İngilizce erkek isimleri 2020 - Dünya'da en çok kullanılan İngilizce erkek bebek isimleri ve anlamları
2020 yılı itibariyle dünya genelinde en çok kullanılan İngilizce isimlerin başında ''Albert'' geliyor. Albert isminin sözlük anlamı parlak ve ışıltılıdır. Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde erkek bebeklerine en çok konan bir diğer isim Christian'dır. Christian, hem Hristiyan, hem de merhamet gösteren, şefkatli kişi demektir. Dünya'da en çok kullanılan İngilizce erkek bebek isimleri ve anlamların nelerdir? Alfabetik sıraya göre listeledik.
Dünya genelinde en popüler erkek isimlerinden 3.sü Harold'dur. Harold ismi liderlik eden, öncü ve bilge kişi anlamına gelir.
En Çok Kullanılan İngilizce Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
1- Adam - Havva'nın eşi Adem, İlk insan.
2- Axel - Barışsever, barıştan yana olan.
3- Alex / Alexander - Koruyup gözeten, cesur savaşçı. (Büyük İskender'in ilk isimlerinden biri Alexander'dır.)
4- Benedict - Kutsal tapınak ve kilise ayinlerinde okunan dua anlamına gelir.
5- Bert - Albert adının kısaltması olan Bert ismi de parlak ve ışıltılı anlamına gelir.
6- Conroy - Uzman, bilgili
7- David - Yahudilik dininin sembollerinden biri olan altı köşeli yıldıza verilen isimlerden biri.
8- Drew - Hem erkek hem kadın ismi kullanılan Drew, sadık ve dürüst demektir.
9- Ellery - Güleç, sevimli, mutlu.
10- Frank - Doğru söz söyleyen, yalandan uzak olan kişi.
11- Hector - Sabırlı
12- Jack - Gitar
13- Lowell - Beğenilen, sevilen, aşık olunan.
14- Michael - Türkçede Mikail olarak adlandırılan meleğin İngilizcesi
15- Robert - Eş, arkadaş, yardımcı.
16- Stewart - Muhafız
Yer ve Şehir Adlarından Alınmış Erkek İsimleri
Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bazı isimler, yer ve şehir adlarından alınmıştır. Bu tür isimlerin hem İngilizcede hem de diğer dünya dillerinde tam karşılığı yoktur.
1- Barry: Amerika Birleşik Devletlerinin Minnesota eyaletindeki şehirlerinden birinin adı.
2- Washington - Amerika'nın başkenti.
3- Paul - Idaho eyaletinde Paul ile başlayan birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Örneğin: Paul Klee ve Paul Allen.
4- Gilbert - Arizona'nın kuzey kesiminde yer alan bir şehir.
5- London - İngiltere'nin başkenti Londra.
Benzer Türkçe ve İngilizce İsimler
Türkçe ve İngilizcede bazı erkek isimleriniz hem yazılışı hem de telaffuzu birbirine benzer.
Örnek İsimler:
1- Adam - Adem
2- Benjamin - Bünyamin
3- Jakob - Yakup
4- Michael - Mikail
5- Honour - Onur
6- David - Davud
7- Moses - Musa
8- Josef - Yusuf