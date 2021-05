İngilizce eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler ve örnekler konu anlatımı

Eş Anlamlı sözcüklerin İngilizcesi ''Synonyms Words'' şeklinde yazılır. Zıt anlamlı sözcükleri tanımlamak içinse ''Antonyms Words'' kalıbı kullanılır.

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler ve Yazılışı

1- Red / Gules - Kırmızı / Al

2- Black / Dark - Siyah / Kara

3- Sky / Ether - Gökyüzü / Sema

4- Man / Human - İnsan / Beşer

5- Zealous / Hardworking - Gayretli / Çalışkan

6- Master / Expert - Usta / Uzman

7- Concern / Worry - Endişe / Kaygı

8- Look / Glance - Bakmak / Göz Atmak

9- Cheer / Joy - Neşe / Keyif

10- Break / Respite - Mola / Paydos

11- Hasty / Impatient - Aceleci / Sabırsız

Örnek Cümleler:

1.A- Can we take a break for ten minutes?

On dakika mola verebilir miyiz?

1.B- The red dress suits my mother very well.

Anneme kırmızı elbise çok yakıştı.

1.C- Haluk is really impatient.

Haluk gerçekten çok sabırsız biri.

Not: Eş anlamlı kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Bu nedenle aynı anlama gelen sözcüklerden yalnızca birini kullanmalıyız.

Örneğin:

You shouldn't be so worried and corcerned.

Bu kadar kaygılı ve endişeli olmamalısın.

Kaygılı ve endişeli olmak aynı anlama geldiği için kelimelerden Worried ya da Corcerned kelimelerinden bir tanesi kullanılmalıdır.

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler ve Yazılışı

1- Healty / Sick - Sağlıklı / Hastalıklı

2- Hot / Cold - Sıcak / Soğuk

3- White / Black - Beyaz / Siyah

4- Yesterday / Tomorrow - Dün / Yarın

5- Happy / Unhappy - Mutlu / Mutsuz

6- Brave / Funky (Coward) - Cesur / Korkak

7- Strong / Weak - Güçlü / Tasalı

8- Hardworking / Lazy - Çalışkan / Tembel

9- Informed / Ignorant - Bilgili / Cahil

10- Thin / Thick - İnce / Kalın

11- Pleasant / Unseemly - Güzel / Çirkin

12- Charming / Repulsive - Çekici / İtici

13- Young / Old - Genç / Yaşlı

14- Moderate / Bad Tempered - Ilımlı (Uyumlu) - Aksi (Ters)

15- Sparkling / Shady - Işıltılı / Gölgeli

16- Chatty (Talkative) / Discreet - Konuşkan / Ketum

17- Extrovert / Withdrawn - Dışadönük / İçine kapanık

18- Rapid / Slow - Hızlı / Yavaş

19- İnterior / Outside - İçerisi / Dışarısı

20- Friend / Enemy - Dost / Düşman

Örnek Cümleler

1.A- I have never seen such a repulsive person in my life.

Hayatımda onun kadar itici bir insan görmedim.

1.B- She is pleasant and charming woman.

O güzel ve çekici bir kadın.

1.C- It's easy to get along with moderate people like her.

Onun gibi ılımlı insanlarla anlaşmak çok kolay.

1.D- Mithat is very talkative and friendly.

Mithat çok konuşkan ve cana yakın biri.

Not: Türkçede olduğu gibi İngilizcede de zıt ve eş anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- I'm tired of her cold and hot treatment towards me.

Bana karşı bir sıcak bir soğuk davranmasından sıkıldım.

2- I just cannot decide whether he is brave or coward.

O cesur mu korkak mı bir türlü karar veremiyorum.

3- You have to walk slowly, then at a fast pace.

Önce yavaş sonra hızlı tempoyla yürümelisin.