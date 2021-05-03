İngilizce eylül ne demek? Eylül kelimesinin İngilizce yazılışı, okunuşu ve söylenişi

Okunuş ile beraber yazılış açısından Eylül kelimesi belli bir anlam ifade eder ve farklı biçimlerde dile getirilir. Bu bağlamda öne çıkan ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan kelimeyi öğrenerek, amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

İngilizcede Eylül Ne Demek?

En güzel mevsimler içerisinde yer alan Eylül birçok kişinin de sevdiği havalardan biridir. Aynı zamanda Türkçe karşılığı olarak İngilizce üzerinde belli bir kelime eşliğinde ele alınır. Bu bağlamda Türkçe Eylül kelimesinin İngilizce karşılığı, ‘September’ biçiminde yazılmaktadır. Amaca uygun olarak özellikle hem yaz hem de sonbahar ayının belli dönemini anlatan bu ifadeyi değerlendirmeniz mümkün.

Eylül Kelimesinin İngilizce Yazılışı

Özellikle İngilizce öğrenirken en çok karşılaşılan ve öğrenilmek istenen kelimelerden biri olarak Eylül gelir. Bu bağlamda aylardan biri olarak Eylül için İngilizce karşılığı, ‘Semtember’ sözcüğü değerlendirilmektedir. Aylardan dokuzuncu sırada olarak ön plana çıkan Eylül kelimesine karşılık bu ifade kullanılmaktadır.

Eylül Kelimesinin İngilizce Okunuşu

Eylül kelimesinin İngilizce okunuşu yazılışından farklılık gösterir. Zira bilindiği üzere İngilizcede okunuşu ve yazılışı farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Bu sebepten dolayı Eylül kelimesinin İngilizce okunuşu olarak, ‘Septembır’ biçiminde ele almak mümkün.

Eylül Kelimesinin İngilizce Söylenişi

Eylül kelimesinin İngilizce söylenişi olarak, ‘Septembır’ ifadesini değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde Türkçe okunuşu ile beraber birçok farklı yerde amaca göre kullanmanız mümkün. Özellikle İngilizce öğrenirken en çok karşılaşılan ve hem okunuşu hem de yazılışı açısından merak edilen kelimeler içerisinde yer almaktadır.