun bu sözleri kalbimi çok kırdı.
2. ve 3. Hali Aynı Olan Düzensiz Fiiller
1- Buy - Bought / Satın Almak
2- Dream - Dreamt / Rüya görmek
3- Fight - Fought / Dövüşmek
4- Keep - Kept / Tutmak
5- Leave - Lept / Ayrılmak - Terk Etmek
6- Sell - Sold / Satmak
7- Have - Had / Sahip Olmak
8- Learn - Learnt / Öğrenmek
9- Lose - Lost / Kaybetmek
10- Win - Won / Kazanmak
Örnek Cümleler:
1- I had a beautiful pen but I lost it. (Have - Had)
Çok güzel bir kalemim vardı ama kaybettim.
2- I sold the shop last week for an affordable price. (Sell - Sold)
Dükkanı geçen hafta uygun fiyata sattım.