İngilizce erkek isimleri 2020 - Dünya'da en çok kullanılan İngilizce erkek bebek isimleri ve anlamları

Dünya genelinde en popüler erkek isimlerinden 3.sü Harold'dur. Harold ismi liderlik eden, öncü ve bilge kişi anlamına gelir.

En Çok Kullanılan İngilizce Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

1- Adam - Havva'nın eşi Adem, İlk insan.

2- Axel - Barışsever, barıştan yana olan.

3- Alex / Alexander - Koruyup gözeten, cesur savaşçı. (Büyük İskender'in ilk isimlerinden biri Alexander'dır.)

4- Benedict - Kutsal tapınak ve kilise ayinlerinde okunan dua anlamına gelir.

5- Bert - Albert adının kısaltması olan Bert ismi de parlak ve ışıltılı anlamına gelir.

6- Conroy - Uzman, bilgili

7- David - Yahudilik dininin sembollerinden biri olan altı köşeli yıldıza verilen isimlerden biri.

8- Drew - Hem erkek hem kadın ismi kullanılan Drew, sadık ve dürüst demektir.

9- Ellery - Güleç, sevimli, mutlu.

10- Frank - Doğru söz söyleyen, yalandan uzak olan kişi.

11- Hector - Sabırlı

12- Jack - Gitar

13- Lowell - Beğenilen, sevilen, aşık olunan.

14- Michael - Türkçede Mikail olarak adlandırılan meleğin İngilizcesi

15- Robert - Eş, arkadaş, yardımcı.

16- Stewart - Muhafız

Yer ve Şehir Adlarından Alınmış Erkek İsimleri

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bazı isimler, yer ve şehir adlarından alınmıştır. Bu tür isimlerin hem İngilizcede hem de diğer dünya dillerinde tam karşılığı yoktur.

1- Barry: Amerika Birleşik Devletlerinin Minnesota eyaletindeki şehirlerinden birinin adı.

2- Washington - Amerika'nın başkenti.

3- Paul - Idaho eyaletinde Paul ile başlayan birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Örneğin: Paul Klee ve Paul Allen.

4- Gilbert - Arizona'nın kuzey kesiminde yer alan bir şehir.

5- London - İngiltere'nin başkenti Londra.

Benzer Türkçe ve İngilizce İsimler

Türkçe ve İngilizcede bazı erkek isimleriniz hem yazılışı hem de telaffuzu birbirine benzer.

Örnek İsimler:

1- Adam - Adem

2- Benjamin - Bünyamin

3- Jakob - Yakup

4- Michael - Mikail

5- Honour - Onur

6- David - Davud

7- Moses - Musa

8- Josef - Yusuf